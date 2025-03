Con Messi y otros tres históricos afuera: las bajas de la selección argentina ante Uruguay y Brasil

Las lesiones se convirtieron en el rival más difícil para la Argentina de Lionel Scaloni, único puntero en las eliminatorias y con el pasaje prácticamente asegurado para el Mundial de 2026. Este lunes se conoció que Lionel Messi se perderá los duelos ante Uruguay y Brasil a raíz de una molestia en el aductor de su pierna izquierda que lo obligará a parar durante al menos un par de semanas. Sin embargo, el crack rosarino no es la única ausencia de cara a los clásicos de este viernes en Montevideo y del próximo martes en el Monumental.

La baja del astro es, por supuesto, la que más preocupa al cuerpo técnico albiceleste. Porque si bien la Argentina tiene casi en el bolsillo el boleto para el Mundial, esta serie de partidos frente a rivales de fuste iban a ser importantes para el capitán para elevar el nivel de competencia a poco más de un año para el inicio de la Copa del Mundo. El 10 sintió un fuerte dolor este domingo en la victoria por 2 a 1 frente al Atlanta United y, si bien Inter Miami no hizo oficial el parte médico, el ídolo fue desafectado de la lista de Scaloni y recién podría reaparecer con la celeste y blanca en la doble fecha de junio, frente a Chile de visitante y Colombia como local.

Pero no solo Messi quedó al margen de la convocatoria, sino también otros tres históricos del ciclo Scaloni que también sufrieron lesiones: Gonzalo Montiel, Paulo Dybala y Giovanni Lo Celso, quienes formaron parte de la lista preliminar y fueron bajándose de la citación con el transcurso de los días.

Paulo Dybala se retiró lesionado por un fuerte dolor en la rodilla izquierda y quedó marginado de la convocatoria Fabrizio Corradetti - LaPresse

El autor del penal que le dio a la Argentina su tercera Copa del Mundo, y que fue titular en el último encuentro contra Perú, sufrió un desgarro en el gemelo izquierdo en el empate de River frente a Riestra y tendrá para -al menos- tres semanas de recuperación. La de Montiel no deja de ser una baja sensible, porque si bien es cierto que Scaloni pareciera tener cierto favoritismo por Nahuel Molina, la duda sobre quién ocupa el lateral derecho aparece de manera reiterada en la previa de cada partido. Para colmo, la selección no cuenta con un reemplazante natural para el hombre del Atlético de Madrid, por lo que la única alternativa sería Juan Foyth, zaguero por naturaleza que pude desenvolverse sobre la banda.

El de Dybala es un caso para seguir de cerca. La Joya ha sufrido innumerables lesiones en el último tiempo y había vuelto a la selección en agosto de 2024, tras casi un año y medio sin presencias. El cordobés, de gran actualidad en la Roma, duró apenas diez minutos en cancha en la victoria 1 a 0 ante Cagliari por la Serie A. Ingresó en lugar de Matías Soulé y salió reemplazado por un fuerte dolor en la parte posterior de la rodilla izquierda. En esta temporada lleva ocho goles y cuatro asistencias con el conjunto capitalino, por lo que Scaloni decidió volver a tenerlo en cuenta, tras dejarlo afuera de las citaciones de octubre y noviembre. El DT, de todos modos, cuenta con varias opciones en esa zona del terreno, como Ángel Correa, Thiago Almada, Nicolás Paz y el exGimnasia Benjamín Domínguez, una de las sorpresas en la lista definitiva.

Lisandro Martínez sufrió la rotura de ligamentos cruzados y no estará disponible hasta fin de año Martin Rickett - PA Images - PA Images

Lo de Lo Celso es algo que se veía venir. El volante jugó su último partido en Betis el 16 de febrero pasado ante la Real Sociedad y no volvió a sumar minutos, producto de una lesión de grado medio en el sóleo de la pierna derecha. Intentó apurar la recuperación para llegar a tono al llamado de Scaloni, pero los plazos no cerraron y tampoco estará disponible para los duelos con Uruguay y Brasil.

Quien completa la lista de lesionados es Lisandro Martínez, aunque su ausencia era sabida de antemano: el defensor se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a comienzos de febrero y recién estará en condiciones de reaparecer en el cierre de 2025, con las eliminatorias ya finalizadas. Por ese motivo, Scaloni mantuvo en la nómina a Facundo Medina, el exRiver y Talleres que juega en el Lens, quien al igual que Lisandro puede jugar tanto en la zaga como de marcador de punta por la izquierda.

Con estas cinco ausencias de peso, la selección empieza a entrenarse este lunes en Ezeiza; el jueves por la tarde viajará a Montevideo para medirse con la Uruguay de Marcelo Bielsa y empezar a calentar motores con vistas al partido frente a Brasil. Un plantel diezmado y sin su as de espadas que tendrá el desafío de abrochar la clasificación al Mundial en medio de esta cruel epidemia de lesiones.

