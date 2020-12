Bergessio, héroe de San Lorenzo y villano de River en la Libertadores 2008 Fuente: FotoBAIRES

El 8 de Mayo de 2008 se escribió una de las historias más emocionantes de la Copa Libertadores. En el Monumental, un zurdazo y un cabezazo de Gonzalo Bergessio se convirtieron en dos de los goles más gritados de la historia de San Lorenzo. En tan solo cuatro minutos, con el marcador 0-2 y con dos jugadores expulsados, el Ciclón edificó un empate 2-2 para los libros en una de esas noches tan extraordinarias como imborrables. Una película épica e inolvidable que se revive cada año cuando llega la fecha de aquel partido de vuelta de los Octavos de Final. Y la figura de "Lavandina" se transformó en un viejo verdugo de River que hoy vuelve a aparecer en el camino copero: es el gran referente de Nacional de Uruguay, rival en los Cuartos de Final que comienzan este jueves.

Por aquel entonces, Bergessio tenía 23 años y ya brillaba en el fútbol argentino después de sus pasos iniciales por Platense, Instituto, Racing y Benfica de Portugal. El delantero dejó una huella indeleble en San Lorenzo, con 70 partidos y 28 goles en aquel primer ciclo al que llegó de la mano de Ramón Díaz. Y se metió de lleno en la memoria de los hinchas azulgranas con aquella epopeya que fue bautizada como el día del "silencio atroz", por las posteriores declaraciones de Oscar Ahumada sobre lo que sintió esa noche en Núñez.

"Esto es increíble, para la gente que vino a alentar. Tengo una emoción terrible. No puedo más. Pensé que estábamos muertos, con dos hombres menos, en la cancha de River, estando 2-0 abajo. No hay que darse vencido hasta que termina. River es un gran equipo, de grandes jugadores, y lo dejamos afuera, gracias a Dios, con mucho huevo", dijo el atacante del Ciclón aquel 8 de mayo.

Hoy, a más de 12 años de ese recuerdo, Bergessio y River se vuelven a encontrar en la Copa Libertadores: este jueves se jugará la ida en Avellaneda y el jueves 17 será la vuelta en el Gran Parque Central. Solo hubo dos partidos después de ese histórico empate: un 0-0 en el Monumental en agosto de 2008 y el recordado 5-1 en 2009 en el Gasómetro con un gol suyo, ambos por el torneo local. Ahora, a los 36 años y con la camiseta de Nacional de Uruguay, el cordobés que tuvo pasos por Saint-Étienne, Catania, Sampdoria, Atlas y Vélez tendrá una chance única para intentar depositar al Bolso en las semifinales de la Libertadores, algo que la institución de Montevideo no consigue desde 2009 (perdió con el campeón Estudiantes).

Pero no hay pasado que valga si los focos no están puestos en el presente. Y eso Lavandina lo tiene claro: no se fía de sus logros para poder dar pelea en la serie. "Cuando era más joven le he convertido algunos goles, pero el fútbol es actualidad, del pasado no puede jugar nadie", comentó hace unos días en TyC Sports, y agregó: "Es muy motivante jugar contra River, para nosotros es una chance única, hace mucho que el club no llega una instancia de este tipo".

En la Fase de Grupos, el Bolso se quedó con el primer puesto del Grupo F con 15 puntos, producto de cinco triunfos y una caída. Entre los éxitos, superó 1-0 a Alianza Lima en Perú, 1-0 a Estudiantes de Mérida de local, 1-0 a Racing en Avellaneda, 3-1 a Estudiantes de Mérida en Venezuela y 2-0 a Alianza Lima en Uruguay. Únicamente perdió 2-1 con la Academia en el Gran Parque Central.

Luego, en ambos partidos de los octavos de final empató 0-0 con Independiente del Valle, pero logró imponerse en la definición por penales con un 4-2. Y esa victoria tuvo un sabor muy especial para los jugadores del equipo uruguayo: en la previa de la serie, se difundió un video de los ecuatorianos cuando en el sorteo les tocó Nacional. "Cayó mal, los partidos se juegan en la cancha. Si hay algo que aprendí en mi carrera es a no subestimar a ningún rival, y mucho menos a un tricampeón del mundo y de América. Cualquiera te puede complicar y más en Copa Libertadores. Los partidos se juegan en la cancha. Nacional tiene una historia importante más allá de que en el presente no se ha llegado a instancias definitorias; hay que respetar siempre", explicó Bergessio.

Bergessio le resta trascendencia a su pasado frente a River: "El fútbol es actualidad, del pasado no puede jugar nadie" Fuente: FotoBAIRES

"Ahora nos toca River, un equipo muy duro, muy competitivo y que tiene al mejor entrenador de los últimos años de América. Va a ser una batalla linda, difícil. Nosotros tenemos que mejorar, contra un rival como River que es un equipazo no se puede dar ventajas. Vamos a hacer todo para clasificar, nos tenemos fe", comentó Lavandina. "La serie es un 50 y 50. Siempre hay un equipo que más favorito, pero nosotros nos sentimos a la altura para competir. Nosotros también tenemos lo nuestro".

Referente inapelable de Nacional, con 15 goles en 19 partidos durante el 2020 en el torneo local y dos festejos en cinco encuentros coperos, Bergessio no se achica y sueña a lo grande. Y el Bolso se ampara en su figura para dar el gran golpe frente a River.

