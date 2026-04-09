Platense vs. Corinthians hoy: hora y cómo ver el partido de la Copa Libertadores

La primera fecha de la Copa Libertadores 2026 concluye este jueves con cuatro encuentros y uno de ellos tiene como protagonistas a Platense vs. Corinthians de Brasil, equipos del Grupo E que se enfrentan en el estadio Ciudad de Vicente López con arbitraje del chileno Piero Maza y que será histórico para el conjunto local, que debuta en el máximo certamen continental.

El encuentro inicia a las 21 (horario argentino) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Corinthians tiene un gran plantel, pero hace ocho encuentros que no gana Ton Molina - Getty Images South America

La previa de Platense vs. Corinthians

El Calamar disputa por primera vez el máximo certamen continental, derecho que se ganó gracias a que fue campeón del Torneo Apertura 2025, también el primer título de su historia. El conjunto de Walter Zunino llega al encuentro con una racha de seis juegos sin triunfos en el Torneo Apertura 2026 que lo hizo bajar hasta el décimo puesto de la zona A, pero quiere utilizar el choque ante los brasileños como un punto de inflexión para dar vuelta la situación.

El Timão es uno de los clubes más importantes de Brasil y tiene en su plantel a grandes figuras como Memphis Depay y Jesse Lingard, aunque el neerlandés no viajó al Argentina porque padece una lesión muscular. Tras ganarle la Supercopa de Brasil a Flamengo, tiene un mal presente y lleva ocho encuentros sin victorias entre el Brasileirão -marcha 16°, a un puesto del descenso- y el Torneo Paulista y quiere empezar a torcer su realidad con una alegría en Vicente López. En su plantel, el elenco de Fernando Díniz tiene a los argentinos Fabricio Angileri y Rodrigo Garro, de los cuales el segundo se perfila para ser titular.

Jesse Lingard, el inglés que cruzó el Atlántico para jugar en Corinthians

Posibles formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez o Eugenio Raggio, Victor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez o Eugenio Raggio, Victor Cuesta, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Breno Bidon, Raniele, André, Rodrigo Garro; Pedro Raul y Jesse Lingard o Kayke. DT: Fernando Diniz.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.77 contra 3.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.10.

Platense y Corinthians nunca se enfrentaron entre sí, por lo que inauguran el historial con el encuentro de este jueves.