A mediados de octubre comenzó a circular un rumor desde las entrañas de la AFA que sonaba demasiado familiar. Un puñado de clubes de la Copa de la Liga, aquejados por el temor de perder la categoría, presionaban para anular otro descenso, y que solo bajara Arsenal, cuya caída ya estaba confirmada. Por fortuna, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia se encargó de rápidamente derribar esas versiones, y a partir de este fin de semana se librará una verdadera batalla entre ¡nueve! equipos que se pusieron como objetivo primordial no finalizar en el 27° puesto de la tabla anual.

La fecha 12 del torneo actual firmó la salvación de tres equipos que sufrieron durante 2023, pero que ahora podrán observar todo a distancia: Banfield, que le ganó un duelo clave a Colón (2-1); Instituto, que superó a Argentinos (2-1) en La Paternal; e Independiente, que derribó de manera agónica a Atlético (2-1) en Tucumán. Los demás deberán hacer un esfuerzo notable por sacar la mayor cantidad posible de los seis puntos que quedan por jugarse y tener el ojo puesto en todo lo que pase en los demás encuentros.

También son altas las posibilidades de que el descenso se dirima en un desempate entre múltiples equipos, e incluso en un clásico entre dos rivales de toda la vida. En otras situaciones (clasificación a las copas o a los cuartos de final de la Copa de la Liga), puede valer la diferencia de gol como factor de desempate; no es lo que sucede con el descenso, donde la reglamentación establece claramente que en caso de igualdad de puntos será necesario disputar encuentros entre los equipos implicados. A continuación, LA NACION explica el panorama de todos los involucrados.

Central Córdoba necesita solo un punto para seguir un año más en la primera división Twitter @cacc_sde

Central Córdoba: 48 puntos

El equipo santiagueño es el que más cómodo está en su lucha por la salvación, no solamente porque con un punto puede ratificarla, sino también porque debe enfrentarse a clubes que no son rivales directos ni están pasando por una buena racha en lo futbolístico. El Ferroviario tuvo la fortuna de no caer en la Zona A, donde la mayoría de los afectados jugaron entre sí, y le tocará cerrar su campaña recibiendo a Estudiantes y con una visita a San Lorenzo, el equipo que menos puntos acumuló en el torneo.

Barracas Central: 47 puntos

Al Guapo también le espera un panorama asequible. Dos puntos son suficientes para asegurarse otro año en primera división, y para conseguirlos tendrá que enfrentar al recientemente salvado Instituto en Córdoba, y luego a un Argentinos que no conoce el triunfo hace siete partidos. Incluso podrían firmar la salvación con un saldo menor, dependiendo del resultado de los duelos directos entre otros equipos.

Tigre: 46 puntos

Dieron un gran paso con la notable victoria sobre Belgrano (3-0), y un triunfo en cualquiera de los próximos dos partidos sería suficiente para coronar la salvación de los dirigidos por Lucas Pusineri, pero tendrán una agenda bastante más compleja. Si no consiguen esas tres unidades cuando reciban a Platense en Victoria, las deberán buscar en un cruce fundamental contra Unión, en Santa Fe. Si no quiere llegar a esa última fecha con todo por jugarse, el próximo encuentro resulta de una importancia crucial.

Tigre podría definir su salvación en un duelo directo contra Unión, pero se podría salvar con una fecha de anticipación si vence a Platense Tigre

Vélez: 45 puntos

El Fortín es el primero de los equipos en la lista que tendrá que esperar sí o sí hasta el final del campeonato para saber si seguirá en primera o no. Y al igual que Tigre, también tendrá que ganar un duelo directo en la última fecha, en su caso contra Colón, en el José Amalfitani. Para llegar con algo más de holgura, deberá primero ir a buscar los tres puntos a La Paternal, contra Argentinos.

Sarmiento: 45 puntos

Los dirigidos por Facundo Sava también están en una situación difícil, pero tienen más elementos a favor que el conjunto de Liniers. Primero, ante Newell’s consiguieron un triunfo (2-1) que cortó una sequía de nueve partidos, un envión que podría tornarse clave. Segundo, el destino de sus próximos contrincantes ya está casi asegurado: a Godoy Cruz le hace falta solo un punto para firmar su lugar en los cuartos de final, y Platense ya está fuera de la lucha por la permanencia.

Huracán tomó impulso con Diego Martínez, pero no podrá relajarse hasta el último momento CAHuracan

Huracán: 45 puntos

El trabajo de Diego Martínez en el Globo viene siendo precisamente lo que necesita para sobrevivir, lo cual está reflejado en la mejor racha reciente de los que pelean abajo: un empate y dos triunfos, el más reciente nada menos que ante River en el Monumental. Le queda recibir en Parque Patricios al ya condenado Arsenal y visitar a Atlético Tucumán, que aún sueña con entrar en las copas, pero cuya suerte podría estar definida para entonces.

Gimnasia: 45 puntos

Al Lobo, por el contrario, le espera un calendario más desafiante. También tendrá que medirse con Atlético Tucumán, pero lo hará con el Decano de lleno en la pelea por entrar en la Copa Sudamericana, y recién en la última jornada se mediría ante Banfield, que ya tiene su salvación confirmada. Serán cotejos de máxima dificultad para el conjunto platense, que necesita cuatro puntos.

Unión, al límite para salvarse en el final del campeonato Fotobaires

Unión: 43 puntos

La situación del Tatengue es crítica en términos de necesidades y de rivales. Puede depender de sí mismo si gana los dos partidos que le quedan, pero de lo contrario tendrá que sacar la calculadora. Por si fuera poco, deberá sacar resultados contra Belgrano, que lucha por estar entre los cuatro mejores de la Zona B, y Tigre, un adversario directo, que tiene el mismo objetivo que ellos. Su racha previa tampoco lo favorece: hace cuatro encuentros que el equipo del Kily González no gana. Podría llegar a tener que disputar un desempate santafesino infartante contra Colón, en caso de que igualen en puntos.

Colón: 42 puntos

El Sabalero es el más complicado a nivel puntos, principalmente porque necesita ganar y aguardar que los equipos que están por delante no sumen. Su próximo partido lo encontrará recibiendo a Talleres, equipo que está virtualmente clasificado a la próxima Copa Libertadores, en Santa Fe, pero en la fecha 14 se podría definir todo en un duelo directo nada menos que contra Vélez, en Liniers.

