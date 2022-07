Copa Argentina: River enfrenta un examen impensado frente a Barracas Central en San Luis

A la hora de pensar en la planificación y los objetivos del semestre, ni el más pesimista hubiese imaginado que el miércoles 13 de julio sería un día crucial para River. Pero la realidad lo marca así. El equipo de Marcelo Gallardo se jugará una ficha muy importante hoy en Villa Mercedes, San Luis, contra Barracas Central por los 16vos de final de la Copa Argentina, uno de las grandes metas que tendrá en un año ya sin Copa Libertadores. Así, en medio de un presente de muchas dudas, no son pocos los futbolistas del plantel que tendrán la lupa encima. Es un examen clave. Y la nota debe ser satisfactoria.

River acumula cuatro partidos sin victorias, con solo dos goles a favor y seis en contra, la semana pasada fue eliminado por Vélez en el Monumental en los octavos de final de la Libertadores, solo pudo ganar dos de los primeros nueve partidos del actual semestre y el nivel colectivo del equipo viene mostrando marcadas falencias en defensa y en ataque que le impiden volver a tener esa solidez y confiabilidad que supo mostrar el año pasado. El 2022 está impregnado de irregularidad para el Millonario, que no tiene formación definida para esta noche y que hace tiempo no parece encontrarla de memoria. En parte, esa indecisión del técnico es un síntoma: ya no cuenta con tantas respuestas como antes.

Reflexivo: Gallardo piensa cómo encontrar la salida al laberinto en el que está metido River Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Sin Enzo Pérez, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, y sin Miguel Borja, quien vivió ayer su primer día como futbolista millonario tras firmar hasta diciembre de 2025 pero no fue incluido en la convocatoria, en todas las líneas habrá pruebas a superar para el plantel, salvo en el arco de Franco Armani. En la defensa, tanto Emanuel Mammana como Andrés Herrera no logran consolidarse en el lateral derecho y la zaga central se transformó de una certeza a una incógnita: Paulo Díaz es una fija y posiblemente hoy pueda volver Jonatan Maidana ante los bajos rendimientos de David Martínez y Leandro González Pirez. El lateral izquierdo parece más claro con la espalda de Milton Casco y lo poco que pudo mostrar Elías Gómez.

En el mediocampo, Bruno Zuculini tendrá otra oportunidad importante para demostrar que puede suplantar a Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro podrá volver a exponer en el campo de juego por qué River insistió tanto para contratarlo después de buenos chispazos en sus tres primeros partidos. Mientras que para Nicolás De La Cruz será una noche para reencontrarse con su nivel y tanto José Paradela, Esequiel Barco, Santiago Simón y Juanfer Quintero pelearán por un lugar en el elenco titular, sabiendo que hoy Tomás Pochettino y Agustín Palavecino corren desde atrás. Adelante, solo tiene dos opciones: Braian Romero, quien tiene la lupa encima, y Lucas Beltrán, con crédito tras su regreso. Si juegan ambos, Gallardo sostendrá el esquema 4-1-3-2. Si juega solo uno, volverá al 4-1-4-1.

Bruno Zuculini, a cargo de reemplazar al lesionado Enzo Pérez Mauro Alfieri

La lista de 22 convocados de Gallardo para viajar a San Luis expone el déficit del plantel: ya sin Julián Álvarez y con Matías Suárez desgarrado, solo tiene dos delanteros, mientras que cuenta con nueve defensores y nueve mediocampistas. El desequilibrio está marcado y, por eso, River optó por desembolsar siete millones de dólares para comprar el 100% de Borja, quien anotó 16 goles en 27 partidos en el año con Junior. Como el 15 de junio jugó su último partido con el equipo colombiano y venía sin tanto ritmo de prácticas, no fue citado y apuntará a poder integrar el banco de suplentes el domingo próximo frente a Vélez.

Braian Romero tendrá una nueva oportunidad en el ataque FOTOBAIRES/Nicolas Aboaf

Pero no todo termina ahí. Por estas horas, la dirigencia millonaria procura resolver con celeridad la llegada de Pablo Solari, extremo argentino de 21 años. Tras llegar el lunes a un acuerdo total de Colo-Colo para comprar el 60% de su ficha en una cifra que ronda los 4.5 millones de dólares, aún no se definió el contrato y, aunque en Núñez son optimistas de poder cerrarlo hoy y que el jugador pueda estar el jueves en el país, en el entorno de Solari son más cautos. Lo que parecía un hecho, hoy está demorado. Pero, pese a la pausa, todo parece indicar que se concretará y Gallardo tendrá a su cuarto refuerzo.

Nicolás De La Cruz podría emigrar en las próximas semanas Marcelo Endelli - Getty Images South America

Con Beltrán, Aliendro, Borja y Solari, para River no es el final del mercado de pases. Porque ante la partida de Enzo Fernández a Benfica tendrá tiempo hasta el 8 de agosto para negociar por un futbolista más y la CD busca un defensor central o un mediocampista central. Es que, de acá al 31 de agosto, cuando cierre el mercado europeo, en Núñez estarán alerta por Martínez, De La Cruz y Zuculini, tres que podrían emigrar.

El presente de River tiene más colores oscuros que claros. El golpe contra Vélez aún duele y el rendimiento del equipo preocupa. La reacción debe ser lo más inmediata posible para poder volver a creer en sí mismo. Material tiene. Y esta noche está obligado a demostrarlo.

Neri Bandiera, un delantero clave en Barracas Central Mauro Alfieri - LA NACION

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Mammana o Herrera, Jonathan Maidana, Paulo Díaz, Milton Casco; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Rodrigo Aliendro, Nicolás De La Cruz, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Brian Blasi, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz, Brian Calderara; Facundo Mater, Carlos Arce, Juan Manuel Vázquez, Iván Tapia; Neri Bandiera, Bruno Sepúlveda. DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Único de Villa Mercedes (San Luis).

TV: TyC Sports.

Horario de inicio: 21.30.