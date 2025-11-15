Tres equipos para dos descensos: cómo se define la permanencia entre Godoy Cruz, San Martín y Aldosivi

La definición por los descensos de la Liga Profesional está cargada de dramatismo. Este sábado continuará la última jornada del torneo Clausura y tres clubes se jugarán su permanencia en la máxima categoría: Godoy Cruz, Aldosivi y San Martín, de San Juan. Solo uno logrará conservar su lugar, y los otros dos bajarán a la Primera Nacional. Claro que el único cupo disponible en la Liga para 2026 puede no resolverse este sábado, porque un eventual escenario de igualdad forzaría un partido de desempate en una cancha neutral.

La Liga prevé un descenso por los promedios (suma de puntos de cada club en las últimas tres temporadas y división por el total de partidos) y otro por la tabla anual. De terminar último un mismo club en ambas clasificaciones, el segundo descenso es determinado por la tabla anual, por la que perderá la categoría el ubicado penúltimo.

Son nueve las combinaciones posibles según los resultados de la jornada. De ellas, siete condenarían directamente al Tomba por la tabla Anual, y las otras dos lo llevarían a una “final” por la permanencia contra uno de los equipos comprometidos por promedios, Aldosivi o San Martín, que además se enfrentarán entre sí a las 17 en Mar del Plata.

Aldosivi y San Martín se enfrentaron en mayo de este año por el Apertura; aquel cruce terminó en victoria del Tiburón (3-0) en San Juan. X @clubaldosivi

El encuentro entre el Tiburón y el Santo sanjuanino tendrá consecuencias múltiples. No solo determinará un descenso por promedio, sino que además, en el caso de que el cuadro verdinegro lograre evitar la caída, podrá clasificarse para los playoffs del Clausura. Sin embargo, si descendiere pero a la vez quedare entre los ocho primeros de la zona B, será automáticamente reemplazado por el noveno, debido a que el reglamento impide la participación de clubes descendidos en las instancias de eliminación directa.

A la misma hora, en Mendoza, Godoy Cruz será local frente a Riestra, que se jugará su acceso a las copas internacionales. El Tomba carga la presión de saberse último en la tabla anual, con 28 puntos y a la par de San Martín (al efecto de determinar el descenso no cuenta la diferencia de goles), y con escasas chances de evitar la pérdida de la categoría, incluso si ganare. Aldosivi está más aliviado, con 30 unidades.

Los nueve escenarios posibles

Ganan Godoy Cruz y San Martín

Descenso por tabla anual: desempate Godoy Cruz vs. San Martín



Descenso por promedios: Aldosivi

Gana Godoy Cruz y empatan Aldosivi y San Martín

Descenso por tabla anual: desempate Godoy Cruz vs. Aldosivi



Descenso por promedios: San Martín

Ganan Godoy Cruz y Aldosivi

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz



Descenso por promedios: San Martín

Empata Godoy Cruz y gana San Martín

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz



Descenso por promedios: Aldosivi

Empatan los tres equipos

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz



Descenso por promedios: San Martín

Empata Godoy Cruz y gana Aldosivi

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz



Descenso por promedios: San Martín

Pierde Godoy Cruz y gana San Martín

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz



Descenso por promedios: Aldosivi

Pierde Godoy Cruz y empatan San Martín y Aldosivi

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz

Godoy Cruz

Descenso por promedios: San Martín

Pierde Godoy Cruz y gana Aldosivi

Descenso por tabla anual: Godoy Cruz



Descenso por promedios: San Martín

¿Cómo se define un posible desempate?

En la tabla de promedios no puede haber una igualdad en el último puesto, porque San Martín (28 unidades en 31 fechas) y Aldosivi (30 en 31) ya no pueden empatar matemáticamente. Así que esa clasificación determinará sí o sí un descenso este sábado.

En cambio, en la anual puede darse un escenario de igualdad, entre Godoy Cruz y el Tiburón o el Santo. En ese caso se jugará un partido de desempate en un estadio neutral, con presencia de ambas parcialidades. En caso de un empate en el tiempo regular habrá un tiempo suplementario y, si persistiere la igualdad, se hará una definición por penales.

Si el duelo fuere entre Godoy Cruz y San Martín, deberá tener lugar pronto, ya que el verdinegro, octavo en la zona B, puede acceder a los playoffs. Como se aclaró, si perdiere la categoría no podrá pasar a los octavos de final y será sustituido por el noveno. En cambio, si el desempate fuere entre Godoy Cruz y Aldosivi, el calendario no presentará condicionamientos, dado que ambos están fuera de la lucha por el cetro del Clausura.

El último antecedente de un partido directo por la permanencia es de 2023, cuando Gimnasia La Plata venció a Colón en Rosario por 1-0, logró permanecer en la elite del fútbol nacional y condenó al equipo santafesino a bajar a la primera Nacional.