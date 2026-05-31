La violenta patada de un jugador de Lanús que le valió la expulsión ante Instituto

Agustín Besozzi, jugador de Lanús, fue expulsado a los 101 minutos del partido contra Instituto tras una insólita reacción. El futbolista, que también fue el autor de único tanto granate, recibió la tarjeta roja por una dura patada sobre Gustavo Abregú, en una acción que se produjo cuando el equipo cordobés se imponía por 2 a 1 en los 16avos de final de la Copa Argentina. “Es criminal”, señalaron en la transmisión.

La secuencia comenzó junto a una de las líneas laterales, tal como se puede ver en las imágenes de la transmisión del encuentro. Besozzi movió el balón hacia adelante y buscó continuar la jugada, mientras Abregú intentaba presionarlo para impedir su avance.

En ese movimiento, el futbolista de Instituto no llegó a interceptar el pase, aunque sí generó un contacto que desestabilizó a su rival. Entre un leve tirón de camiseta y un cruce involuntario de piernas, Besozzi perdió el equilibrio y cayó al césped.

Un jugador de Lanús fue expulsado tras dar una fuerte patada

Ya en el suelo, el forcejeo continuó, Abregú siguió sujetándole la camiseta durante algunos segundos y no permitió que si rival pudiera ponerse de pie. Incluso, en medio de la disputa física, pareció existir un leve contacto con la rodilla antes de que el futbolista de Instituto retomara la carrera y siguiera la acción.

Apenas logró incorporarse, Besozzi aceleró varios metros para alcanzar a Abregú y le aplicó una fuerte patada desde atrás. La acción ocurrió lejos de la disputa del balón y provocó la inmediata sanción disciplinaria. “Es una patada de potrero que después termina todos contra todos en una batalla campal”, indicaron en la transmisión y añadieron: “Se le saltó la térmica, pero no causa gracia porque lo pudo haber lesionado de gravedad”.

Abregú quedó tendido en el campo de juego con muestras de dolor y recibió asistencia médica. Los profesionales que ingresaron al terreno le colocaron hielo en la zona afectada antes de retirarlo para continuar con la atención.

Lucas Besozzi fue el autor del único gol que Lanús logró convertir este sábado (Foto: JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

La expulsión dejó a Lanús con nueve jugadores en cancha durante los minutos finales del encuentro. Instituto sostuvo la ventaja, ganó por 2 a 1 y avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará a Platense.

Al minuto 36 del partido se abrió el marcador, fue con un gol de Instituto, del jugador Jhon Córdoba. Al volver del entretiempo, ingresó Besozzi a la cancha. a los pocos minutos de comenzada la segunda parte, comenzaron las expulsiones. Primero fue el turno de Alarcón, del equipo cordobés, y Carlos Izquierdoz, por parte de Lanús. Ambos salieron expulsados por doble amarilla en el minuto 53.

A los 79 llegó el empate de Lanús, de la mano de Besozzi. Luego, cuando ya habían pasado cuatro minutos de tiempo adicional, Instituto volvió a ponerse en ventaja gracias a Jeremías Lázaro: el jugador de la Gloria, de 21 años, ejecutó de manera magistral un tiro libre en el cuarto minuto de descuento. Arasa, el árbitro, había dado ¡once!

¡GOLAZO DE INSTITUTO PARA PONERSE NUEVAMENTE EN VENTAJA!



A los 90'+4 y tras una gran ejecución de tiro libre, Lázaro puso el agónico 2-1 para la Gloria ante #Lanús. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/VUJMZe6u4t — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2026

En los minutos que restaban para que el partido llegue a su final, en el minuto 98 fue expulsado el entrenador, Mauricio Pellegrino. Cuando casi se había consumido el tiempo adicionado, también le mostraron la tarjeta roja a De la Fuente Fuente, de Instituto, por doble amarilla. Y finalmente, llegó la violenta patada de Besozzi, que tras un forcejeo con Abregú terminó una roja directa.