Historial de Boca vs. San Lorenzo, en la previa de un nuevo clásico, por el Apertura 2026

Boca Juniors y San Lorenzo, uno de los partidos más atractivos que ofrece el fútbol argentino, volverán a enfrentarse el próximo miércoles después de casi un año y medio y será en la Bombonera por la décima fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026. Será el partido número 214 de un historial muy parejo y en el que Ciclón se sigue dando el lujo de dominar, más allá de las últimas dos caídas.

Ambos clubes no se enfrentan desde el 18 de agosto de 2024, cuando se vieron las caras por la undécima fecha de la Liga Profesional de ese año y ganó el xeneize 3 a 2 como local en la Bombonera. El conjunto dirigido por entonces por Leandro Romagnoli comenzó ganando por un penal convertido por Andrés Vombergar. El anfitrión, tras un mal primer tiempo, reaccionó rápido en el complemento y revirtió el resultado con festejos de Milton Giménez y Marcelo Saracchi. Sobre el final Miguel Merentiel le dio tranquilidad al plantel de Diego Martínez que, en el adicionado, sufrió otra conquista de su rival a través de un penal de Iván Leguizamón tras una infracción de Saracchi, quien fue expulsado por el árbitro Pablo Echavarría.

El año pasado conformaron diferentes grupos en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en playoffs ni en la Copa Argentina.

El historial de Boca vs. San Lorenzo

Boca y San Lorenzo se cruzaron en 213 ocasiones con 78 triunfos del xeneize, 83 victorias del Ciclón y 52 empates. El combinado de la Ribera dominó hasta la década del ‘40, cuando se consolidó la supremacía del Cuervo. En los ‘70, ‘80 y ‘90, Boca descontó esa ventaja, pero San Lorenzo la recuperó en los 2000 y es uno de los cuatro clubes argentinos con saldo a favor en los duelos contra el equipo azul y amarillo. Los otros son Gimnasia, San Martín e Independiente Rivadavia, todos de Mendoza.

203 duelos fueron por ligas nacionales: el azulgrana sonrió en 77, el club de La Ribera en 74 y hubo 51 igualdades. El choque restante se dio con derrota a ambos.

Cinco cotejos fueron por copas nacionales: tres veces ganó el Cuervo, una el xeneize, y la restante quedó en empate.

Por torneos internacionales se cruzaron en cuatro ocasiones: San Lorenzo ganó en tres y el auriazul, en una.

El clásico entre Boca y San Lorenzo es uno de los más atractivos del fútbol argentino Rodrigo Nespolo

Últimos cinco partidos entre sí