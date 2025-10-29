Cómo saber dónde voto en River: consultá el padrón de las elecciones 2025

En medio de una crisis deportiva, este sábado River elige a su nuevo presidente. Finaliza el mandato de Jorge Brito, en deuda con los hinchas por la escasez de títulos en su gestión, y hay cinco candidatos a ocupar el cargo máximo, uno oficialista y cuatro de la oposición. Las elecciones se llevarán a cabo en el estadio Monumental entre las 10 y las 20.

Los socios habilitados a participar son los activos mayores de 16 años con al menos tres de antigüedad ininterrumpida al 31 de octubre de 2025. Es requisito indispensable tener la cuota social al día y presentar el DNI físico al momento de emitir el sufragio. Para consultar el padrón se puede ingresar al sitio oficial del club: allí, con el número de DNI, figura la mesa, el número de orden y el lugar exacto en el que vota cada uno (por ejemplo, Garage Interno 1).

En los comicios, además de presidente, se eligen tres cargos de vicepresidente, 21 de vocales titulares y 16 de vocales suplentes. También se renovarán 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes, más 150 representantes de socios titulares y 60 suplentes. La nueva comisión directiva tendrá un mandato de cuatro años, según el estatuto del club.

Algo a destacar de cara a estas elecciones es que por primera vez en la historia de River se votará con boleta única electrónica. La misma debe ser insertada por el elector en la impresora y, luego, seleccionar en la pantalla entre alguno de los cinco candidatos de las diferentes listas. Una vez realizada la elección, la boleta se imprime y el votante la ingresa en la urna correspondiente.

Quiero felicitar a todos los espacios que presentaron sus listas, en este nuevo proceso democrático que fortalece la vida institucional de nuestro Club. Que este año votaremos, por primera vez, con la boleta única electrónica.



Como presidente del Club, y como socio que ama a… pic.twitter.com/p28o7b1EeA — Jorge Brito (@JorgeBrito) August 30, 2025

Candidatos a presidente

Luis Belli - Lista 1 - Frente River Primero.

- Lista 1 - Frente River Primero. Stefano Di Carlo - Lista 2 - Frente Filosofía River.

- Lista 2 - Frente Filosofía River. Pablo Lunati - Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River.

- Lista 3 - Frente Ficha Limpia en River. Carlos Trillo - Lista 4 - Frente River Somos Todos

- Lista 4 - Frente River Somos Todos Daniel Kiper - Lista 5 - Frente River Campeón Deportivo y Social.

La nómina oficialista la encabeza Di Carlo, secretario general del club en funciones y principal candidato a quedarse en el cargo presidencial, según las encuestas, con un 50% de intención de voto. La oposición tiene cuatro representantes: Trillo se ubica segundo en las encuestas con el 14% y tiene muy cerca a Belli, con 12%. El ex-árbitro Lunati ostenta un 10% y Kiper un 8%. Una minoría, el 6%, no tiene definida su elección.

Stéfano Di Carlo es el principal candidato a convertirse en el nuevo presidente de River Plate

A mediados de este año, en la previa del Mundial de Clubes, Di Carlo, de 36 años, le brindó una entrevista a LA NACION en la que habló sobre su posible candidatura, la cual aún no se había anunciado de manera oficial. “Tengo la vocación y la voluntad de ser presidente de River (...) Pretendo que nuestro espacio político continúe al frente de la administración para cumplir los desafíos que tenemos por delante”, comentó en ese entonces. De ser electo, se convertirá en el presidente más joven de la historia de River, al margen de Leopoldo Bard, primer presidente a principios del siglo pasado, además de futbolista y capitán.