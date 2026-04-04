Barcelona golpea al final y se lleva un duelo caliente ante Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano

Barcelona se quedó con un triunfo clave ante Atlético de Madrid por 2-1 en el Metropolitano, en el primero de los tres enfrentamientos que protagonizarán en apenas 10 días. El conjunto catalán lo dio vuelta en un partido cambiante y caliente, y dio un paso firme en su objetivo de consagrarse en la liga de España.

El equipo de Diego Simeone había golpeado primero con un gran tanto de Giuliano Simeone, a los 39 minutos, que aprovechó una defensa adelantada y abierta para abrir el marcador, tras un pase largo frontal de Clement Lenglet. Sin embargo, la reacción fue inmediata: Marcus Rashford armó una gran jugada colectiva tres minutos después y definió con calidad para establecer el empate.

El desarrollo tuvo un quiebre en el cierre del primer tiempo, cuando Nico González fue expulsado a los 47 minutos, tras una infracción como último hombre sobre Lamine Yamal, que estuvo imparable. Desde entonces, Atlético de Madrid quedó condicionado y apostó a resistir con un bloque bajo durante toda la segunda parte.

Barcelona dominó el complemento, generó varias situaciones y se encontró con la figura de Juan Musso, que sostuvo el empate con atajadas decisivas. Incluso hubo una expulsión para el conjunto visitante a los cuatro del segundo tiempo, a Gerard Martín, que luego fue anulada por VAR, lo que elevó la tensión y provocó la reacción del entrenador argentino.

Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Robert Lewandowski. El delantero, que entró desde el banco sobre el cierre por el otro goleador del partido, aprovechó un rebote que dejó Musso, tras una jugada individual de João Cancelo en la que hizo seguir de largo a Thiago Almada. Gracias al rebote en el hombro, selló el 2-1 definitivo a los 87 minutos.

Lo mejor del partidazo en España

Ese gol puede valer mucho más que tres puntos: Barcelona ganó el primer capítulo entre ambos, previo a lo que será la serie de cuartos de final por la Champions League entre semana, y empieza a encaminar el título en España. Le sacó siete de ventaja a su perseguidor, Real Madrid, luego de que perdiera ante el equipo de Martín Demichelis esta fecha.