A qué hora juega hoy River vs. Banfield y por dónde se puede ver en vivo el Torneo Apertura 2026

River Plate y Banfield se enfrentan este jueves en el estadio Monumental con arbitraje de Hernán Mastrángelo para concluir parcialmente la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 en un encuentro que estará marcado por la despedida de Marcelo Gallardo, quien cierra su segundo ciclo como entrenador del Millonario.

El encuentro comienza a las 19.30 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

La previa del partido

El cierre parcial de la jornada radica en que posteriormente se disputarán Lanús vs. Boca -4 de marzo- y Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors -a confirmar- porque el Bicho y el Granate tuvieron y tienen, respectivamente, compromisos internacionales entre semana.

El presente del conjunto del barrio porteño de Núñez es muy adverso, lo que decantó la salida del entrenador más importante de su historia. Más allá de lo ocurra en el campo de juego, el Monumental vivirá una jornada en la que la alegría y la tristeza se mezclarán a cada instante porque el club despedirá a un ‘Muñeco’ cuyas estadísticas pudieron más que su espalda para soportar la adversidad: de los últimos 15 partidos en ligas argentinas, perdió 10, ganó tres e igualó dos.

Marcelo Gallardo dirige por última vez a River Plate en el Monumental, en su segundo ciclo NurPhoto - NurPhoto

Lo trascendental para River, más allá de la despedida del ‘Muñeco’, es volver a ganar y escalar posiciones en una tabla de la zona B que lo tiene undécimo con siete puntos producto de tres caídas, dos triunfos y un empate. En su última formación Santiago Beltrán es el arquero porque Franco Armani se resintió de su lesión ante Vélez; y las dudas pasan por si juegan en la defensa Lautaro Rivero o Paulo Díaz y en la ofensiva, Joaquín Freitas o Facundo Colidio. Marcos Acuña le gana la pulseada a Matías Viña. Kendry Páez, aunque no fue titular desde su llegada, se recuperó de una dolencia en el hombro y está disponible. El que está descartado es Juan Fernando Quintero, quien sufrió una lesión muscular ante el Fortín.

El Taladro, dirigido por Pedro Troglio, tiene la misma cantidad de unidades que River, con el mismo récord. En su última presentación venció a Newell’s 3 a 0 y quiere aprovecharse del mal momento de su rival para dar el cimbronazo en el Monumental. Sus objetivos son muy diferentes a los del Millonario porque esta temporada puja por no descender a la Primera Nacional a través de la Tabla de Promedios, donde se ubica 26° y tiene por detrás a solo cuatro clubes.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Santiago Lencina, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo. Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez, Lisando Piñeiro; Mauro Méndez y Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.50 contra 7.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.03.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en 2024, por la Liga Profesional de ese año, con victoria de River 3 a 1 en el Monumental con un doblete de Pablo Solari y otro tanto de Miguel Borja. Leandro Garate marcó en el perdedor. El año pasado no se enfrentaron porque conformaron diferentes zonas en los torneos Apertura y Clausura y no se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.