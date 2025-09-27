Con un gol de arco a arco, San Telmo le ganó a Gimnasia de Jujuy en la Primera Nacional

San Telmo venció como local por 3-2 a Gimnasia de Jujuy en un partido por la fecha 33 del grupo B de la Primera Nacional que se jugó bajo la lluvia en la Isla Maciel y tuvo un gol de arco a arco.

Poco antes de cumplirse la primera media hora, ya con el Candombero en ventaja por 1-0 gracias al tanto anotado por Nicolás Morro, el arquero Joaquín Enrico se preparó para sacar desde su área de volea y el desenlace de la jugada sorprendió hasta el propio jugador.

Milton Álvarez se estira bajo la lluvia pero no logra evitar el gol del otro arquero, el de San Telmo, Joaquín Enrico, que había sacado desde su área Captura

Dentro de su área, cerca del borde, el número 1 de San Telmo lanzó la pelota al aire y le pegó buscando a los delanteros en el campo contrario, ante un rival que estaba todavía retrocediendo luego de un avance frustrado. Enrico golpeó de derecha de manera violenta y el balón pasó por encima de los 20 futbolistas de campo hasta picar en la medialuna del área del visitante y tomar altura y velocidad rápido.

Su colega Milton Álvarez ensayó un paso adelante, pero enseguida retrocedió para esperar que la pelota cayera. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa cuando se estiró con una mano y dio un salto pero sin lograr evitar que se metiera en el arco, entre el travesaño y su mano izquierda. Un mal cálculo, un golazo. Allí, entonces, en medio del desenlace increíble, los jugadores de Gimnasia bajaron sus cabezas y los de San Telmo fueron a abrazar a un sonriente Enrico que no podía creer lo que había conseguido: el 2-0, de arco a arco.

Tras el gol de arco a arco del arquero de San Telmo, Joaquín Enrico, muchos de sus compañeros terminaron festejando encima suyo Captura

Surgido en Colón, el arquero de 24 años llegó la temporada pasada al Candombero y el entrenador José María Bianco le dio la titularidad en los últimos partidos, después de haber sido mayormente suplente de Agustín Rufinetti, en medio de la planificación del cierre de un torneo en el que ya no pelea por nada. San Telmo quedó lejos de la zona del descenso, pero tampoco tiene chances de lograr un lugar por el reducido por un ascenso a Primera División.

El gol de arco a arco de Enrico

¡HISTÓRICO: GOL DE ARCO A ARCO DE JOAQUÍN ENRICO!

El arquero de San Telmo sacó largo de volea, la pelota picó por arriba de Álvarez y se metió DE UN ARCO A OTRO; con este tanto para los libros de historia, San Telmo le gana 2-0 a Gimnasia



Pero lo del arquero no quedó en eso. Porque en el segundo tiempo, Sebastián Cocimano aumentó la diferencia (3-0) con un remate desde media distancia a colocar y aquel golazo de arco a arco parecía enmarcarse dentro de una victoria abultada. Sin embargo, Gimnasia de Jujuy redujo la diferencia con los goles de Diego López, de cabeza tras un tiro de esquina, y Alejandro Quintana, de media vuelta desde el borde del área, en la siguiente jugada, y Enrico salvó el empate con atajadas claves para sostener el triunfo.

En la próxima jornada, la ultima de la etapa de grupos, San Telmo visitará a Agropecuario, mientras que Gimnasia de Jujuy recibirá a Chacarita.