Copa América. Lionel Messi, frente al último cumpleaños de selección y el regalo pendiente

Viernes 25 de junio de 2004. Una fecha cualquiera para tantos, pero especial para Lionel Messi. Ese día la selección entró en su vida. Ese día, el desconocido catalán atravesó por primera vez el portón del predio de la AFA. Había desembarcado desde Barcelona unas jornadas antes porque era la razón del operativo blindaje, por él se jugaría un amistoso relámpago con Paraguay para espantar reglamentariamente cualquier esfuerzo de España por convencer al chavalito. Messi tenía 17 años, los había cumplido…, 24 horas antes. Desde entonces, casi todos los 24 de junio que siguieron lo encontraron en la selección. Cinco mundiales y seis Copas América lo descubrieron teñido de celeste y blanco. Paradójica certificación anual de un amor que el país supo poner bajo sospecha.

Cumplirá 34 años hoy, justo la segunda mitad de su vida desde que cruzó ese acceso en Ezeiza. Y en Ezeiza se encuentra, en otra aventura para intentar apagar su obsesión. Para inaugurar la vitrina vacía. La serie de celebraciones, curiosa por cierto porque les arrebató tantos momentos a sus afectos, podría tener un cierre. Podría ser el último cumpleaños con la Argentina. El Mundial de Qatar, se sabe, se correrá de las fechas habituales hacia noviembre/diciembre de 2022 y después..., quizás ya no haya después para Messi y la selección. Una cadena con once eslabones. Once, un equipo. El sostén imprescindible hasta para el futbolista más desequilibrante del mundo.

Messi y las velitas en Sudáfrica 2010; ese día recibió un regalo muy especial de su entrenador... Diego Maradona

18 años. Enschede, Holanda 2005. Al día siguiente del cumpleaños de Messi, la selección argentina Sub 20 de Zabaleta, Gago, Ustari, Garay y Messi, claro… derrotó 3-1 a la España de Cesc Fàbregas, David Silva y Fernando Llorente para clasificarse a las semifinales de una Copa del Mundo que iba a conquistar el equipo dirigido por Francisco Ferraro. Para estrenar su nueva edad, marcó un gol.

19 años. Leipzig, Alemania 2006. Primer cumpleaños en una Copa del Mundo de mayores…, y en la cancha. Y con un inmenso regalo. Fue el día del bombazo de Maxi Rodríguez para sellar el 2-1 sobre México y avanzar a los cuartos de final. Era el partido N°10 de Messi, que entró a los 38 minutos del segundo tiempo, por Saviola, y jugó todo el suplementario. LA NACION lo calificó con un 7. Los festejos fueron unos días después, en la concentración en Herzogenaurach, y por partida doble, porque Juan Román Riquelme –nueva años mayor– cumple en la misma fecha. Hubo visita de familiares, asado, cantó el exNocheros Jorge Rojas y hasta se animaron a entonar algo Nicolás Burdisso y… Lionel Scaloni.

20 años. Maracaibo, Venezuela 2007. La Argentina ya estaba concentrada en el Crowne Plaza Maruma Hotel, porque faltaban cuatro días para el debut en la Copa América de Venezuela. La celebración volvió a ser compartida con su mellizo Riquelme, una pieza indispensable para aquel equipo de Alfio Basile que en la final caería ante Brasil.

En la Copa América del Centenario 2016, el cumpleaños cayó justo antes de la final con Chile

23 años. Pretoria, Sudáfrica 2010. Cuando Messi se despertó en la concentración del HPC de la Universidad de Pretoria, se encontró con el primer regalo. Era una camiseta argentina con el N°23, la edad que cumplía, con una dedicación especial: “Con todo mi cariño y admiración. Tu DT”. Maradona, claro. Segundo Mundial. Habían pasado dos días de la victoria contra Grecia, la primera vez que Messi llevó la cinta de capitán. Matías y Rodrigo, sus hermanos mayores, lo pasaron a buscar después del mediodía y lo llevaron al condominio cerrado L’mae Gazelle, donde la familia había alquilado una casa. Su hermana Marisol y Antonella, todavía novia de Lionel, se encargaron de los preparativos. Sus padres no habían podido viajar a Sudáfrica. Hubo asado. Ropa, un reloj y la réplica de la Copa del Mundo se anotaron entre los regalos, y dos tortas. Por la noche, en el salón comedor del HPC fue el festejo con sus compañeros.

24 años. Ezeiza, Argentina 2011. Como se repetirá hoy, Messi estuvo concentrado en el predio de la AFA. Cuatro días antes le había marcado un gol a Albania, en un amistoso, y faltaba una semana para el debut contra Bolivia en la Copa América en el país. Un torneo tenso y angustiante, que terminó muy pronto y finalizó con el ciclo de Batista.

27 años. Porto Alegre, Brasil 2014. Tercera Copa del Mundo. La Argentina había ganado las dos primeras fechas y estaba en el Sur brasileño para cerrar su paso por el grupo. “Mi regalo perfecto sería ganar el Mundial”, decía Messi. Parecía una plegaria. Al día siguiente le marcó dos goles a Nigeria, uno con un magistral tiro libre, y LA NACION lo calificó con un 10. Nunca estuvo tan cerca de cumplir ese deseo que ya repitió tantas veces al soplar las velitas.

28 años. Viña del Mar, Chile 2015. Copa América, concentración en el hotel Radisson Concón. Dos días después, la Argentina igualó 0 a 0 con la Colombia de José Pekerman y avanzó a las semifinales del torneo tras imponerse 5-4 en los penales. En la final, la suerte le daría la espalda.

En la Copa de Rusia, días agitados después de los pasos en falso ante Islandia y Croacia; probablemente fue su peor cumpleaños en la selección

29 años. Jersey City, Estados Unidos 2016. La Argentina estaba en la final, Messi iba por la vencida en la Copa América del Centenario. El día anterior había sido volcánico: “Una vez más esperando en el avión para salir a destino. Qué desastre los de la AFA por dios!!!!”, escribió el capitán en su cuenta de Instagram, antes de partir de Houston. Reinaba la desorganización dirigencial, es cierto. Ya en New Jersey, el grupo se encargó de los festejos. Nadie podía sospechar que dos días después de su cumpleaños llegaría el derrumbe: otra derrota, otra vez por penales, otra vez contra Chile y la renuncia a la selección por sentirse vacío e impotente.

31 años. Bronnitsy, Rusia 2018. Probablemente se haya tratado del cumpleaños más triste. Cuarta Copa del Mundo. Messi por esos días vivía prácticamente recluido en su habitación, abatido, después de empatar 1-1 en el debut con Islandia y caer 3-0 con Croacia. Días agitados en la convivencia del plantel con el DT Sampaoli. Hubo una discreta celebración del capitán, junto con el zaguero Nehuén Pérez –entonces sparring– y la cocinera Antonia, que cumplían en la misma jornada. En las calles de Bronnitsy hubo fiesta: pasteleros hicieron una torta de Messi tamaño natural, vestido como jugador de la selección, que se repartió entre los ciudadanos. Dos días después llegaría el fugaz alivio frente a Nigeria.

32 años. Porto Alegre y Río de Janeiro, Brasil 2019. El día anterior, la selección derrotó 2-0 a Qatar para acceder a los cuartos de final de la Copa América. Messi no estaba jugando bien. Tras la victoria y la cena, se hizo la medianoche y sus compañeros fueron los primeros en saludarlo. También accedió la familia al hotel en Porto Alegre. El mismo 24, el plantel se entrenó por la mañana en Parque Gigante, la sede de Internacional, y a la tarde voló a Río de Janeiro, para alojarse en Barra de Tijuca. A la noche llegó la tradicional torta con el plantel.

Para los 34 años se repetirá una rutina que conoce como nadie en la selección: la ceremonia de la torta que prepara el histórico chef de la AFA, Diego Iacovone, que desde hace años sigue una indicación del capitán: deben ser sencillas, con una simple decoración, sin distinciones según el apellido del homenajeado. Sólo la primera vez terminó bien esta historia, sólo en el primer cumpleaños con la selección, el de 2005, Messi disfrutó días después de un título como regalo. Quizás, el último cierre un círculo con sensaciones inolvidables en los extremos.

Junto al océano Pacífico, en 2015; Messi festejó su cumpleaños, junto con la selección, en Holanda, Alemania, Venezuela, Sudáfrica, dos veces en Brasil, Chile, los Estados Unidos, Rusia y en el predio de Ezeiza, en 2011 y hoy