La camiseta alternativa de Atlético Madrid que causó rechazo en Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez tiene un recorrido tan amplio y glorioso en el fútbol que ya cumplió 20 años en primera división. Newell's, Europa y la selección argentina son algunas de sus marcas registradas. En ese marco, el rosarino concedió una entrevista a ESPN en la que repasó su trayectoria y confesó una anécdota hasta ahora desconocida de su etapa como jugador de Atlético de Madrid.

En la temporada 2005/2006 los colchoneros viajaron hasta Mallorca para enfrentarse al equipo de la isla en Son Moix y, en aquel choque, a los rojiblancos les tocó usar una camiseta alternativa con los colores azules y amarillos. Básicamente, un diseño muy parecido al uniforme de Rosario Central. "Me acuerdo y me río solo. En el vestuario estaban el Kun Agüero y Diego Forlán. Ellos siempre hablando de Independiente y yo de Newell's. Cuando me dicen los utileros que íbamos a jugar con esa camiseta yo les dije que no: 'No puedo jugar con esta camiseta. No juego, no juego, cámbienla'", rememoró el volante.

Maxi Rodríguez y su amor imperecedero por Newells Old Boys Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Lógicamente, todos se miraron. Nadie entendía nada. "Y bueno, tuve que hacerlo. Entonces ese día me llevé en la valija una remera de Newell's que tenía y me la puse debajo. El Kun y los chicos me miraban y decían que estaba loco", reveló el exjugador del Atlético. Otra curiosidad: a Maxi mal no le fue con la camiseta azul y amarilla, porque al minuto de juego marcó un tanto en el compromiso que terminó 2-2. "Regalé una de esas camisetas a un familiar muy cercano. No la tengo en mi poder, pero la tiene alguien que quiero mucho", añadió.

El futbolista de 38 años debutó en la primera de Newell's el 14 de noviembre de 1999 en un encuentro ante Unión. En la entrevista, Maxi Rodríguez explicó el sentido de pertenencia argentino, algo que lo llevó a actuar de esa forma: "Son cosas de cada uno, son esas locuras que a veces tenemos. No me iba a cambiar nada, capaz el gol lo terminaba haciendo igual, podía ganar o perder... Pero son cosas de ese momento que no va más allá de ese folclore, cargadas o risas que pasan en ese momento".