Hay un rumor cada vez más instalado y varios clubes de la Liga Profesional pujan, por lo bajo, para que se elimine el segundo descenso, el que se definirá por la tabla anual. Por ahora la AFA no afirma ni desmiente nada, pero como la semana pasada aplicó la cancelación del tercer descenso en la Primera B Nacional... todo es posible en un fútbol que tiene a su selección campeona del mundo pero que, puertas adentro, es dominada por la desorganización y los volantazos en decisiones que se toman, incluso, en medio de un campeonato.

Hasta ahora se sabe que descendió Arsenal, por los promedios, pero resta definir el segundo equipo que, en los papeles, debe bajar de categoría por la sumatoria de la tabla anual. Y ahí son varios equipos que están peleando cabeza a cabeza, centímetro a centímetro. Hoy es Colón el último y por ese motivo Néstor Gorosito presentó la renuncia como DT luego de la derrota ante el equipo del Viaducto en Sarandí por 1-0, pero son varios los clubes preocupados.

Sin embargo, entre tanta sospecha e intento de tomar ventaja en medio de situaciones curiosas que se van dando en nuestro fútbol, apareció una voz coherente y sensata que -pese a estar involucrado su equipo en la pelea por la permanencia- aportó un mensaje contundente. Se trata de Eric Remedi, de Banfield., que este lunes jugará ante Talleres, en Córdoba.

Huracán vs Banfield. Julio César Falcioni Télam

“A muchos equipos les sacaría el peso o el miedo de estar peleando la zona de abajo, pero para mí es un papelón que saquen el descenso a cuatro fechas del final. Siendo el país campeón del mundo y que todo el tiempo estén cambiando en base a los intereses o a los equipos que estén peleando. Nos daría tranquilidad, pero sería un papelón en términos de liga. Pierde todo tipo de profesionalismo o coherencia”, dijo el mediocampista en el medio partidario Hablemos de Banfield.

Un ejemplo a seguir lo de Remedi, y que tiene doble valor, ya que justo hacía unos días su entrenador, Julio César Falcioni, había “jugado” con una declaración para potenciar las ganas que pueden tener algunos directivos de eliminar el segundo descenso de la principal categoría del fútbol argentino: “Son posibilidades dirigenciales. Si se produce la eliminación de un descenso estaría bien, porque es una decisión que toman todos los directivos y le daría tranquilidad a muchos equipos. Les daría tranquilidad a muchos equipos en un fin de año tan convulsionado por las elecciones, la situación económica y todo”, había planteado el DT.

Banfield hoy está en la posición 18 de la tabla anual, y escaló posiciones luego del gran triunfo ante Vélez en Liniers, al que venció por 1-0 con un golazo del juvenil Gerónimo Rivera, con un remate desde afuera del área.

Hasta el mismo Gorosito, que se fue de Colón, había dicho luego del anterior partido: “Lo que pasa es que yo soy parte de uno de los equipos que pelea, obvio que me conviene que se saque un descenso, pero si lo digo yo no me parece bien porque estoy como uno de los clubes involucrados en la pelea”.

En los últimos días, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió la modificación del reglamento y anular uno de los tres descensos de la Primera Nacional a través de la resolución N° 6379. Y esto se dio justo cuando faltaban tan solo cinco días para el partido desempate entre Almagro y San Telmo que resolvería quien se iba a enfrentar a Tristán Suárez para dirimir el tercer y último que abandonaría la categoría.

Hoy están peleando por mantener la categoría en la Liga Profesional Colón, Huracán, Banfield, Vélez, Tigre, Sarmiento de Junín, Vélez, Unión, Gimnasia y Esgrima La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.

LA NACION