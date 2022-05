Copa de la Liga: la AFA determinó días y horarios de los cruces de cuartos de final

A la par de la emocionante definición de la fase de grupos que mantuvo la tensión de los futboleros durante sábado y domingo, con varios partidos en simultáneos y goles que alteraban las posiciones, también se desató, ya con los clasificados determinados, una serie de idas y vueltas por los días y horarios que tendrían los partidos de cuartos de final. Fútbol argentino en su máxima expresión. La desorganización y la improvisación, a la orden del día.

El principal grito de protesta lo dio Defensa y Justicia, que disputó su encuentro crucial ante Patronato el domingo a las 16.30, y que, consumada su clasificación como tercero de la Zona A, quedó programado para jugar el martes, a las 21.30, contra Boca en la Bombonera. El primer en poner el grito en el cielo fue su director técnico, Sebastián Beccacece, que en la conferencia de prensa tras la victoria ante los de Paraná por 1 a 0, se atajó: “Esperemos que no nos hagan jugar el martes, sería un despropósito, una falta de sentido común. Sería una locura, un abuso. Perderíamos seriedad. Creo que vamos a tener sentido común y se va a jugar el miércoles. Después de tanto esfuerzo...”

Beccacece levantó la voz por la falta de descanso EVARISTO SA - AFP

Pues bien, los deseos no se le cumplieron a Beccacece, ya que la Liga Profesional de Fútbol confirmó pasado el mediodía de hoy la programación de los cuatro partidos, dos el martes y dos el miércoles, que definirán los semifinalistas de la Copa de la Liga.

Martes 10 de mayo

19.15 Racing (1º de la Zona A) – Aldosivi (4º de la Zona B)

21.30 Boca (2º de la Zona B) – Defensa y Justicia (3º de la Zona A)

Miércoles 11 de mayo

19.15 Estudiantes (1º de la Zona B) – Argentinos (4º de la Zona A)

21.30 River (2º de la Zona A) – Tigre (3º de la Zona B)

Los encuentros se juegan en cancha de quien finalizó mejor ubicado en la tabla. Las semifinales y la final se disputarán en terreno neutral.

Otro de los que levantó la voz ayer por la desorganización fue el técnico de River, Marcelo Gallardo, que en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 2 a 1 ante Platense, afirmó: “Debería ya estar definido como se va a jugar estos próximos días, para hacerlo prolijo. Porque estuvo bien, estos formatos pasajeros están bien para un momento, pero hay que darle un poco de orden, porque si no seguimos viendo de que manera vamos acomodando la cosa”. Y continuó con más vehemencia: “No tenemos ninguna precisión de cuando jugamos, al día de hoy y son las doce de la noche, ya se debería saber, en un contexto normal se debería saber ‘che, jugamos tal día a tal hora’ y todavía está por verse, ¿no?. Esto en cosas serias no debería pasar, ya debería estar definido”.

👏👏 Gallardo poniéndole los puntos a Chiqui Tapia. No importa cuándo leas esto. pic.twitter.com/GaEnCjWJNi — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 9, 2022

Según afirman desde la Liga, el viernes se había acordado cómo serían los días y horarios de los cruces. Defensa y Justicia proponía que su partido se retrase un día, para tener un poco más de descanso, pero el problema es que en la Ciudad de Buenos Aires no permiten que Boca y River jueguen como locales el mismo día. Esto lo confirmó Guillermo Madero, director ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol. “No podemos cambiar toda la planificación en 24 hs por un pedido de un club, menos poner en riesgo a los vecinos. Tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de hacer las cosas bien”, aseveró en un tuit, antes de realizar un raid mediático para explicarlo.

No podemos cambiar toda la planificación en 24 hs por un pedido de un club, menos poner en riesgo a los vecinos. Tenemos una responsabilidad y es la responsabilidad de hacer las cosas bien

(Sobre el pedido que jueguen todos los partidos el mismo día). @MarceDaless @SeguridadBA — Guillermo🇦🇷Madero (@guillermomadero) May 9, 2022

La declaración más curiosa de la jornada la brindó el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, que salió al aire en el canal TyC Sports. El titular del club de Florencio Varela, luego de argumentar varias veces su oposición a la programación que quería imponer la Liga, fue consultado si la entidad que él preside no fue notificada con antelación que podía jugar su partido el martes. “La Liga mandó una planificación a todos los clubes que teníamos posibilidades de clasificarnos. Lógicamente, como buen cabulero, le dije que la iba a ver el domingo después de las 6 de la tarde. Yo no iba a plantar una queja por algo que tal vez no me tocaba”, reconoció.