La FIFA amplía la sanción a Prestianni, lo que pone en riesgo su posible debut en el Mundial

El delantero argentino Gianluca Prestianni se enfrenta a la posibilidad de perderse los primeros partidos de la selección argentina en el próximo Mundial -si fuera convocado- después de que la FIFA ampliara este miércoles la sanción de seis partidos por conducta discriminatoria para que tenga validez a nivel mundial.

El jugador de Benfica fue castigado por la UEFA tras las acusaciones de haber insultado al brasileño Vinicius Jr., de Real Madrid, durante el partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones disputado en febrero pasado, que el equipo español ganó por 1-0.

El incidente entre Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius, en un partido de la Champions League PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido ampliar la sanción de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni para que tenga efecto en todo el mundo”, dijo un portavoz de la FIFA a la agencia Reuters.

“La sanción se ha ampliado de conformidad con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”. La extensión a nivel mundial, solicitada por la UEFA, significa que Prestianni se perdería los dos primeros partidos de la Argentina en el Mundial de Méxito, Canadá y Estados Unidos si fuera convocado por el DT Lionel Scaloni.

El video con el que Benfica defendió a Prestianni

La sanción se aplica a los partidos de competiciones de clubes de la UEFA o a los partidos internacionales oficiales, pero no a los amistosos ni a los partidos de la liga nacional. La UEFA impuso, inicialmente, la suspensión de seis partidos por conducta discriminatoria, con tres partidos suspendidos durante un período de prueba.

Prestianni, exjugador de Vélez, ya había cumplido una suspensión provisional de un partido cuando se perdió el partido de vuelta contra Real Madrid, por la misma copetencia. El jugador de 20 años tiene una experiencia internacional limitada, ya que solo ha disputado un partido con la selección argentina, como suplente en los últimos minutos de un amistoso contra Angola en noviembre.

La Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio contra Argelia, en Kansas, rival del Grupo J, antes de enfrentarse a Austria y Jordania.

Gianluca Prestianni vistiendo la camiseta de la selección argentina, durante un Sub 20 en Santiago de Chile, el año pasado Andre Penner - AP

“Lo que más me dolió fue que me acusaran de algo que nunca hice.Pero, por suerte, estoy muy tranquilo porque todos los que me conocen saben qué clase de persona soy, y eso me basta”, dijo Prestianni, en su momento, en una entrevista con Telefé. “Tuve que hablar con mis compañeros, claro, porque hay compañeros del mismo color que Vinícius, y jamás pasó nada con mis compañeros; al contrario... Después querían tratarme de homofóbico. Era generar q... por ciertas cosas que no son. Para nosotros, argentinos, son insultos normales, como «maricón», «c...». Pero por suerte el equipo y el cuerpo técnico todo me apoyaron", amplió en el mismo reportaje.

Prestianni insistió en que él no dijo nada y en que sí oyó que Mbappé le dijo “p... racista” tras su encontronazo con el brasileño. “Sí, sí, lo escuché. Pero para nosotros, argentinos, es un insulto normal. Están tratando a alguien de racista, cosa que jamás fui y jamás seré, nunca. Para nosotros, argentinos, es como un insulto y nada más, para sacar a alguien del partido. Pero jamás quise reaccionar y no voy a reaccionar. Por más que me dijeran cualquier cosa en un insulto no reaccionaría jamás, al contrario. Voy a demostrarles en la cancha, jugando”, enfatizó en la entrevista.