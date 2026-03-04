Copa del Rey: Atlético de Madrid, finalista tras 13 años en medio de la angustia por la goleada de Barcelona

Ni Atlético de Madrid sentía que estaba todo hecho con el 4-0 de la ida ni Barcelona creía que era imposible la proeza de dar vuelta la historia en el Camp Nou. Esas sensaciones impregnaron los 100 minutos de la revancha, con el equipo de Diego Simeone encomendado a prevenciones defensivas que en más de un momento parecían insuficientes, y el de Hansi Flick lanzado a ofensivas frenéticas, algo que lleva en su ADN futbolístico.

De una goleada a la otra, esta serie semifinal por la Copa del Rey mantuvo la incertidumbre hasta el último instante. Fueron dos capítulos a pura emoción, repletos de contrastes. A Barcelona no le alcanzó el 3-0, tuvo por delante 18 minutos y seis adicionados desde el segundo gol de Marc Bernal para alcanzar una hazaña que buscó con el zaguero central Ronald Araujo de centro-delantero.

Hasta Simeone desconfiaba de la holgada victoria de la ida: “Me fui enojado después del partido porque creía que podríamos haber hecho algún gol más. Lo necesitábamos ese gol porque ellos tenían un jugador menos [expulsión de Eric García]. Todos me decían ‘cómo te vas enojar si ganamos 4-0′, pero yo sabía de lo que son capaces los jugadores de Barcelona. Son extraordinarios, juegan bárbaro. Hoy volvían Pedri y Raphinha, dos individualidades diferentes. Juegan a otro ritmo“.

Mientras los jugadores del Atlético de Madrid festejan la clasificación, Simeone consuela a Raphinha JOSEP LAGO� - AFP�

Para el Atlético, la alegría de la clasificación fue tan grande como el alivio. La euforia responde a que volverá a disputar una definición de la Copa del Rey después de 13 años, cuando ya estaba el Cholo Simeone para conseguir el inolvidable título en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de José Mourinho. Y el alivio del final se justifica en que una eliminación después de un 4-0 habría sido un mazazo para encarar el resto de la temporada, luego de la millonaria inversión en refuerzos en los últimos mercados de pases. Ahora espera rival, que surgirá de la semifinal de este miércoles entre Real Sociedad (1) y Athletic Bilbao (0). La final está programada para el 18 de abril, en Sevilla.

Simeone suele meterse inmediatamente en el vestuario apenas termina un partido. Pero esta vez la adrenalina lo llevó a entremezclarse con los jugadores tras el final. Felicitó a cada uno de sus jugadores con los que se cruzó, consoló a un Raphinha que, sentado, metía la cabeza entre las piernas, e intercambió impresiones con Flick.

“Somos el Atlético, destinados a sufrir y llegar al límite, pero créanme que el camino es fantástico. Nuestra gente necesita una final, fue un paso importantísimo, esperemos darle la alegría que se merece”, fue el desahogo de Simeone en la conferencia de prensa.

El cálculo público de Hansi Flick fue hacer dos goles en cada tiempo. Su previsión se cumplió en los primeros 45 minutos con los goles de Marc Bernal y el penal de Raphinha, cuando ya se disputaba el cuarto minuto adicionado. Como era de esperar, Barcelona tuvo la iniciativa y monopolizó la posesión ante un Atlético que se atrincheró en su campo. En el retroceso, hasta Julián Alvarez y Antoine Griezmann se metían en el área para rebanar alguna pelota.

En la montonera de piernas visitantes, Yamal era la llave del ataque catalán con sus gambetas y quiebres de cintura. De todas maneras, las situaciones de gol que creaba Barcelona no eran proporcionales a su dominio. Ferrán Torres tuvo dos remates forzados dentro del área que salieron desviados.

El arquero Juan Musso, de buena actuación, se ve superado por el centro y la definición de Bernal para el 1-0 de Barcelona Joan Monfort - AP

Atlético ya había descubierto la fragilidad defensiva de Barcelona en la ida, cuando le convirtió cuatro goles en un tiempo. Si el conjunto de Flick normalmente juega con las líneas adelantadas y tira el achique hasta el círculo central, en esta ocasión tenía motivos de sobra para atacar con “locura y un punto de inconsciencia”, como dijo Pedri el día previo.

El gran desgaste le pasó factura a Barcelona. Los laterales Koundé y Balde salieron con molestias musculares. Sin el lesionado Robert Lewandowski, Barcelona llegaba por asalto al área con los mediocampistas. El volante Bernal volvió a sorprender al conectar un centro de Cancelo para el 3-0. Unos minutos antes había salido Álvarez, que había consumido gran parte de su energía en el repliegue. Las chances de armar un contraataque se contaban con los dedos de una mano, si bien Lookman había desperdiciado una oportunidad muy clara con un cabezazo desviado. Con el ingreso de Nahuel Molina -tuvo un cierre muy oportuno- en el lateral, Llorente pasó al mediocampo. Al ingresado Alexander Sørloth le tocó administrar un par de contraataques, pero no estuvo profundo ni fino como en partidos recientes.

La frustración de Lamine Yamal, que puso en aprietos en varios pasajes al Aleti (AP Foto/Joan Monfort) Joan Monfort - AP

Noche de mucho trabajo para el arquero argentino Juan Musso, titular en la Copa del Rey, mientras que Oblak lo es en la Liga y la Champions League. El ex-Racing vio venir constantemente a los jugadores de Barcelona. Necesitó reflejos y estiradas para tapar remates de Yamal, Ferrán Torres y Raphinha. Otros se fueron desviados, pero el asedio de Barcelona era continuo. “Sabíamos que se podía complicar, Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo”, expresó Musso apenas finalizó el encuentro.

Al batallador Giuliano Simeone el cuerpo tampoco le dio más. Dolorido y caminando con dificultad, fue sustituido por el zaguero Josema Giménez, encargado de bloquear a su compatriota Ronald Araújo en el juego aéreo.

El partido fue tenso, dramático por momentos, imprevisible siempre. Barcelona dio mucho para remediar el espantoso primer tiempo que lo terminó condenando en el estadio Metropolitano. Atlético eliminó a un gran rival, y si para eso hay que sufrir, de eso sabe un montón.