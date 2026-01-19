LA NACION

Copa Argentina: Lanús debutó con una goleada y una gran actuación de Marcelino Moreno

El “10″ fue determinante en el triunfo sobre Sarmiento de La Banda

Todas las felicitaciones para Marcelino Moreno, autor de dos goles en el triunfo granate
La competencia oficial, al menos para los clubes de primera división, empezó en la noche del domingo. Antes del arranque del torneo Apertura, al primer paso llegó con el estreno de la Copa Argentina, en la que Lanús goleó por 4-1 a Sarmiento de La Banda, en un encuentro correspondiente a los 32avos de final disputado en el estadio Ciudad de Caseros, y avanzó a la próxima ronda del certamen, en la que espera al ganador del choque entre Atlanta e Instituto de Córdoba.

Marcelino Moreno, la figura de la noche, abrió la cuenta a los 44 del primer tiempo, de penal. Igualó temporariamente Israel Roldán a los 13 de la segunda mitad, pero enseguida el Granate volvió a desequilibrar a través de Rodrigo Castillo (ST 17). Moreno estiró diferencias (ST 29) con un golazo tras una gran acción individual, y Guillermo Guzmán (ST 40, en contra) estableció el 4-1 definitivo para el campeón actual de la Copa Sudamericana.

Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado, con Lanús manejando la posesión pero sin demasiada profundidad, ante un Sarmiento que estuvo ordenado y atento para cortar los circuitos ofensivos. El partido parecía encaminarse al descanso sin goles, hasta que a los 44 minutos el árbitro Bruno Amiconi sancionó penal para el Granate. Marcelino Moreno se hizo cargo de la ejecución y no falló para poner el 1-0 antes del entretiempo.

En el complemento, el encuentro ganó en intensidad y emociones, t sobre el cierre Lanús terminó de liquidar la historia con una actuación sólida que reflejó la diferencia entre ambos equipos.

Eduardo Toto Salvio, pelota al pie en la salida de Lanús
Ahora, Lanús espera en los 16avos a Atlanta o Instituto. Mientras, el equipo de Mauricio Pellegrino tendrá bastante actividad por delante, porque el viernes próximo visitará a San Lorenzo por la primera fecha del torneo Apertura, y el jueves 29 se estrenará en casa ante Unión en la segunda jornada del campeonato. Desde abril disputará la Copa Libertadores y, previamente, la Recopa Sudamericana, en la que se enfrentará a Flamengo, el 19 de febrero en La Fortaleza, con desquite el 26 del mismo mes en el Maracaná.

Previamente, en el otro cotejo por la Copa Argentina, Independiente Rivadavia empezó la defensa del título con una victoria por 2-0 sobre Estudiantes de Buenos Aires, en San Luis, con goles de Álex Arce y Gonzalo Ríos. En la próxima etapa, la Lepra mendocina espera a Tigre o Claypole.

