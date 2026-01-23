Huracán pasó del 0-1 y la roja de Peralta a encontrar un empate que lo dejó conforme: aciertos del VAR

Banfield y Huracán igualaron 1-1 en el arranque del campeonato. El partido se jugó con hinchas de ambas parcialidades, dándole continuidad a la idea de la AFA de elegir a dedo encuentros que puedan convivir simpatizantes sin agredirse y tuvo emociones, varias de ellas con protagonismo del VAR, que colaboró para que se viera un buen arbitraje de Bruno Amiconi.

Suponiendo que Boca terminará de concretar incorporaciones, el foco se ponía este jueves en un Banfield que terminaría siendo el único equipo de la Liga Profesional que no se reforzó. Enfrente se encontraba con un Huracán que había sido subcampeón del Apertura 2025, pero que había sufrido varios traspiés en el segundo semestre del año. Como el Globo necesitaba reinventarse, apareció con caras nuevas y un Diego Martínez que regresó como entrenador, luego de su experiencia en Cerro Porteño de Paraguay y tras su paso poco feliz como DT de Boca.

El árbitro Amiconi le muestra la tarjeta roja a Tahiel Peralta, el 10 de Huracán, en el empate ante Banfield, por el Torneo Apertura 2026 Manuel Cortina

Los dirigidos por Pedro Troglio alinearon con un esquema 5-3-2, con tres centrales fuertes como Arboleda, Vittor y Meriano y con la idea de cederle la posesión a Huracán (apenas tuvo una posesión del 31%) y salir rápido de contraataque una vez recuperada la pelota. El equipo de Diego Martínez, que tuvo buenos rendimientos en los amistosos disputados en Uruguay, apostó a la salida limpia desde el fondo y buscó escalar posiciones desde las transiciones sin saltear líneas, pero tratándo de darle velocidad a cada pase.

Por ese motivo fue titular en Huracán Thaiel Peralta que acaba de cumplir 17 años y viene de marcar su primer gol ante Cerro Porteño en Montevideo, por la Serie Río de la Plata. Se puso la camiseta 10, como un mensaje de que personalidad no le va a faltar. Pero no sólo le costó mucho más entrar en juego (el fútbol argentino es competitivo y lleno de roces, con falta de espacios) sino que además terminó yéndose expulsado en los primeros minutos de la segunda etapa. Un pecado de juventud en la disputa de la pelota.

EXPULSADO PERALTA EN HURACÁN POR UNA DURA PATADA



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max

La primera llegada del primer tiempo fue del Globo, con un zurdazo de Cortés que fue bien rechazado por Sanguinetti y luego se aproximó con una acción de pelota parada y un cabezazo de Pereyra que se fue cerca del primer palo; mientras que el Taladro respondió con un centro de Santiago López cabeceado por Lautaro Ríos que controló sin dar rebote Galíndez y una volea de Tomás Adoryan -tras un gran control del rebote- que se fue apenas por encima del travesaño luego de desviarse levemente en Waller.

El testazo de Méndez

En el segundo tiempo se abrió el marcador a los 3 minutos, en una acción que mereció la mirada más exhaustiva del VAR. Mauro Méndez impactó con un gran cabezazo un muy buen centro desde la izquierda de Abraham y venció a Galíndez. Se analizó la posición de Sepúlveda cuando recibió, antes de la ejecución del anteúltimo pase, y en los monitores se detectó que no había offside, ya que lo habilitaba el lateral izquierdo Leandro Lescano. Fue una decisión acertada del equipo arbitral.

Santiago López, de Banfield, intenta marcar a Tahiel Peralta JUAN MANUEL BAEZ - Fotobaires

Enseguida, a los 9 minutos, Silvio Trucco -desde el VAR- convocó al juez Bruno Amiconi para que revise una patada del juvenil Peralta en el pecho del armenio Adoryan. Si bien el volante buscó la pelota, Amiconi cambió la decisión y le mostró la roja directa por juego brusco grave. Parecía que el Globo terminaba de perder fuerza, pero el fútbol siempre da sorpresas.

EL RUSO MÉNDEZ MARCÓ EL PRIMER GOL DEL TORNEO APERTURA 🚨⚽



De cabeza, el futbolista de Banfield anotó el 1-0 parcial ante Huracán.



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max

El Taladro pudo ampliar el marcador con un cabezazo de Sepúlveda tras un córner desde la derecha de Adoryan, pero el balón se fue apenas por encima del travesaño. Y contó con otra chance muy favorable con un pase de Lautaro Gómez que puso a correr a López García por la derecha: buscó un remate cruzado que agarró bien parado al arquero Galíndez.

El Globo tuvo una situación con un desborde de Jordy Caicedo y un centro atrás para el remate a la carrera de Eric Ramírez que se fue desviado, cerca del palo izquierdo de Sanguinetti. A partir de los 27 de la etapa final Diego Martínez dispuso una defensa con tres zagueros para arriesgar un poco más en lo que restaba del encuentro.

EMPATÓ HURACÁN A LOS 40 🚨⚽



Caicedo marcó el 1-1 ante Banfield a pocos minutos del final#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max

El encuentro parecía tranquilo para el local, pero a los 35 sufrió la expulsión de Esquivel, por doble tarjeta amarilla, otra correcta decisión de Amiconi. Y quedaron diez vs. diez, para agregarle incertidumbre al resultado.

Y Huracán llegó al empate con un gran pase de Leo Gil para el pique al espacio de Ramírez sobre la izquierda y su centro rasante fue conectado por el ecuatoriano Caicedo: la pelota dio en el travesaño y se metió. Y casi lo gana con una inspiración de Ramírez con una mediavuelta desde lejos que casi sorprende a Sanguinetti. En definitiva, el empate resultó un resultado justo para lo realizado por ambos desde los merecimientos.