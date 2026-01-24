Cómo Vinícius Júnior pasó de héroe a villano para muchos hinchas de Real Madrid

Siempre en el centro de atención, Vinícius Júnior pasó de héroe a villano para muchos aficionados de Real Madrid. El astro brasileño marcó goles cruciales para asegurar títulos de campeón de la Champions League, estuvo cerca de ganar el Balón de Oro y lideró una lucha contra el racismo en el fútbol español. Y todo eso, a los 25 años.

Sin embargo, ahora una gran parte de los seguidores del equipo merengue está dándole la espalda. La multitud en el estadio Santiago Bernabéu lo abucheó ruidosamente durante los dos últimos partidos. Su nombre fue silbado cuando se lo anunció antes del inicio y cuando tocó el balón durante la victoria por 2-0 sobre Levante el fin de semana pasado. Y los abucheos volvieron en los primeros compases del duelo de mitad de semana, el 6-1 contra Monaco por la Champions.

Vinícius forcejea con Daniel Bernabéu en la embarazosa derrota, con eliminación, de Real Madrid a Albacete, de la segunda categoría, por la Copa del Rey; los hinchas merengues focalizarán en él su enojo. Jose Breton - AP

Su sólida actuación frente al conjunto del principado, que incluyó un gol y tres asistencias, pareció apaciguar un poco a la multitud, pero las muestras de rechazo fueron disipándose solamente en la segunda mitad. Con las conjeturas que la liga cargada de dinero de Arabia Saudita todavía quiere a Vinícius, los próximos meses pueden ser decisivos para un jugador cuyo contrato expirará en 2027.

Cuando se le preguntó este viernes si esperaba que Vinícius y la Casa Blanca acordaran pronto una nueva extensión del contrato, el entrenador Álvaro Arbeloa dijo que no le tocaba involucrarse. “No me corresponde a mí, es cosa del club y del jugador. Claro que deseo que siga haciendo historia aquí”, dijo el ex defensor y actual DT de Real Madrid, que asumió la dirección del plantel a principios de este mes.

La “culpa” del fiasco de Xabi Alonso

Muchos seguidores del Madrid señalan a Vinícius como una de las principales razones por las que el muy cotizado Xabi Alonso apenas duró media temporada como entrenador. Se informó que el brasileño no estaba contento jugando en el ciclo de quien lo sustituyó más a menudo que su predecesor Carlo Ancelotti, bajo cuyo mandato Vinícius encandiló. El delantero se disculpó con los aficionados en las redes sociales después de su arrebato público de cuando fue sustituido por decisión de Alonso en el clásico contra Barcelona en octubre.

Vinícius salió reemplazado en una caída frente a Barcelona en octubre y desairó a Xabi Alonso con sus gestos; ahora se lo culpa del despido al director técnico.

Vinícius también fue considerado responsable de su parte en la vergonzosa eliminación del merengue de la Copa del Rey ante un equipo de la segunda categoría, en el debut de Arbeloa. Otros jugadores, incluido el inglés Jude Bellingham, también pasaron por esa situación de abucheos, pero Vinícius ha cargado con la mayor parte de las frustraciones de los aficionados.

Kylian Mbappé, el compañero de ataque del sudamericnao, hizo una defensa apasionada al sudamericano antes del partido con Monaco, pidiendo a los aficionados que no centraran su ira en él. “Es un ser humano”, subrayó el astro francés. “Es un grandísimo jugador. Es un tipo increíble. Tengo la suerte de conocerlo y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerlo mejor, para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está en su mejor nivel es uno de los mejores del mundo”, lo halagó el goleador, después de que surgieran imágenes en las que parecía consolar a Vinícius, que tenía la cabeza entre las manos cuando escuchó al público del Bernabéu silbar una vez que se anunció su nombre antes del partido frente a Levante.

Kylian Mbappé respalda a Vinícius Júnior en la cancha y fuera de la cancha, con gestos y palabras; "tenemos que protegerlo mejor, para que no esté solo contra la gente", exhortó el francés. Juan Manuel Serrano Arce - Getty Images Europe

Ascenso rápido

Vinícius llegó al Madrid a los 18 años en una transferencia desde Flamengo, como un talento en bruto. Inmediatamente impresionó a los aficionados merengues con su velocidad para eludir, pero había dudas de que pudiera convertirse en un jugador de élite debido a su inefectividad para definir frente al arco.

El regreso del entrenador Ancelotti en 2021 coincidió con el avance de Vinícius y su transformación en uno de los mejores delanteros del mundo. El brasileño aprovechaba la gran cantidad de ocasiones gol que creaba por la banda izquierda. Marcó el único tanto de la final de la Champions League de 2022 contra Liverpool. También anotó en un 2-0 sobre Borussia Dortmund en la final de 2024 para que los merengues alzaran la Copa de Europa número 15 de su historia.

Ataques racistas

Durante su ascenso, Vinícius se convirtió en una de las voces líderes contra el racismo en España después de ser repetidamente blanco de insultos por parte de hinchas rivales durante los partidos fuera de casa. Reclamó que los dirigentes de LaLiga hicieran más para detener el abuso y recibió elogios por no retroceder ante los provocadores.

En mayo de 2023, un manifestante sostiene una imagen de Vinícius con un mensaje en portugués: "Pelea contra el racismo"; el brasileño, víctima de burlas de hinchas rivales, fue un adalid de esa causa en el fútbol español.

Pero el rendimiento de Vinícius ha disminuido desde que no logró ganar el Balón de Oro de 2024, unos meses después de conquistar por segunda vez la Champions. Real Madrid sintió que su jugador había sido desairado cuando quedó en el segundo lugar detrás de Rodri, mediocampista de Manchester City, y canceló el plan para asistir a la gala de premios. Por otro lado, el brasileño se ganó la reputación de ser un futbolista que provoca a los adversarios, a veces hasta el punto de perder el enfoque en el juego, una actitud que a veces ponía a prueba la paciencia de sus entrenadores.

Independientemente de lo que suceda esta temporada con Real Madrid, la fecha más importante en el calendario para Vinícius es la del inicio de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, el 11 de junio. La presión estará sobre él para que lidere a una selección de Brasil ahora dirigida por el propio Ancelotti y que lleva las enormes expectativas del país de obtener un sexto título de campeón.

