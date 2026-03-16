Claudio Ubeda se mostró conforme y dijo que Boca debe ser más certero en ataque

Claudio Ubeda se expresó tras el empate de Boca ante Unión en Santa Fe. El quinto en los últimos seis partidos, lo que da un total de 8 puntos de los últimos 18.

El entrenador se mostró conforme con lo que dejó el desarrollo del encuentro: “Tuvimos cuatro o cinco situaciones claras para ganar, llegamos al empate. Durante todo el partido tuvimos más posesión y más control del juego. Y más aproximaciones que el rival”.

De todas maneras dejó en claro: “No me gusta empatar, me gusta ganar. Pero sí entiendo que podríamos habernos llevado la victoria.”

Boca se fue cabizbajo de Santa Fe Carolina Niklison - LA NACION

Acerca de las ocasiones malogradas, Ubeda evaluó: “Me ocupa que tengamos que ser más certeros a la hora de finalizar. Me preocuparía más si no generáramos más situaciones. Las situaciones las creamos. Tenemos que trabajar para empezar ganando o para concretar más situaciones de las que generamos”

Sobre la floja tarea defensiva, el DT reconoció: “Son cosas que tenemos que corregir. Entendiendo que sabíamos que Unión es un equipo que tira muchos centros y la mayoría los resolvimos con seguridad. Pero cada error que termina en gol es algo que nos ocupa”.

#AHORA - Claudio Ubeda confirmó en conferencia de prensa que la salida de Santiago Ascacibar fue por "una molestia muscular en el isquiotibial". pic.twitter.com/9lTIzH1h36 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 16, 2026

Luego, el entrenador de Boca explicó las modificaciones realizadas: “La salida de Ascacíbar, si ustedes vieron el partido, le molestó el isquiotibial y por eso hicimos el cambio. La variante de Braida fue para poder llegar por la banda derecha y llegar con más profundidad. Notamos que Tomi (Aranda) estaba cansado y por eso entró Velasco por él, y lo mismo pasó con Merentiel”.

Cuando le preguntaron si el ingreso de Braida fue para cerrar el 1 a 1. Ubeda lo rechazó de plano: “Estuve lejos de querer cerrar el partido con el empate. Todo lo contrario. La idea era abrir espacios para asistir al centrodelantero. En todo momento fuimos en busca del resultado”

Luego, el entrenador xeneize analizó el trabajo ofensivo de su equipo, que genera situaciones pero no convierte: “Evidentemente hay que trabajar más en la finalización, que eso hace que los delanteros se sientan más seguros. Y hay grandes atajadas del arquero, como la que le sacó a Adam cuando hizo la chilena (en realidad en esa acción la pelota dio en el poste)”.

"SIGUEN APARECIENDO COSAS BUENAS EN EL EQUIPO"



Úbeda, DT de Boca Juniors, en conferencia de prensa.#LPFxTNTSports



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Por último, cuando le preguntaron en donde tiene que ajustar las prácticas de la próxima quincena, antes del debut en la Libertadores, Ubeda detalló: “Para esta semana tenemos que potenciar las cosas buenas que venimos haciendo y seguir puliendo errores. Siguen apareciendo cosas buenas en el equipo”.

Un empate con sabor a poco

Boca no pudo salir del empate en Santa Fe. El 1 a 1 ante Unión tiene sabor a poco para este contexto en el que el ciclo Ubeda está bajo la lupa y entró en el loop: “si gana sigue, si pierde se va, si empata vemos”.

Pero más allá de la igualdad (la quinta en los últimos seis encuentros), hay un dato que también expone otra mirada: la gran figura de la noche fue Matías Mansilla, el arquero de Unión, que fue determinante con dos grandes atajadas ante definiciones de Bareiro que tenían destino de red.

Con este resultado, Unión se mantiene en el segundo puesto de la Zona A del Apertura, mientras que Boca aparece sexto. Aunque puede caerse del lote de clasificados si hay un vencedor en Defensa y Justicia vs. San Lorenzo, y Lanús gana su respectivo partido.

Será otra semana de rumores en torno a la continuidad de Claudio Ubeda, justo en la que el jueves el Xeneize conocerá a sus rivales de la etapa de grupos de la Libertadores.