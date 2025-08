Cómo se lesionó Lionel Messi en Inter Miami vs. Necaxa y qué dijo Javier Mascherano sobre el tema

Por el resultado, se diría que la de este sábado terminó siendo una jornada positiva para Inter Miami, después del 2-2 con Necaxa, de México, por la segunda jornada de la Leagues Cup, ya que el equipo rosa ganó el punto extra de la definición por penales. El 5-4 en la tanda de remates le dio la quinta unidad en dos encuentros. Ahora bien: la molestia muscular que sintió Lionel Messi a los pocos minutos del partido hace que el sabor termine siendo más agrio que dulce, y dejó expectante a la Argentina por el estado de su capitán.

No bien se sentó en la silla para brindar la conferencia de prensa, a Javier Mascherano le consultaron qué sabía acerca del tema. Más allá de no descartar una lesión que marginara al 10 por unas semanas, propició un cierto alivio, al menos hasta que salga a la luz un parte médico.

La atención que Messi recibió en el campo continuó en el vestuario; se tataría de una molestia en el isquiotibial derecho, pero el capitán no estuvo dolorido luego del partido. LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Leo sintió una molestia en un isquiotibial y hasta mañana [por este domingo] no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente tiene algo”, comenzó el entrenador, que luego aportó una visión más optimista: “Quizás no sea tan grande ni grave porque no estaba dolorido. Sí sintió la molestia y por eso salió”, concluyó, explicando la prontitud del cambio.

Más allá de procurar un segundo triunfo de Inter Miami por la Leagues Cup, el N° 10 disfrutó un reencuentro con un viejo compañero: Necaxa es dirigido por Fernando Gago, integrante de una generación de futbolistas a la que el rosarino siempre pide recordar. Se saludaron afectuosamente apenas se cruzaron, antes del pitazo inicial. Ambos compartieron varios años en la selección argentina en los que alcanzaron el subcampeonato del mundo en Brasil 2014.

Cuando apenas se jugaba el sexto minuto, Messi recibió un pase de Rodrigo De Paul en tres cuartos de campo y procuró su clásico desequilibrio. Empezó bien, lujo incluido. Para sortear el veloz intento del español Raúl Sánchez de quitarle la pelota, lo hizo pasar de largo con un delicado toque de primera para que el balón tomara altura y pasara por encima. Una vez que controló, aceleró frontalmente y estaba dejadno en el camino también al mexicano José Rodríguez. Sin embargo, éste hizo un último esfuerzo y le pellizcó apenas la pelota, que cambió la dirección y permitió al español tener otra posibilidad.

Sánchez logró puntear el balón, algo que el argentino no esperaba: con la pierna derecha Messi trató de tocar la pelota, pero se topó con el talón izquierdo de su rival, que había llegado antes. Leo se trabó y cayó en velocidad. Incluso chocó de frente con otro defensor mientras se iba al suelo. Ya la repentina palanca habría provocado la molestia en el isquiotibial derecho.

يبدو أنها إصابة قوية 💔💔💔 pic.twitter.com/s15aJJLPIR — Messi World (@M10GOAT) August 2, 2025

Un minuto y medio después, mientras la acción estaba en el costado opuesto, el astro se dejó caer en su campo, muy cerca del banco de suplentes propio. Tras la asistencia médica se decidió que dejara el campo, a los diez minutos del juego. Y, disgustado, se fue directo al vestuario, donde la atención continuó.

El partido siguió, aparecieron los cuatro goles y llegaron los penales. El primero, habitualmente a cargo del rosarino, esta vez fue ejecutado por De Paul (aportó las dos asistencias de Inter Miami) y convertido. La clave estuvo en el tercero: Tomás Badaloni, exatacante de Godoy Cruz, falló su disparó para Necaxa. Eso permitió al uruguayo Luis Suárez definir con el quinto, en una tanda inmaculada para Inter.

CRUCE DE EXQUISITOS: discusión entre Busquets y Gago durante la tanda de penales de Inter Miami vs. Necaxa.



📹 @LeaguesCup | #LeaguesCup2025 on Apple pic.twitter.com/Xp0zDDBGIM — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2025

No todo fue sereno. Justo en el momento en que Badaloni falló su disparo, se produjo una discusión entre Sergio Busquets –se encontraba en el banco por haber sido reemplazado– y Gago. Nada subida de tono, pero evidente en las gesticulaciones.

Además de incertidumbre por Messi, en el conjunto rosa había bronca a raíz de la polémica expulsión a Maximiliano Falcón, que dejó al equipo con diez hombres a los 17 minutos por una interpretación del juez mexicano Mauricio Nieto Torres: vio infracción clara del uruguayo al cubrir como último hombre un pase al arquero Rocco Ríos Novo.

¿TE PARECIÓ PARA ROJA? Maxi Falcón se fue expulsado por esta infracción.



📹 @LeaguesCup | #LeaguesCup2025 on Apple pic.twitter.com/FYEdcSD120 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2025

Por eso, Mascherano hizo un descargo en medio de su análisis: “Durante los primeros 15 minutos jugamos como estaba previsto. Tuvimos la lesión de Leo, luego la falta de Falcón... El árbitro nos arruinó el partido. Es muy difícil entender por qué pasan estas cosas. Ni siquiera usaron el VAR”, agregó el director técnico, muy disconforme.