River a la Libertadores 2026: qué necesita para clasificarse, tras la eliminación en la Copa Argentina

River es uno de los equipos que pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2026. Tras un año para el olvido, al tetracampeón del máximo certamen continental -1986, 1996, 2015 y 2018- se le agotan las chances para jugarlo el año que viene. Tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina, solo tiene dos caminos posibles para obtener su boleto: ganar el Torneo Clausura en curso o terminar entre los tres primeros de la Tabla Anual entre los que no se hayan clasificado como campeones de algún torneo. Todos los detalles están en canchallena.com.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo no levanta cabeza. En lo que va del 2025 fue eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores (vs. Palmeiras); en cuartos del Torneo Apertura (vs. Platense); en la etapa de grupos del Mundial de Clubes (quedó tercero en su zona por detrás de Inter de Milán y Monterrey de México) y en estas semifinales de la Copa Argentina tras caer por penales ante la Lepra mendocina.

Independiente Rivadavia eliminó a River en las semifinales de la Copa Argentina 2025 Mario Sar

El título en el Clausura es factible desde lo matemático, pero la mejoría es obligatoria. A falta de tres fechas para que concluya la etapa regular, River se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 21 puntos. Se mantiene dentro de los puestos de acceso a los octavos de final, por lo que no puede confiarse y debe conseguir buenos resultados en las jornadas que quedan: vs. Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V).

La otra vía, por ahora lo tiene adentro, pero se disputa el cupo de clasificación con varios equipos. Actualmente está segundo en el escalafón que suma las unidades cosechadas en el Apertura, disputado en el primer semestre del año, y el Clausura, que finaliza en diciembre. Los cupos estarían quedando en manos de Rosario Central (62, ya se lo aseguró), River (52) y Argentinos Juniors (51), que le gana el mano a mano a Deportivo Riestra por mayor diferencia de gol (+20 contra +15).

El Superclásico de la fecha 15 será clave en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026 Gustavo Garello - AP

Si alguno de esos tres clubes gana el Clausura, o si el Bicho se consagra en la Copa Argentina, certamen en el que jugará la final ante Independiente Rivadavia, liberarán cupo. Lo positivo para River es que depende de sí mismo, ya que si gana los tres partidos que le quedan se asegurará un lugar en la próxima Libertadores. Sin embargo, si deja puntos en el camino, podrían superarlo en la Tabla Anual Riestra o Boca, entre otros.

Así están las plazas a la Copa Libertadores 2026