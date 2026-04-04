Barcelona golpea al final y se lleva un duelo caliente ante Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano
Lewandowski marcó con el hombro tras un rebote de Juan Musso en un partido con expulsiones, VAR y reacciones del Cholo Simeone, que jugó con diez gran parte del encuentro
Barcelona se quedó con un triunfo clave ante Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano, en el primero de los tres enfrentamientos que protagonizarán en apenas 10 días. El conjunto catalán lo dio vuelta en un partido cambiante y caliente, y dio un paso firme en su objetivo de consagrarse en la liga de España.
El equipo de Diego Simeone había golpeado primero con un gran tanto de Giuliano Simeone, a los 39 minutos, que aprovechó una defensa adelantada y abierta para abrir el marcador, tras un pase largo frontal de Clement Lenglet. Sin embargo, la reacción fue inmediata: Marcus Rashford armó una gran jugada colectiva tres minutos después y definió con calidad para establecer el empate.
El desarrollo tuvo un quiebre en el cierre del primer tiempo, cuando Nico González fue expulsado a los 47 minutos, tras una infracción como último hombre sobre Lamine Yamal, que estuvo imparable. Desde entonces, Atlético de Madrid quedó condicionado y apostó a resistir con un bloque bajo durante toda la segunda parte.
Barcelona dominó el complemento, generó varias situaciones y se encontró con la figura de Juan Musso, que sostuvo el empate con atajadas decisivas. Incluso hubo una expulsión para el conjunto visitante a los cuatro del segundo tiempo, a Gerard Martín, que luego fue anulada por VAR, lo que elevó la tensión y provocó la reacción del entrenador argentino.
Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Robert Lewandowski. El delantero, que entró desde el banco sobre el cierre por el otro goleador del partido, aprovechó un rebote que dejó Musso, tras una jugada individual de João Cancelo en la que hizo seguir de largo a Thiago Almada. Gracias al rebote en el hombro, selló el 2-1 definitivo a los 87 minutos.
Lo mejor del partidazo en España
Ese gol puede valer mucho más que tres puntos: Barcelona ganó el primer capítulo entre ambos, previo a lo que será la serie de cuartos de final por la Champions League entre semana, y empieza a encaminar el título en España. Le sacó siete de ventaja a su perseguidor, Real Madrid, luego de que perdiera ante el equipo de Martín Demichelis esta fecha.
Final del partido: ganó Barcelona
Barcelona se impuso 2-1 en el Metropolitano en un duelo intenso. Atlético de Madrid golpeó primero con Giuliano Simeone, pero Marcus Rashford igualó rápido a los tres minutos y, en el cierre, Robert Lewandowski aprovechó un rebote para darle el triunfo al equipo de Hansi Flick, que jugó gran parte del segundo tiempo con un hombre más.
Intervención de Simeone
Diego Simeone se metió en la acción para frenar una reanudación rápida de Barcelona: le quitó la pelota a Ferran Torres, cuando iba a hacer el lateral, ante una falta a favor de Atlético de Madrid. Se ganó la amarilla.
EL CHOLO SIMEONE QUISO APURAR EL JUEGO Y SE GANÓ LA AMARILLA.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Gol de Barcelona
João Cancelo armó una gran jugada por la banda, dejó en el camino a Thiago Almada y sacó el remate. Juan Musso respondió, pero el rebote le quedó a Robert Lewandowski, que la mete rebotándole en el hombro para el 2-1.
Atlético resiste como puede
Atlético de Madrid se repliega y defiende el empate con todos sus jugadores cerca del área. Con Alexander Sorloth aislado en ataque, el equipo de Simeone casi no logra salir y apuesta a sostener el resultado.
Toda la carne al asador
Hansi Flick mueve el banco en busca del triunfo: salen Marcus Rashford y Eric García, e ingresan Gavi y Robert Lewandowski para reforzar el ataque.
Resiste Atlético
Atlético de Madrid aguanta con diez jugadores y se aferra al empate en el Metropolitano. Barcelona domina la posesión, pero le cuesta quebrar a Juan Musso, mientras busca un triunfo que le permita ampliar la ventaja sobre Real Madrid.
Musso sostiene el empate
Dani Olmo asistió a Ferran Torres, que volvió a encontrarse con Juan Musso. El arquero respondió otra vez y envió la pelota al córner para mantener el 1-1.
OTRO TAPADÓN DE MUSSO PARA SOSTENER EL EMPATE.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Musso empieza a ser figura
Tras un centro que nadie logró conectar, la pelota quedó viva en el área y Ferran Torres probó de volea. Juan Musso reaccionó con una gran estirada para evitar el gol.
MUSSO SE LUCIÓ Y EVITÓ EL GOL DE BARCELONA.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Responde Barcelona con cambios también
Hansi Flick, que había sido amonestado al inicio del complemento, mueve el banco e incorpora a Koundé en lugar de Bernal para ajustar la defensa.
Mueve el banco Simeone
Cholo introduce variantes para sostener el resultado: José María Giménez por Álex Baena, Alexander Sorloth por Giuliano Simeone y Javi Morcillo, mediocampista de 20 años, por Antoine Griezmann. Barcelona, mientras tanto, sigue cerca del gol con Lamine Yamal como principal amenaza.
Yamal, imparable
Lamine Yamal continúa como el jugador más desequilibrante del partido: genera faltas, rompe líneas y se consolida como la principal vía de ataque de Barcelona en busca de la ventaja.
Revisión y marcha atrás
El árbitro revisó la acción en el VAR y anuló la expulsión de Gerard Martín. La decisión generó la protesta de Diego Simeone, mientras Barcelona continúa con once ante un Atlético de Madrid con diez.
Roja en Barcelona
Gerard Martín fue expulsado tras una dura entrada sobre Thiago Almada. El defensor fue a trabar y dejó la plancha, por lo que el árbitro no dudó y mostró la roja directa. Ahora, ambos equipos quedan con diez jugadores. Festejó el Cholo en el banco.
Arrancó el complemento
Atlético de Madrid puso en juego la pelota para iniciar el segundo tiempo en el Metropolitano. El equipo de Diego Simeone, con diez jugadores, busca sostener el 1-1 ante un Barcelona que intentará aprovechar la ventaja numérica. Los cambios en ambos lados son: Matteo Ruggeri entró por Koke, quien fue amonestado. Ferran Torres entró por Fermín, del otro lado.
Final del primer tiempo
Empate 1-1 en un primer tiempo intenso y cambiante. Atlético de Madrid golpeó con Giuliano Simeone, pero Barcelona respondió a los tres minutos con una gran definición de Marcus Rashford. En el medio, también salió lesionado el capitán Ronald Araujo y entró Marc Bernal. El cierre tuvo tensión, tarjetas y la expulsión de Nico González, que dejó al equipo de Simeone con diez.
Roja tras revisión
El árbitro revisó la jugada y confirmó que la infracción fue fuera del área, por lo que mantuvo el tiro libre. Sin embargo, cambió la sanción disciplinaria y expulsó a Nico González con roja directa por último hombre.
Expulsado Nico González
Nico González vio la segunda amarilla tras otra infracción sobre Lamine Yamal, a quien nunca pudo controlar. La falta fue al borde del área y dejó a Atlético de Madrid con diez jugadores en el cierre del primer tiempo.
Se calienta el cierre
Tras una falta, se generó un tumulto entre jugadores y el árbitro Mateo Busquets Ferrer sancionó con amarilla a Nahuel Molina y Koke en Atlético de Madrid, y a Fermín López en Barcelona, en un final de etapa con tensión.
Respondió Barcelona
Marcus Rashford armó una pared con Dani Olmo y definió de caño ante Juan Musso para el 1-1. Magnífica resolución del inglés para empatar en el Metropolitano.
Gol de Atlético de Madrid
Robin Le Normand lanzó un pase largo preciso para Giuliano Simeone, que quedó solo ante la defensa mal posicionada y definió para el 1-0 en el Metropolitano.
¡¡¡ES DE FAMILIA!!! Gran asistencia de Lenglet y mejor definición de Giuliano Simeone para marcar el 1-0 de Atlético de Madrid ante Barcelona.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Respondió Barcelona
Una triangulación a un toque entre Dani Olmo, Fermín López y Lamine Yamal dejó al juvenil mano a mano. Definió por arriba ante Juan Musso, pero la pelota dio en el palo.
¡EL PALO LE NEGÓ UN GOLAZO A LAMINE YAMAL!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Crece Atlético
Atlético de Madrid logró acomodarse en el campo y emparejó el desarrollo. Barcelona ya no se muestra cómodo y el equipo de Simeone intenta asumir el control.
Otra vez avisó Griezmann
Álex Baena envió el centro para Antoine Griezmann, que definió desviado con su pierna menos hábil. De todos modos, la acción quedó invalidada por un offside muy fino en el inicio de la jugada.
¡LO SALVÓ EL OFFSIDE! Otro errado de Griezmann ante Barcelona.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Primera amarilla
Nico González vio la tarjeta tras cortar con la mano un avance de Lamine Yamal. El argentino sufre en la marca y en Atlético de Madrid evalúan una variante.
¿QUÉ HIZO NICO? González detuvo el pelotazo a Lamine Yamal con la mano y se ganó la amarilla en el PT del partido entre el Atleti y Barcelona.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Yamal intratable
Lamine Yamal desbordó por la derecha, tiró un caño ante Nico González y asistió con el empeine a Dani Olmo, que no logró definir con claridad.
¡LO QUE JUEGA LAMINE YAMAL, POR FAVOR! Hermoso caño del crack de Barcelona a Nico González y exquisito pase de tres dedos a Fermín.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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La tuvo Atlético
Antoine Griezmann armó una magistral jugada en el área tras el pase de Nahuel Molina, dejó a dos defensores en el camino y enganchó hacia el medio para definir de zurda, pero su remate salió a las manos de Joan Garcia.
ERA UN GOLAZO DE GRIEZMANN, PERO APARECIÓ JOAN GARCÍA.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026
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Inicio dominante de Barcelona
Barcelona impone condiciones desde el arranque, con una propuesta ofensiva y sin un nueve fijo: Marcus Rashford y Dani Olmo alternan en esa función. Atlético de Madrid, en tanto, utiliza a Nico como lateral izquierdo, en un rol similar al que cumple en su selección.
Comenzó el partido
Movió Barcelona y ya se juega el partidazo de la fecha de la liga de España en el Metropolitano.
Rotación y foco europeo
Atlético de Madrid y Barcelona guardan titulares en el inicio de una serie de tres partidos en 11 días. Simeone preserva a Julián Álvarez y Lookman por desgaste, mientras ambos equipos ya piensan en el cruce de Champions del miércoles.
Barcelona también con equipo confirmado
Hansi Flick hace un mix entre titulares y suplentes, guardando algunos jugadores, al igual que el Cholo, para el duelo entre semana por Champions con los colchoneros.
El 11 del Barcelona: Joan Garcia; João Cancelo, Ronald Araújo (c), Pau Cubarsí, Gerard Martín; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López; Dani Olmo; y Marcus Rashford.
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#AtletiBarça pic.twitter.com/C0radQtU7a— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2026
Cinco argentinos titulares en Madrid
Diego Simeone eligió a los argentinos Nahuel Molina, Nicolás González (como lateral izquierdo), Thiago Almada y Giuliano Simeone como titulares. Julián Alvarez, el único que empezará desde el banco.
El 11 de Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Nicolás González; Giuliano Simeone, Koke (c), Obed Vargas, Thiago Almada; Álex Baena y Antoine Griezmann.
El once 🔴⚪ pic.twitter.com/dMf2MIrGDR— Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2026
¿Cómo llegan los equipos?
Barcelona quiere seguir ganando para aprovechar la sorpresiva derrota de Real Madrid ante el Mallorca de Martín Demichelis en la previa. Si gana, le sacaría siete puntos al equipo blanco, a falta de nueve fechas. Del lado de Atlético de Madrid, quiere recuperarse tras la última derrota en el clásico de Madrid.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Altético de Madrid vs. Barcleona
Por la fecha 30 de la liga de España, el puntero del torneo visita al equipo de Diego Simeone en el estadio Metropolitano de Madrid. Transmite ESPN y Disney+, y la audiencia de LA NACION podrá seguir el minuto a minuto en este artículo.
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