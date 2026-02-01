Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Corinthians campeón: de la insólita expulsión de Carrascal al gol que se perdió Paquetá, el refuerzo millonario de Flamengo
El equipo paulista venció 2-0 y conquistó la Supercopa de Brasil; quejas del entrenador Filipe Luís
Corinthians le ganó 2-0 a Flamengo y se quedó con la Supercopa de Brasil, trofeo en disputa entre los últimos campeones del Brasileirão y la Copa Brasil. En la final disputada en el estadio Mané Garrincha, de Brasilia, el equipo paulista se impuso con goles del zaguero central Gabriel Paulista y el delantero Yuri Alberto. En Corinthians ingresó a los 16 minutos del segundo tiempo el volante ofensivo argentino Rodrigo Garro, que no llegó en las mejores condiciones físicas a causa de un virus.
Fue la segunda Supercopa obtenida por Corinthians, tras la levantada en 1991. Flamengo es el equipo con más títulos (3) en una competencia que se empezó a disputar en 1990. La victoria fue un tanto sorpresiva por el mayor potencial futbolístico y el superior presupuesto que maneja Flamengo, que acaba de cerrar la contratación más alta de su historia con los 42 millones de euros que pagó por el media-punta Lucas Paquetá, surgido en el club carioca y una carrera posterior en Milan, Lyon y West Ham.
Tras un primer ciclo en Flamengo con 23 goles y 15 asistencias en 139 partidos, Paquetá debutó este domingo y fue protagonista de una acción que no estuvo de la calidad que se le supone. Ingresó a los 13 minutos de la segunda etapa y en el tercer minuto adicionado tuvo el empate con un remate de zurda que se fue alto desde una posición muy favorable. Minutos más tarde, las redes sociales se inundaron de memes de burlas a Paquetá, en referencia a que el refuerzo más caro de la historia de Brasil había desperdiciado una ocasión que habría aprovechado hasta un futbolista mediocre.
En el séptimo de los ocho minutos agregados, Yuri Alberto puso el 2-0 en un contraataque. Muy emocionado, en los festejos de la consagración Yuri Alberto comentó en el estado en que se encontraba en el momento del gol: “No sé cómo el entrenador me dejó en la cancha hasta el final del partido. Estaba agotado desde el principio. Dios siempre me honra, es increíble. ¡Dios es tan bueno conmigo!“. En el palco estuvo Carlo Ancelotti, director técnico de la selección de Brasil.
En otra muestra del contraste económico con el empobrecido fútbol argentino, Corinthians embolsó un premio de 2,2 millones dólares, entre el piso asegurado por ser finalista y el plus por obtener el título.
Es la primera vez desde que Filipe Luís asumió como entrenador en el Fla, en septiembre 2024, que el millonario del fútbol sudamericano encadena tres derrotas en fila. Cayó el miércoles 2-1 ante el Sao Paulo en su debut en el Brasileirão y tres días antes había sido vencido por idéntico marcador por el Fluminense en el Campeonato Carioca.
Flamengo se quedó con un jugador menos desde el comienzo del segundo tiempo por la expulsión del ex-River Jorge Carrascal, por una agresión a Breno Bidon. Lo insólito fue que la acción ocurrió al final de la primera etapa y el colombiano vio la tarjeta roja a la vuelta del descanso, tras la intervención del VAR. Luís Filipe se quejó: “Nunca había visto algo así en mi vida. No sé si había pasado en otro sitio, pero nunca lo había visto. Esperábamos remontar con un 11 contra 11. Mejor no decir nada, no quiero justificar la derrota, pero nunca había visto algo así“.
“Jugamos con mucho coraje”, celebró la estrella del Timão, el internacional neerlandés Memphis Depay. “Nos lo merecemos!”, agregó. El arquero argentino Agustín Rossi realizó una gran atajada para desviar una definición de Depay en el cierre de la primera etapa.
“Flamengo es el equipo más grande de Brasil, uno de los más grandes del mundo, y cualquier derrota tiene repercusión. Obviamente, a nadie le gusta perder, especialmente en una final. El año pasado logramos muchas cosas. Llegamos a la final de la Copa Intercontinental y perdimos por penales contra Paris Saint Germain. Estuvimos a las puertas de un título mundial”, expresó Rossi tras la derrota.
