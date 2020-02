Grimi y una exhibición de compromiso y entrega en Huracán

La gesta era muy compleja de llevar a cabo para Huracán. Y para colmo, el rápido gol de Andrade sentenció la suerte ante Atlético Nacional. La eliminación de la Copa Sudamericana fue cosa juzgada cuando al partido le quedaban 75 minutos.

Pero hubo una situación, que por repetida se convirtió en inédita. En un hecho acaso nunca visto en un campo de juego. En la jugada del gol del empate, Leandro Grimi se sacó el hombro izquierdo de lugar.

Lejos de pedir el cambio, el defensor fue atendido por los médicos del club, que le acomodaron el brazo. Grimi volvió a la cancha. Pero más tarde volvió a lesionarse del mismo modo. Y otra vez. Y también una cuarta. En ninguno de los casos tuvo dudas: las cuatro veces volvió al campo de juego y terminó el partido de pie, haciendo lo posible por ayudar a su equipo. Contagiando su compromiso y su entrega.

"Nunca se me salió tantas veces el hombro, pero bueno yo tenía que entregar todo lo que tenía. Traté de hacerlo. No le podía fallar a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente, a mi familia que me vino a ver, a mis amigos", dijo Grimi antes las cámaras.

El jugador surgido en Parque Patricios se sumó al equipo que conduce Israel Damonte, pero solo para jugar la Sudamericana y la Copa Argentina. En la Superliga no está habilitado porque ya la jugó con la camiseta de Newell's, su ex club.

"Me toca apoyar desde afuera, pero estoy muy comprometido co este equipo ye ste club. Vine acá para que a Huracán le vaya bien y voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra."

Las dislocaciones de hombro no son lesiones frecuentes en el fútbol, pero sí muy incómodas. Uno de los casos más recordados es los de José Luis Brown, que lo sufrió nada menos que en la final del Mundial México 86, se negó a salir y continuó jugando haciéndose un agujero en la camiseta y colocando allí su dedo. En la década del 90, el defensor de River Guillermo Rivarola también padeció este inconveniente.

Aunque lo de Grimi, que en un mismo partido llegó a cuatro dislocaciones, ya forma parte de la historia de la medicina deportiva.