Copa Libertadores: Flamengo hace muy probable una nueva final enteramente brasileña

Flamengo superó en Brasil por 2-0 a Barcelona, de Ecuador, al que dirige el argentino Fabián Bustos, en la ida de una semifinal por la Copa Libertadores. En el estadio Maracanã, de Río de Janeiro, fue decisivo el delantero Bruno Henrique, que anotó a los 21 y los 38 minutos.

El conjunto de Guayaquil mostró sus mejores momentos al principio de cada tiempo, con la dificultad de abordar el segundo período con un jugador menos, por la expulsión a Nixon Molina a los 46 minutos del partido. En cambio, sin jugar bien, el equipo brasileño produjo réplicas muy punzantes, en especial en la primera etapa. En la segunda, Flamengo mermó, y sostuvo el resultado aun a pesar de la tarjeta roja a Léo Pereira a los 43 minutos del capítulo final, decidida por el árbitro uruguayo Andrés Cunha tras una consulta al VAR a raíz de una agresión a Luis León.

Compacto de Flamengo 2 vs. Barcelona 0

El entrenador Bustos ubicó desde el comienzo a tres compatriotas: el ex arquero de Arsenal y Sarmiento Javier Burrai, el ex mediocampista de San Martín (San Juan) y Chacarita Leandro Martínez y el ex volante de Rosario Central, Boca y Colón Damián Díaz, que renovó su contrato con el club ecuatoriano hasta diciembre de 2023. En cambio, no ingresó el ex mediocampista de Temperley y Godoy Cruz Sergio López.

Gabriel Barbosa, "Gabigol", ante el arquero argentino Javier Burrai, de Barcelona; el desquite del 2-0 de Flamengo será el próximo miércoles en Guayaquil. SILVIA IZQUIERDO - POOL

El desquite tendrá lugar el próximo miércoles, en Guayaquil. En caso de marcar un gol Flamengo, Barcelona necesitará cuatro para clasificarse finalista por la Copa Libertadores. En caso de clasificarse el cuadro carioca, nuevamente la definición por el trofeo será enteramente brasileña, porque en la otra llave se enfrentan Palmeiras y Mineiro. El campeón vigente empató como local sin goles este martes y se presentará en Belo Horizonte el próximo martes con la ventaja que supone un eventual gol como visitante, algo que su adversario no consiguió en San Pablo.