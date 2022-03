Copa Libertadores: Boca y un cruce con historia ante Corinthians, del “me quedé vacío” de Juan Román Riquelme a la dedicatoria de Walter Erviti para Ramón Díaz

La Copa Libertadores, la máxima obsesión para Boca y River siempre genera punto de encuentro o historias que dejaron su huella. Los dos equipos más poderosos del fútbol argentino tienen sus grupos definidos luego del sorteo efectuado este viernes en Paraguay y, al mismo tiempo, recuerdos y anclajes futuros que deberán sortear para clasificarse a la próxima etapa. Para eso, deberán finalizar entre los primeros dos de cada grupo.

Tanto River como Boca fueron cabezas de serie e integrarán el grupo F y E, respectivamente. En el caso del Xeneize, se medirá ante Corinthians de Brasil, Deportivo Cali de Colombia (con el exRiver Teófilo Gutiérrez) y Always Ready de Bolivia, que entre sus filas tiene al delantero argentino Marcos Riquelme y que se hace fuerte jugando como local en El Alto (a 4.000 metros sobre el nivel del mar).

Hay un par de historias puntuales que unen a Boca con Corinthians, más allá de los cruces en la Copa Libertadores 1991 y la Copa Mercosur 2000. El primer foco se posa sobre el día de la renuncia de Juan Román Riquelme a seguir jugando con la camiseta azul y otro, luego de perder la final de la Libertadores 2012 en el Pacaembú. El segundo, cuando un año después el Boca de Bianchi lo eliminó de la Libertadores 2013. La noche que, tras empatar 1-1 en Brasil con un golazo del propio Román; el día que Walter Erviti le hizo marca personal a Paulinho y que el volante zurdo le dedicó el pasaje a los cuartos de final con un saludo a Ramón Díaz, DT de River.

Juan Román Riquelme, hoy en su rol de dirigente, apostó fuerte para ganar otra Copa Libertadores Fotobaires

“Me siento vacío”

Es una frase muy recordada en el Mundo Boca. El 4 de julio de 2012, el equipo de Julio César Falcioni (luego de haber sido muy superior en la Bombonera aunque apenas igualó 1-1) cayó en San Pablo 2-0, con dos goles de Emerson. El clima luego del partido fue tenso, con un rostro de Daniel Angelici, por entonces presidente xeneize, desencajado, con bronca por lo que había sucedido (y lo que estaba por suceder). Riquelme, el último en subir al micro de los jugadores, tomó la palabra: “Le comuniqué al presidente que no voy a continuar. Que amo a este club, que voy a estar agradecido por siempre, pero me siento vacío y no puedo darle más ”, anunció el 10.

Y siguió hablando con lágrimas: “El compromiso que tengo es muy grande. Yo no puedo jugar a la mitad. Hace 16 años que juego al fútbol, pero no tengo más nada para darle al club. Ahora sólo quiero ir a mi casa, abrazar a mis hijos, comer asados con mis amigos. Le pido perdón a mi hijo por no llevar la Copa”. El tiempo se encargó de aclarar que las diferencias entre Riquelme y Falcioni, además de con un sector de la dirigencia, llevó al enganche a tomar la decisión.

Riquelme le tiró un centro a Angelici Archivo

“Tengo 34 años y soy consciente que puede ser mi última final de Copa. Estoy disfrutando y quiero darles una alegría a los hinchas de Boca”, había dicho Riquelme en la previa. Pero no pudo. Tendría su revancha eliminando a Corinthians de la Copa 2013, pero ahora el actual presidente del Consejo de Fútbol buscará su gran desquite: poder levantar el séptimo trofeo internacional. Fue decisivo como enganche en las vueltas olímpicas de 2000, 2001 y 2007; ahora, con 43 años, buscará consolidar su poder como dirigente en la versión 2022. Por eso los refuerzos de jerarquía en el último mercado, con las llegadas de Darío Benedetto, Pol Fernández, Nicolás Figal y Oscar Romero.

“Se lo dedico a Ramón”

En la Copa Libertadores 2013, el Mundo Boca se había ilusionado con el regreso del Virrey a la dirección técnica, con el DT que había levantado tres Copas Libertadores: 2000, 2001 y 2003. En la previa, el equipo xeneize no venía del todo bien y encima Corinthians afrontaba una versión mejorada del que había sido campeón de la mano de Tité en 2012.

Boca había ganado 1-0 en la Bombonera con un gol de Blandi y en la revancha, en el Pacaembú, formó 4-4-1-1 con Agustín Orión; Leandro Marín, Leandro Caruzzo, Guillermo Burdisso, Clemente Rodríguez; Cristian Erbes, Leandro Somoza, Walter Erviti, Juan Sánchez Miño; Juan Román Riquelme y Nicolás Blandi.

Riquelme hizo un golazo para el 1-0 y empató Paulinho, en la única jugada en donde se le escapó a Walter Erviti. Una de las estrategias de Bianchi esa noche fue anular al mediocampista de Corinthians haciéndole marca personal. Erviti lo controló (casi) a la perfección.

Al final del partido, Erviti hizo una nota para Fox Sports, el canal que transmitió el partido. Y en el final de la misma se despidió con un “déjenme mandarle un saludo para Ramón, que siempre está pendiente de nosotros, de Boca, del resultado, como siempre lo hace…”. Y cuando Tití Fernández le preguntó “¿quién es Ramón?” Erviti respondió: “Mi papá”. En el fondo, fue un chascarrillo para Ramón Díaz, por entonces DT millonario.

Bianchi y Riquelme, la noche del 29 de mayo de 2013, en la eliminación de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con Newell´s, por penales, tras igualar 0-0 en Rosario Archivo

Ese equipo de Boca había sido superior a Newell’s en la llave posterior, pero quedó eliminado por penales. Ya no dirige Carlos Bianchi, Erviti es DT de Atlanta y Riquelme mira los partidos en el palco como dirigente. Otros tiempos, pero la misma obsesión xeneize de levantar la Copa Libertadores.