Conmebol multó a River en 30.000 dólares por la actitud racista de un hincha e incrementará las sanciones en adelante

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este viernes que incrementará las sanciones a los clubes y aficionados involucrados en incidentes racistas en ocasión de partidos, y se conoció que River deberá pagar una multa de 30.000 dólares por ese motivo. La determinación se produce después de varios casos en distintos países durante las primeras fechas de la Copa Libertadores, incluido el del fanático millonario que lanzó una banana a simpatizantes de Fortaleza, de Brasil, en el Monumental el miércoles 13 de este mes.

Aficionados riverplatenses, de Boca Juniors, de Estudiantes de La Plata, de Olimpia (Paraguay), de Millonarios (Colombia) y de Universidad Católica (Chile) han proferido insultos racistas contra seguidores brasileños y fueron tomados por cámaras de seguridad de los estadios. ”La Conmebol impulsará cambios en los reglamentos para aumentar y endurecer las penalizaciones en los casos de racismo’', anticipó el organismo en un comunicado.

River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos racistas y xenófobos de un hincha hacia la parcialidad visitante, y comunica que ya está implementando las medidas correspondientes para identificar al culpable y aplicarle las debidas sanciones. pic.twitter.com/O8v52hwY6L — River Plate (@RiverPlate) April 14, 2022

Se compromete, además, “a diseñar e implementar nuevos programas y acciones que apunten a desterrar definitivamente este problema del fútbol sudamericano”. Y recuerda que todos los clubes involucrados han criticado a los hinchas xenófobos en las redes sociales y han prohibido que los que fueron identificados asistan a sus partidos. El hincha de River que lanzó la banana, de quien no se difundió su identidad, resultó suspendido por 180 días en su condición de socio y se le impuso un curso de concientización en el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi).

Esta semana se registró un suceso similar con un seguidor de Boca que viajó a San Pablo y fue escoltado a una comisaría. Leandro Germán Ponzo pagó una fianza de 3000 reales, equivalente a 600 dólares, y salió de Brasil menos de 24 horas después de hacer la mímica de los movimientos de un mono ante simpatizantes de Corinthians. El delantero Willian, del Timão, criticó lo que entendió como indulgencia y muchos otros futbolistas se sumaron a esa postura.

Ante Corinthians, un hincha de Boca hizo gestos que provocaron su detención Twitter

Por el momento Conmebol no se ha expedido sobre el episodio de Ponzo, que el propio Boca ha condenado públicamente pero sobre el cual no ha tomado todavía una decisión institucional punitiva. A diferencia del caso del socio de River, éste no ocurrió en instalaciones del club argentino, que, por lo tanto, no era organizador del encuentro.

El Club Atlético Boca Juniors expresa su absoluto repudio a los gestos racistas y xenófobos de un hincha hacia los simpatizantes de Corinthians. En la próxima reunión de Comisión Directiva se analizarán las medidas a implementar y las posibles sanciones a aplicar. — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 27, 2022

Las regulaciones actuales de Conmebol tienen fijadas multas de al menos 30.000 dólares para los clubes cuyos hinchas cometen incidentes racistas. Este año Olimpia tuvo que pagar 45.000 dólares por ese motivo, a raíz de un hecho sucedido durante en un encuentro clasificatorio para la Copa Libertadores, frente a Fluminense.

Ednaldo Rodrigues, el primer presidente de raza negra de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), publicó en redes sociales un video en el que dice que él y el titular de Conmebol, Alejandro Domínguez, están discutiendo sobre el tema y presionarán a organismos nacionales para que también acrecienten las sanciones contra el racismo.