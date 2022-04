Copa Sudamericana: Lanús no logró derribar a Metropolitanos, un rival muy limitado

Lanús empató sin goles con Metropolitanos, de Venezuela, por la primera fecha del grupo A de la Copa Sudamericana en el estadio Olímpico, de Caracas. El conjunto granate dispuso de algunas situaciones claras de riesgo, pero no encontró la puntería para quebrar a un débil adversario.

Lanús, campeón en 2013 y subcampeón en 2020, comenzó con un punto de relativo valor su camino en la Copa Sudamericana frente al rival más accesible de la zona, que completan Wanderers, de Uruguay, y Barcelona, de Ecuador. Metropolitanos Fútbol Club fue fundado en 2012 y transita su segunda participación en el certamen internacional. Para acceder a la etapa de grupos eliminó a su compatriota Estudiantes, de Mérida.

Compacto de Metropolitanos 0 vs. Lanús 0

Último en la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional, el conjunto al que dirige Jorge Almirón no tiene fuerza ofensiva, a pesar de las buenas intenciones. Y le falta prepotencia defensiva, más allá de que esta vez no sufrió demasiado. Obtuvo un solo triunfo desde que empezó la temporada: un 2-0 en su casa sobre Barracas Central. Lanús mantiene a sus principales figuras (Pepe Sand, José López, Ignacio Malcorra, Ángel González, Laucha Acosta –ingresó en el tramo final–), pero no tiene frescura, está atrapado entre sus principales miedos.

Y Almirón, subcampeón de la Libertadores de 2017, también diseñando al equipo del Sur del conurbano, ya empezó a escuchar serias críticas a su labor. No es un único responsable de esta situación: falla el sistema y también fallan los intérpretes, en un presente inesperado para todos.