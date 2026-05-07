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Coquimbo Unido - Universitario de Deportes: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 21.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Coquimbo Unido vs. Universitario de Deportes, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Coquimbo Unido vs. Universitario de Deportes, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Universitario de Deportes se enfrentan este jueves desde las 21.00h (hora de Argentina) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Coquimbo Unido viene de perder ante Deportes Tolima por 3-0 mientras que Universitario de Deportes llega de ganar ante Nacional por 4-2.

Todo lo que hay que saber

  • Coquimbo Unido vs. Universitario de Deportes
  • Hora: 21.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Coquimbo Unido y Universitario de Deportes en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Deportes Tolima, Coquimbo Unido, Universitario de Deportes, Nacional.

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