Corinthians denunció que el City Group le quitó a una promesa de 16 años

Corinthians, de Brasil, anticipó este jueves que denunciará el pago de la cláusula de rescisión de un jugador de 16 años por parte de Bahía, integrante del conglomerado de clubes de fútbol del City Group que encabeza Manchester City, al que acusó de “robar talentos”.

Bahía, perteneciente a esa sociedad desde 2023, pagó 14 millones de reales (unos 2,6 millones de dólares) para llevarse al delantero Kaué Furquim, de 16 años, al rescindir unilateralmente su contrato con el club paulista, según la prensa brasileña.

“En ningún momento Corinthians fue notificado de un interés en negociar al jugador. Estudiaremos los caminos jurídicos para castigar a los responsables”, dijo en un comunicado el Timão, que considera la situación como “ilícita e inmoral”.

Kaué Furquim, de 16 años, fue convocado por el DT Dorival Júnior para dos partidos de Corinthians, pero no debutó en la primera del Timao

“Apelaremos a la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) y a la FIFA para hacer justicia”, continuó en la exteriorización de su reclamo. “Es un ejemplo más de la antigua y nefasta práctica de robar talentos, muy jóvenes, al fútbol nacional y llevarlos por un precio vil a mercados externos, reduciendo al Bahía a un simple intermediario”, protestó.

Ante el requerimiento de los medios periodísticos, entre ellos la agencia AFP, desde la dirigencia del Bahía no entregaron respuestas hasta el momento sobre su posición al respecto. Por su parte, Corinthians subrayó, además, que rompe “cualquier relación institucional” con ese club del nordeste de Brasil y el City Group, que es, por otra parte, su próximo rival en el Brasileirão, en la noche del sábado en San Pablo.

Manchester City, el Troyes francés, el Girona español, el Palermo italiano y el NY City estadounidense figuran entre los 13 clubes que forman parte del poderoso conglomerado de capitales de los Emiratos Árabes Unidos. En Sudamérica, el holding tiene equipos afiliados también en Uruguay (Montevideo City) y en Bolivia (Bolívar).

Procedente de las categorías formativas del Corinthians, Kaué Furquim no debutó en la primera división, aunque ya fue convocado dos veces por el entrenador Dorival Júnior en lo que va de esta temporada.