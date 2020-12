Diego Martínez renunció como entrenador de Godoy Cruz luego de la goleada en contra ante Racing por 6 a 1 Crédito: @ClubGodoyCruz

La durísima goleada recibida frente a Racing por 6 a 1 dejó a Godoy Cruz sin entrenador: Diego Martínez, el director técnico que había arribado en mayo al Bodeguero, presentó su renuncia al cargo y no estará más al frente del equipo. Desde la dirigencia del equipo de Mendoza se menciona a Daniel Oldrá para que dirija al equipo en el cruce por Copa Argentina frente a J.J. Urquiza el próximo miércoles. Además, ya se baraja el nombre de Javier Patalano como el futuro director técnico.

Luego de la caída en el partido de la tercera fecha de la zona complementación B de la Copa Maradona, Martínez no dialogó con la prensa, eso hizo suponer que algo podía llegar a suceder. Lo cierto es que este lunes, el director técnico de 41 años anunció a través de sus redes sociales que no dirigirá más al Expreso: "Después de una charla con el presidente que fue la persona que confió en nosotros para llevar adelante el proyecto futbolístico, decidí que lo mejor para todos era presentar nuestra renuncia. Muchas gracias por todo el apoyo y le deseamos lo mejor para el futuro", escribió Martínez, que también ya se despidió de sus ex dirigidos.

Con la renuncia de Martínez del Tomba, la Copa Maradona ya dejó a cuatro entrenadores sin trabajo. Los otros dos fueron Gustavo Álvarez, que estaba en Patronato y Alfredo Berti de breve paso por Central Córdoba de Santiago del Estero. Previamente, Sebastián Méndez se alejó de Gimnasia y Esgrima tras el fallecimiento de Maradona.

La estadísticas negativa de Martínez fue, sin dudas, el motivo principal por el que dejó el puesto. En los nueve partidos al mando de Godoy Cruz, el director técnico sólo cosechó dos unidades, producto de dos empates. Los otros números rojos que marcaron el fin de su ciclo fueron las siete derrotas, los cuatro goles a favor y los 18 tantos en contra. El ahora exentrenador del equipo mendocino no es el primero que deja su cargo en el club durante este 2020. En mayo, la institución echó a Mario Sciacqua, quien había arribado al club en diciembre de 2019.

Mientras se busca un reemplazante para el puesto, Daniel Oldrá sería quien tome el cargo de manera interina para dirigir al equipo en el cruce de 32avos de Copa Argentina contra J.J. Urquiza que se disputará este miércoles, en el estadio de Arsenal, a partir de las 19.10. Para el Gato, será su décimo ingreso al mando del Bodeguero, de los cuales en siete ocasiones lo hizo en forma interina: 2009, dos en 2012, 2014, 2015 y dos en 2019.

Por el momento sólo se maneja un nombre para suplir la salida de Diego Martínez. Se trata de Javier Patalano, actual entrenador de la reserva de Godoy Cruz, que ya tuvo un paso por el primer equipo en el 2019. Además, la comisión directiva liderada por el presidente José Mansur por lo general busca entrenadores son poco currículum y con la oportunidad de dirigir en Primera División, una apuesta que le dio resultados en varias ocasiones, aunque no fue lo sucedido en el caso de Martínez.

