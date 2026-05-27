El duelo entre Independiente del Valle y Rosario Central comenzó a puro blooper

Si bien Rosario Central e Independiente del Valle ya estaban clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores, que el motivo del encuentro fuera el primer puesto de cara a las rondas de eliminación ya era suficiente para entusiasmarse con un desarrollo atractivo, con el condimento de que al local solo le servía ganar y en su terreno, la altura de Quito.

Sin embargo, mucho antes de que el conjunto ecuatoriano intentara sacarle provecho a los 2.500 metros con múltiples remates de media distancia, ocurrieron una cadena de acciones llamativas. La primera, nueve segundos después de que el juez brasileño Raphael Claus señalara el inicio del cotejo. Enzo Copetti sacó del medio y, al trotar de espalda hacia el campo rival, pisó el talón del referí. Debió pausar rápidamente el juego porque un botín se le había desacomodado.

¡ESTÁS LOCO, CONAN! Tranquila la manera de resolver del arquero de Rosario Central en un partido por CONMEBOL #Libertadores, ¿no?



Justo antes ¡Coronel se llevó puesto a Almirón! Partido de locos...



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Una vez que el juego comenzó, otro blooper, aunque ahora entre Emanuel Coronel y su entrenador Jorge Almirón. El lateral gambeteó a su marca al límite de la línea, lo que causó su resbalón y llevarse puesto al DT, que no logró esquivarlo y estuvo cerca de una fea caída.

Y, a los seis minutos, Central empezaría a evidenciar ciertas dificultades para acostumbrarse al ruedo de la pelota. Facundo Mallo quiso tocar hacia su arquero Jeremías Ledesma, pero se excedió de fuerza. Los piques desprolijos aumentaban la incomodidad, por lo que Conan debió resolver con un recurso impensado para alguien de su puesto: la enganchó de taco para que Ignacio Ovando saliera limpio por la izquierda.