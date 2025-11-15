Descensos de la Liga Profesional, en vivo
El Tomba recibe a Riestra en Mendoza y el Tiburón juega en Mar del Plata con el Santo sanjuanino
Gol del Pulpo González... ¡anulado!
El Pulpo convierte de cabeza para San Martín de San Juan, pero el árbitro Nicolás Ramírez lo anula a instancias de su asistente. Cobra posición adelantada del ex mediocampista de Lanús y Boca, entre otros equipos. Aldosivi y los sanjuaninos siguen igualando 0-0.
Auzmendi reclama penal
“¡Facu, me está agarrando!“, pide el 9 del Tomba. El árbitro cobra falta en ataque tras un centro de Escobar.
Amonestado Bracamonte
Mariano Bracamonte ve la tarjeta amarilla por una infracción sobre Andino, el mejor de todos los jugadores de Godoy Cruz. Es el segundo amonestado en el Malevo, después del arquero Manganelli. En la jugada siguiente el propio Andino roba la pelota en campo rival y prueba desde lejos. La pelota se va cerca.
¡Se juega (y en simultáneo)!
Con un entretiempo de más de 20 minutos en Mar del Plata, tanto Aldosivi vs. San Martín de San Juan como Godoy Cruz vs. Riestra ya juegan el segundo tiempo. En la Ciudad Feliz se aguardó más de la cuenta para que el reinicio coincidiera con el del partido en Mendoza, donde en el primer tiempo se adicionaron cinco minutos.
Cambios en Mendoza
En Godoy Cruz, Gonzalo Ábrego reemplaza a Andrés Meli; en Riestra, Rodrigo Sayavedra lo hace en lugar de Mateo Ramírez.
La arenga del Turco Asad
Los equipos salen a la cancha en Mendoza para el segundo tiempo y el entrenador del Tomba arenga a su gente. “¡Vamos, vamos!“, grita. Mueve los brazos. Intenta contagiar a los hincahas. Godoy Cruz necesita al menos un gol para ganar el partido y tener chances de forzar un desempate para no descender.
Final en Mendoza
Facundo Tello hace sonar su silbato en el Feliciano Gambarte y decreta el final de la primera parte entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra. Igualan 1-1 por los goles de Nicolás Benegas y de Santino Andino. El resultado no le sirve al Tomba, que por ahora bajaría a la Primera Nacional.
Final en Mar del Plata
Ramírez decreta el final de la primera parte: Aldosivi y San Martín de San Juan igualan 0-0 en el José María Minella.
Amonestado Tijanovich
El futbolista de San Martín de San Juan hace una falta fuerte en la mitad de la cancha y el árbitro Nicolás Ramírez lo amonesta.
Amonestado Manganelli
El arquero de Riestra ve la tarjeta amarilla por hacer tiempo. Siguen igualando Godoy Cruz y Riestra 1-1 y Aldosivi y San Martín de San Juan 0-0. Con estos resultados, el Tomba descendería por la tabla anual y los sanjuaninos, por promedios. Se salvarían los marplatenses.
Tello expulsa... ¡al auxiliar que maneja el carrito de los lesionados!
El árbitro entiende que el auxiliar de Godoy Cruz quiere sacar rápido a Alexander Díaz de la cancha para favorecer a su equipo. ¡Y lo echa del partido! El hombre se saca la pechera y abandona el campo de juego.
Cerca Godoy Cruz
Andino vuelve a hacer de las suyas por la banda izquierda: es un problema sin solución para la defensa del Malevo. Tira el centro y en el corazón del área, metido entre los centrales aparece Auzmendi para definir de cabeza. Es gol... hasta que Manganelli saca un maontazo salvador que evita el 2-1 del Tomba.
Se salva Riestra
Andino vuelve a hacer estragos por la banda izquierda, tira el centro, Auzmendi aparece por el segundo palo y el Indio Fernández se lleva puesto a Ramírez, de Riestra. Empuja el Tomba y busca el 2-1.
Gran atajada de Carranza
Mientras tanto, en Mar del Plata, Carranza obra un milagro y tapa un gran cabezazo de Diego González que tenía destino de red. Siguen igualando Aldosivi y San Martín de San Juan.
¡Gol de Godoy Cruz!
El Tomba responde casi en forma instantánea. Andino, el mejor de todos los jugadores del equipo mendocino, inventa un tiro libre al segundo palo que se cuela en el arco de Manganelli. Hay complicidad del arquero. Y hay, también, felicidad para los hinchas mendocinos. La jugada es revisada por el VAR (Lucas Novelli) y, luego, confirmada.
LO EMPATÓ RAPIDAMENTE EL TOMBA 🔵⚪ Centro de Andino que se metió en el arco y puso el 1-1 de Godoy Cruz ante Riestra— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025
¡Gol de Riestra!
La jugada nace de una pérdida de Godoy Cruz en la mitad de la cancha (error de Rasmussen en el pase). Recibe Benegas, abre para Alexander Díaz y el ex San Lorenzo tira un centro rasante para que el propio Benegas defina y ponga el 1-0. El resultado tumba al Tomba y, por otro lado, complica a River en la tabla anual.
GOL DE RIESTRA Y SORPRESA EN EL GAMBARTE ⚽ Tras una mala salida de Godoy Cruz, se armó la jugada que terminó definiendo Leandro Benegas para el 1 a 0— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025
Andino tuvo el gol de Godoy Cruz
El futbolista de la selección Sub 20 remata desde afuera del área, la pelota da en un defensor y toma altura. Termina pegada al palo del arquero Manganelli, que hacía vista. Aunque nervioso y errático en los pases, Godoy Cruz empieza a llegar al arco de Riestra. No le queda más alternativa que ganar si quiere permanecer en primera.
Amonestado Rasmussen
El defensor de Godoy Cruz le va muy fuerte a Milton Céliz, capitán de Riestra, y el árbitro Facundo Tello le muestra la tarjeta amarilla. Es el primer amonestado del encuentro.
Intenso viento en Mar del Plata
El viento en la Ciudad Feliz complica a Matías Borgogno, arquero de San Martín de San Juan. Por eso, Leandro Romagnoli, entrenador del equipo cuyano, les pide a sus futbolistas que estén atentos a los piques de la pelota y los pelotazos largos de los jugadores de Aldosivi.
San Martín tiene un buen tiro libre
A 25 metros del arco, en línea recta. Le pega Sebastián González y el capitán Jorge Carranza responde mandando la pelota al córner.
Amenaza Riestra
Apenas un minuto demora Godoy Cruz en quedar mal parado en defensa. Pedro Ramírez a punto está de definir cruzado para poner en ventaja al equipo del Bajo Flores, que está ante una oportunidad histórica: puede clasificarse a la próxima Copa Libertadores.
¡Se juega!
En Mendoza, el partido comienza siete segundos más tarde que en Mar del Plata. En Godoy Cruz, Guillermo “Pol” Fernández arranca el partido en el banco de suplentes.
Salen los equipos en Mar del Plata y en Mendoza
Los hinchas de Godoy Cruz (en Mendoza) y de Aldosivi (en Mar del Plata) arman un colorido recibimiento para sus equipos tanto en el Feliciano Gambarte como en el José María Minella. Son bienvenidas a la altura de lo que se juegan ambos clubes en los partidos de esta tarde. En Mar del Plata dirige Nicolás Ramírez, mientras que en Mendoza lo hace Facundo Tello.
CLIMA DE FINAL EN MAR DEL PLATA: Aldosivi y San Martín de San Juan, a todo o nada por la permanencia.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2025
Vuelve el descenso tras dos años
Los dos equipos que desciendan serán los primeros en bajar a la Primera Nacional desde que lo hicieron Arsenal –esta temporada volvió a caer, a la B Metropolitana– y Colón en 2023. El Sabalero derivó en un desempate con Gimnasia La Plata para definir su suerte. Arsenal, en cambio, se fue directamente.
¡¡COLAZO Y UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE GIMNASIA ANTE COLÓN POR LA PERMANENCIA!! pic.twitter.com/eDkHaCA931— SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2023
Los nueve escenarios posibles
Teniendo en cuenta que cada partido tiene tres resultados posibles, eso deja abierto un panorama de nueve combinaciones factibles. En siete de ellas, Godoy Cruz pierde la categoría. A saber:
- Ganan Godoy Cruz y San Martín
- Descenso por tabla anual: desempate Godoy Cruz vs. San Martín
- Descenso por promedios: Aldosivi
- Gana Godoy Cruz y empatan Aldosivi y San Martín
- Descenso por tabla anual: desempate Godoy Cruz vs. Aldosivi
- Descenso por promedios: San Martín
- Ganan Godoy Cruz y Aldosivi
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: San Martín
- Empata Godoy Cruz y gana San Martín
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: Aldosivi
- Empatan los tres equipos
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: San Martín
- Empata Godoy Cruz y gana Aldosivi
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: San Martín
- Pierde Godoy Cruz y gana San Martín
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: Aldosivi
- Pierde Godoy Cruz y empatan San Martín y Aldosivi
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: San Martín
- Pierde Godoy Cruz y gana Aldosivi
- Descenso por tabla anual: Godoy Cruz
- Descenso por promedios: San Martín
Lucha al rojo vivo
Bienvenidos a la cobertura al instante de la definición de los dos descensos de la Liga Profesional, uno por tabla anual y otro por promedios, a la Primera Nacional. Tanto Godoy Cruz vs. Riestra como Aldosivi vs. San Martín (San Juan) comenzarán a las 17. El mendocino es el más comprometido de los tres que conjuntos pugnan por no perder la categoría. Necesita ganar y que en Mar del Plata empaten Aldosivi y San Martín o ganen el equipo cuyano. Si esto ocurre, el Tomba jugará un desempate contra el Santo o el Tiburón.
