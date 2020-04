Coronavirus. Arjen Robben contó el calvario que vivió con su mujer contagiada

Arjen Robben y su esposa, Bernadien Eillert, superaron una cuarentena obligada por la enfermedad de ella; los vecinos les hacían las compras y paseaban su perro.

El ex futbolista neerlandés Arjen Robben describió que su esposa Bernadien Eillert sufrió "serios problemas respiratorios" luego de dar positivo por coronavirus y que la pasó "muy mal durante varios días", aunque él no sintió ningún síntoma.

"Lo peor fue la presión que llegó a sentir en un pulmón y los problemas respiratorios que sufrió. No fue para nada una sensación agradable", señaló Robben, de 36 años, en un podcast de Bayern, de Múnich, el último equipo en el que jugó antes decidir el retiro.

Robben transitó la cuarentena junto a su mujer y, ahora que ella ya se recuperó, él relató su experiencia: "Nos dimos cuenta de que la cosa no pasaba de hoy a mañana, uno no llega a sentirse mejor después de uno o dos días. El último test al que se sometió dio negativo, por suerte, y de a poco vuelve a sentirse mejor, pero estuvo fatal".

El ex atacante, rival de la selección argentina en la semifinal del Mundial Brasil 2014 en la que el equipo albiceleste se impuso por penales, agradeció a los amigos que los ayudaron en esta difícil etapa. "Fue una situación de lo más extraña porque no podíamos salir de la casa. La gente se encargaba de hacernos las compras, las dejaba delante de la puerta y cuando pasaba un tiempo podíamos salir a buscarlas y meterlas. Tenemos un perro al que no podíamos sacar a pasear, y debían hacerlo nuestros amigos", comentó.

Países Bajos registra 23.097 casos positivos de coronavirus, con 2511 fallecidos, según la agencia NA. Allí, el primer ministro, Mark Rutte, estableció un sistema de "confinamiento inteligente", con el que apela a la responsabilidad y la disciplina de los ciudadanos para permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares y evitar lugares concurridos.

Télam