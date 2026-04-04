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Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Austin FC, por la MLS 2026

El encuentro se disputa este sábado en el NU Stadium, la nueva casa de las Garzas; Lionel Messi y Rodrigo De Paul serían titulares en el local

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Lionel Messi, el emblema y la máxima figura de Inter Miami, jugará por primera vez en el NU Stadium, que tiene una tribuna con su nombre
Lionel Messi, el emblema y la máxima figura de Inter Miami, jugará por primera vez en el NU Stadium, que tiene una tribuna con su nombreSARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este sábado, desde las 20.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el equipo titular, se enfrenta a Austin FC en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Allen Chapman, se disputa en el NU Stadium, la nueva casa de las Garzas que se estrenará, justamente, este fin de semana. Se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Javier Mascherano está tercero en la tabla de posiciones de la Conferencia Este del certamen estadounidense con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. En la última jornada derrotó a New York City por 3 a 2 como visitante con goles de Gonzalo Luján, Messi y Micael (los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda anotaron para las Palomas).

Inter Miami derrotó 3 a 2 a New York City en la última jornada de la Major League Soccer 2026
Inter Miami derrotó 3 a 2 a New York City en la última jornada de la Major League Soccer 2026SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Verdes, por su parte, se mantienen en el undécimo puesto de la clasificación general de la Conferencia Oeste con cinco unidades al igual que Los Angeles Galaxy y Minnesota aunque, por diferencia de gol, el conjunto neoyorquino está décimo y el equipo minesotano está en el décimo segundo lugar. Viene de empatar 0 a 0 con Los Angeles FC como local.

Cómo ver online la MLS 2026

El partido entre Inter Miami y Austin FC, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.41 contra los 8.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Austin FC. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.10.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como claro favorito al triunfo ante Austin FC
Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como claro favorito al triunfo ante Austin FCJORDAN BANK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

  • Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Mateo Silvetti.
  • Austin FC: Brad Stuver; Jon Gallagher, Oleksandr Svatok, Brendan Hines-Ike, Guilherme Biro; Facundo Torres, Nicolás Dubersarsky, Ilie, Joseph Rosales; Christian Ramírez y Myrto Uzuni.
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