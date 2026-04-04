En qué canal pasan Rosario Central vs. Atlético Tucumán por el Torneo Apertura 2026 hoy

Este sábado, desde las 21, Rosario Central y Atlético Tucumán se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 13 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el Gigante de Arroyito y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Canalla se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 18 puntos, misma cantidad que Racing pero con peor diferencia de gol (+3 contra +5). Viene de perder 2 a 0 con Independiente Rivadavia, como visitante, por los tantos de Luciano Gómez y Álex Arce. Es el último encuentro antes del debut en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, programado para el jueves a las 19 en Rosario.

Rosario Central no pudo con Independiente Rivadavia en la última fecha y cortó una racha de cuatro partidos sin perder X.com

El Decano, por su parte, está decimotercero en la clasificación general con nueve unidades, producto de dos triunfos, tres empates y seis derrotas. En la última jornada le ganó a Gimnasia de La Plata por la mínima diferencia gracias a una anotación de Clever Ferreira. Necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para alejarse de la zona de descenso a la Primera Nacional tanto por la Tabla Anual, en la que está 26°, como por la de Promedios, en la que marca 24°.

Rosario Central vs. Atlético Tucumán: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con una amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.71 contra los 5.39 que se repagan por un hipotético triunfo de Atlético Tucumán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Las casas de apuestas ponen a Rosario Central como favorito al triunfo en el duelo ante Atlético Tucumán Marcelo Manera

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