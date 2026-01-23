Lautaro Martínez hizo un gol, salvó al arquero Sommer e Inter venció a Pisa 6-2 y se mantiene puntero

Una nueva victoria de Inter en la Serie A dejó como saldo una buena actuación de Lautaro Martínez, un error insólito de Yann Sommer y una secuencia de goles poco habitual para el fútbol italiano. El “set” fue 6-2 ante Pisa en San Siro, en un partido que tuvo una primera mitad frenética y que reforzó el liderazgo del equipo dirigido por el rumano Cristian Chivu.

La visita sorprendió de entrada, aprovechando un fallo grosero del arquero suizo. Sommer salió con el pie muy lejos del área y regaló la pelota. Stefano Moreo, delantero italiano de 32 años, aprovechó la ocasión con un zurdazo directo al arco vacío para el 1-0, a los 11 minutos. La desventaja se amplió apenas minutos más tarde, cuando el propio Moreo marcó su segundo tanto, esta vez con un cabezazo tras un tiro de esquina ejecutado por Matteo Tramoni. La respuesta del arquero volvió a ser insuficiente, y el primer tiempo de Sommer quedó marcado por la inseguridad.

El grosero error de Sommer

Sin embargo, la reacción de Inter no se hizo esperar. El empate parcial y la posterior ventaja llegaron antes del entretiempo en una ráfaga que sumaría cinco goles en total, solo en el primer tiempo, una rareza para la liga italiana que asimiló más a un partido de Premier League. Primero fue Piotr Zielinski, quien convirtió de penal tras una mano en el área, a los 39. Solo dos minutos después, aparecería el argentino con un cabezazo preciso tras un centro de Federico Dimarco, ingresado en la primera parte por una lesión del brasileño Luis Henrique, para igualar el marcador. El capitán, que había sido amonestado minutos antes por protestar una infracción, mostró una vez más su carácter competitivo y su versatilidad en ataque, moviéndose por todo el frente ofensivo.

El gol de Lautaro Martínez

En el cierre del primer tiempo, Francesco Pio Esposito completó la remontada. El delantero, compañero de ataque del Toro en esta jornada, conectó de cabeza un centro de Alessandro Bastoni. La jugada se había iniciado en los pies del propio Martínez, quien, retrasado sobre la derecha, controló con calidad, giró sobre sí mismo y abrió el juego hacia la banda, iniciando una maniobra colectiva que derivó en el 3-2.

Inter, que venía de caer entre semana ante Arsenal por la Champions League (1-3), mostró capacidad de reacción y profundidad en el plantel. En la segunda parte, el conjunto local dominó con claridad y Pisa no logró volver a meterse en el partido, pese a algunos intentos aislados.

A los 82, Dimarco convirtió el cuarto gol con una volea notable, tras un pase largo de Marcus Thuram. La pelota impactó en los dos postes antes de cruzar la línea, en una jugada que pareció cerrar el encuentro. Poco antes, el propio lateral había fallado una situación clara, también tras un rebote del arquero Simone Scuffet, pero esta vez contó con la fortuna necesaria para redimirse.

Federico Dimarco ingresó en la primera parte y fue de los mejores del partido, con un gol y dos asistencias Luca Bruno� - AP�

La goleada se amplió aún más cuando el francés Ange-Yoan Bonny, de 22 años, que había ingresado por Lautaro, anotó un gol de gran factura individual: de espaldas al arco, gambeteó a tres rivales y definió con sutileza entre las piernas del arquero. En el palco, Javier Zanetti aplaudía con una sonrisa. El cierre quedó en manos del veterano Henrikh Mkhitaryan, que, tras un córner bajado por Yann Bisseck, conectó de cabeza para sellar el 6-2 definitivo. Fue su primer gol desde el 27 de octubre de 2024, cuando convirtió ante Juventus.

Resumen del partido

Con este triunfo, Inter alcanzó los 52 puntos y continúa en lo más alto del campeonato. Lautaro Martínez, con 28 años, es el máximo artillero de la Serie A con 12 tantos en 21 fechas y acumula 15 en toda la temporada, en 28 partidos. Su nivel sigue siendo alto a pocos meses del próximo desafío con la selección argentina, y es una de las piezas clave del equipo tanto por sus goles como por su influencia general en el juego.

El conjunto nerazzurro deberá ahora afrontar un compromiso decisivo en la Champions League frente a Borussia Dortmund como visitante, donde necesita ganar y esperar otros resultados para definir si accede directamente a octavos de final o si deberá disputar los playoffs. La diferencia de gol podría resultar determinante en esa instancia.