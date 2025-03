Es oficial: Lionel Messi es baja para los partidos ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias sudamericanas

La noticia sacudió la mañana de este lunes en el predio de Ezeiza, donde el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ultimaba detalles para el entrenamiento de este lunes: Lionel Messi arrastra una molestia en el aductor de su pierna izquierda y es baja para los partidos ante Uruguay y Brasil. El astro completó los 90 minutos este domingo frente a Atlanta United y convirtió su 38º gol con los colores de las Garzas, aunque sintió un pequeño dolor sobre el cierre del encuentro y quedó al margen de esta doble fecha de eliminatorias.

Esta situación retrasó el anuncio de la lista definitiva para los partidos de este viernes en el Centenario y del próximo en el Monumental, que debía conocerse este lunes a primera hora y que ya fue confirmada por la AFA.

La lesión del astro se habría producido a los 19 minutos del segundo tiempo, tras desenfundar un potente disparo con pierna izquierda que fue desviado por el arquero. Luego, sobre el final, volvió a rematar, aunque evitó ejecutar las pelotas paradas.

Messi se perdió el duelo frente a Brasil del próximo martes en el estadio Monumental Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACIÓN

Este fin de semana, el rosarino había vuelto a jugar un partido completo después de prácticamente un mes. Por una sobrecarga muscular se había perdido los duelos ante el Houston Dynamo (el 3 de marzo) y la ida frente a Cavalier SC de Jamaica por la Copa de Campeones de la Concacaf (el 7); luego fue al banco frente a Charlotte (el 9) y reapareció el jueves 14 en la victoria 2-0 en Kingston, donde ingresó en el segundo tiempo y anotó un tanto sobre el final.

La ausencia de Messi se suma a las bajas de Paulo Dybala, Gonzalo Montiel y Giovanni Lo Celso, quienes quedaron afuera de la convocatoria pese a integrar la lista preliminar. El delantero de la Roma fue desafectado este domingo por una lesión en la rodilla izquierda sufrida en el triunfo de su equipo sobre el Cagliari; en tanto Montiel padece un desgarro en el gemelo izquierdo y Lo Celso lleva un mes sin jugar en el Betis a raíz de un problema muscular.

Messi se realizó una resonancia este lunes por la mañana y cerca del mediodía se confirmó que no sería parte de la nómina. Así, 10 no podrá decir presente en el que tal vez hubiera sido su último clásico ante Brasil, equipo al que increíblemente no pudo convertirle en partidos oficiales. En 2024, Messi ya se había perdido otros tres partidos por lesión: ante Perú (2-0 en Lima y otro 2-0 en la Copa América) y en los amistosos frente a El Salvador (3-0) y Costa Rica (3-1).

Scaloni tendrá ahora cuatro entrenamientos para definir el equipo que jugará este viernes ante la Celeste de Marcelo Bielsa, aunque no habría lugar para sorpresas, con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González como parte del tridente de ataque.

