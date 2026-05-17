Boca vs. Cruzeiro: día, horario, TV y cómo ver online el partido de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores 2026 continuará esta semana con la quinta fecha de la etapa de grupos y el próximo martes Boca Juniors recibirá a Cruzeiro de Brasil por el Grupo D. El encuentro está programado a las 21.30 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por Fox Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play y Mi Telefé; en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela Sáez, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.98 contra 4.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.40.

El xeneize, tras el cimbronazo sufrido en el Torneo Apertura 2026 donde quedó eliminado en octavos de final a manos de Huracán como local, tiene como necesidad terminar el primer semestre con la clasificación a los playoffs del máximo certamen continental.

Actualmente, el conjunto de Claudio Úbeda marcha tercero en la tabla de posiciones con seis puntos producto de los dos triunfos que consiguió en sus primeros juegos y las dos derrotas posteriores con las que se le complicó el panorama. En ese contexto, el choque ante los brasileños es trascendental porque en caso de sufrir una caída puede quedar eliminado siempre que Universidad Católica supere a Barcelona de Ecuador -se enfrentarán el jueves 21 de mayo en Chile-.

El último partido que jugó en la Bombonera Boca perdió ante Huracán 3 a 2 Manuel Cortina

De cara al compromiso venidero, el otra vez cuestionado DT tiene dos bajas de peso como las de Ádam Bareiro -lesionado- y Santiago Ascacíbar, quien vio la tarjeta roja frente a Barcelona. El reemplazante del volante posiblemente será Ander Herrera mientras que por el centrodelantero es una incógnita quien jugará ya que Milton Giménez se lastimó en la práctica de este domingo. Edinson Cavani empezó a entrenar a la par de sus compañeros, pero es improbable que sea titular en su regreso.

El combinado dirigido por Artur Jorge, por su parte, tiene siete puntos al igual que la Universidad Católica y se ubica segundo por debajo suyo a raíz de que perdió el cotejo entre sí. Este sábado el elenco de Belo Horizonte igualó con Palmeiras 1 a 1 por el Brasileirao, certamen en el que marcha 14°, muy cerca de los puestos de descenso a la segunda división.

Ambos equipos ya se enfrentaron en este torneo y fue en la segunda fecha, con triunfo de Cruzeiro como local en Belo Horizonte 1 a 0 con gol de Néiser Villarreal. El visitante jugó con un futbolista menos gran parte del duelo por la expulsión de Breiro. Con ese duelo, el historial tiene 19 cruces entre certámenes internacionales y amistosos con ocho triunfos brasileños, siete argentinos y cuatro empates.

El panorama de Boca en la Libertadores 2026

Si el xeneize se impone en los próximos dos partidos -el último será vs. Universidad Católica el jueves 28 de mayo-, accederá a octavos de final como líder del Grupo D. Con cuatro puntos, es decir un triunfo y un empate, también avanzará mientras que en caso de sumar tres o dos unidades dependerá de otros resultados.

Un dato no menor es el cambio de reglamento que estableció la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a partir de esta edición de la Copa Libertadores se utiliza el sistema de desempate reconocido como ‘olímpico’. El mismo privilegia, ante igualdad en puntos entre dos o más clubes, los partidos entre sí en primer lugar y, después, la diferencia de goles entre los mismo conjuntos involucrados.

El duelo ante Cruzeiro es determinante para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Marcelo Endelli - Getty Images South America

Si culmina en el primer o segundo lugar de la tabla de posiciones del Grupo D, el equipo dirigido por Úbeda se clasificará a octavos de final. Si termina en el tercer puesto, quedará eliminado de la Libertadores, pero accederá a los playoffs de la Copa Sudamericana contra un equipo que culmine segundo en alguna de las zonas de ese campeonato. Si queda último se despedirá de la competencia.

El xeneize disputa la etapa de grupos de la Copa Libertadores tras dos años. En 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 fue eliminado por Alianza Lima de Perú en una de las fases preliminares del máximo certamen continental.

El sorteo lo ubicó en una zona con rivales de jerarquía en sus respectivos países, pero sigue siendo el máximo favorito a quedarse con el primer puesto y también está entre los candidatos al título. De hecho, es, de los equipos participantes, el más ganador, con seis trofeos y anhela como nadie el séptimo para alcanzar a Independiente en la tabla de campeones.