La historia de Obed Vargas, el mexicano de 20 años que fue decisivo en la final de la Leagues Cup frente a Messi

Pícaro, provocador y figura. Tiene 20 años, nació en Alaska, alguna vez fue citado a la selección de México y es la figura de Seattle Sounders, el equipo que desquició a Inter Miami. Le ganó por 3 a 0, se quedó con el título de la Leagues Cup y generó (tal vez, sin quererlo), un revuelo mayúsculo luego del festín futbolero. Una batalla de golpes, un escupitajo, empujones y risas. Entre ellas, las de Obed Vargas, el joven que se quedó con el trofeo que parecía estar destinado a las manos de Lionel Messi.

What a moment for Obed 💙 pic.twitter.com/0FF5r9j1Qx — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) September 1, 2025

El pequeño guerrero abandonó la ciudad en la que se entremezclan los días y las noches a los 14 años, para sumarse a las divisiones menores del popular club de Washington. En una primera instancia, acompañado por una familia de Seattle, por el cálido y planificado programa de alojamiento para las jóvenes promesas.

“En Alaska no hay tanta competencia, quizás hay cuatro o cinco equipos. Yo jugaba en el mejor, pero cuando salíamos a otros estados, perdíamos. De hecho, cuando llegué a la Academia, mis compañeros decían: ‘¿Qué hace este de Alaska, acá?”, recordó, durante el reciente Mundial de Clubes. Integró el Grupo B, junto con Paris Saint-Germain, Botafogo y Atlético de Madrid, equipo por el que simpatiza a distancia.

Obed Vargas, picardía y personalidad ALIKA JENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es el jugador mejor cotizado del plantel de Seattle Sounders, con 6 millones. Pepo de la Vega, por ejemplo, el crédito de Lanús y número 10, vale dos millones menos. Irse de su casa tan pronto y tan solo le permitió madurar en todos los aspectos. Tal vez, por eso su personalidad se parece más a la de un veterano. En 2021, con solo 16 años, se transformó en el motor de la zona media y ahora forma una pareja de quite, pausa, vértigo y juego con Cristian Roldán, de 30 años.

Obed nació el 5 de agosto del 2005 en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska. Siempre con una pelota, habla inglés y español y el 22 de julio de 2021 cumplió el sueño de su vida. A los 15 años y 351 días, se convirtió en el tercer futbolista más joven en debutar en la MLS, detrás de Freddy Adu y Alphonso Davies.

Obed Vargas, entre Jordi Alba y Yannick Bright Stephen Brashear - FR159797 AP

Las raíces de la familia Vargas tienen su origen en Morelia, donde nació Obed, el padre del futbolista. Sin embargo, a finales de los 90, el hombre, que jugaba como delantero en la tercera división del conjunto michoacano, decidió instalarse en Estados Unidos detrás del sueño americano.

Según cuenta ESPN, su primer trabajo fue procesar salmón, lejos de todo y de todos, mientras extrañaba a su familia, a Marisol, la mujer con la que se casó en 1999 y con quien criaron a sus cuatro hijos, Marisol, Frida, Obed y Abad. Años después, crearon una empresa de limpieza, con la que salieron adelante. El fútbol del pibe maravilla, ahora, hace todo más fácil.

🚨 Ojo con esto



Suárez intenta todo el tiempo provocar a Obed, se acerca Baker a celebrar con él y Busquets le tira un puñetazo a Vargas, castigo serio tiene que venir para el español



🎥: @AppleTV pic.twitter.com/WyAWrqDKOv — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) September 1, 2025

“Admiro a Messi y lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival. Esto va para todo México, se la debíamos...”, cuenta el “chamaco”, que no desconoce cierta rivalidad del mexicano futbolero con la Argentina y, especialmente, con Leo. Un encono que pasa desapercibido en nuestro territorio.

Messi no pudo sacárselo de encima en buena parte del desarrollo. El mexicano lo enjauló, le ató los cordones a su antojo. Hasta que se desató la locura, luego del 3-0 apabullante sobre el elenco de estrellas veteranas que conduce Javier Mascherano.

Obed Vargas le quita el balón a Lionel Messi, como en casi toda la noche Lindsey Wasson - AP

De hecho, el uruguayo Luis Suárez estuvo en el centro de la monumental riña desatada durante la noche del domingo tras la derrota de Inter Miami. Hasta pareció escupir a un miembro del cuerpo técnico rival.

¿Qué pasó? Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitazo final, el veterano delantero corrió hacia el atrevido Obed, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo, dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

Sergio Busquets, otra de las estrellas de Barcelona que juegan en Inter, le dio un golpe con la mano en el mentón, en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los bancos. Tras separarse de Vargas (que sonreía, antes de caer sobre el césped), las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

“A nadie les gusta perder, ellos hicieron su trabajo, han jugado muchas finales y tienen experiencia. Nosotros mantuvimos la calma y la sabiduría, así que estoy feliz por el triunfo”, cuenta el mexicano, que espera su oportunidad de selección en continuado.

El conjunto nacional se prepara para una gira internacional en la fecha FIFA, cuando se enfrentará con Japón (6 de septiembre) y Corea del Sur (el 9). Sin embargo, el joven volante no fue seleccionado esta vez por el técnico Javier Aguirre.

Con las pulsaciones a mil, Vargas envió un mensaje: “Ojalá me tomen en cuenta, es todo lo que puedo decir”. La última participación internacional de Vargas en el conjunto azteca fue en la victoria por 2-0 contra Estados Unidos, en octubre de 2024. La doble nacionalidad, a veces, le causa ciertos problemas.

“La gente siempre va a opinar o hablar por no haber nacido en México, pero la sangre corre por mis venas y soy orgullosamente mexicano. Mis papás y familia crecieron allá y lo siento como ellos”, advierte el joven, que también fue campeón de la Concacaf Liga de Campeones en 2022.

Todos saben de fútbol en su familia. Su hermano menor y sus dos hermanas también juegan a la pelota. Cuando se acabó la faena, el joven se reunió con los suyos en el campo de juego, entre lágrimas. “Se le cumplió el sueño: jugar contra Messi y a este nivel. Es mucha felicidad...”, describía la madre de un joven con anhelos de grandeza.