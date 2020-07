La Copa Libertadores, el trofeo más preciado de América del Sur, terminará su disputa el 24 de enero de 2021 en el estadio Maracanã, de Río de Janeiro. Fuente: LA NACION - Crédito: Emiliano Lasalvia

En virtud de la situación sanitaria de la mayoría de los países que la integran, la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, decidió aplazar un mes la primera fecha de las eliminatorias , que estaban previstas para septiembre de este año. La clasificación subcontinental rumbo al Mundial Qatar 2022 comenzará entonces en octubre. Esto provocará un corrimiento de fechas en el calendario, y podría haber partidos en enero de 2022: la competencia debe estar resuelta en abril de ese año , cuando se debe jugar el repechaje por una plaza más.

Además, los máximos responsables del fútbol sudamericano propusieron fechas estimativas para el regreso de las dos competiciones mayores de clubes: las copas Libertadores y Sudamericana. Para la primera se fijó originalmente el 15 de septiembre, pero luego, ante un reclamo del presidente de la AFA, Claudio Tapia, se corrió el reinicio una semana. El máximo dirigente del fútbol argentino pretendía que retornara en octubre la Libertadores, pero ese mes fue descartado y la AFA aceptó el 22 de septiembre, fecha que fue aceptada por el resto. La Copa Sudamericana sí volverá en octubre: lo hará el día 27.

Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, que fijó las fechas tentativas para los regresos de sus copas Libertadores y Sudamericana; la primera lo hará en septiembre y la segunda, en octubre. Fuente: Reuters - Crédito: Jorge Adorno

La comunicación oficial de FIFA sobre el comienzo de las eliminatorias en octubre

La Libertadores regresará tal como estaba previsto, es decir, con los partidos que le restan de la etapa de grupos, en las localías que estaban establecidas cuando la pelota se detuvo por el coronavirus. "La idea siempre fue respetar el formato original", contó una fuente de Conmebol, que descartó (por ahora, al menos) la posibilidad de imitar a la UEFA y resolver el torneo en una sede única, como harán los europeos en Lisboa, la capital portuguesa.

Lionel Messi y Lautaro Martínez, dos figuras de la selección, que volverá a jugar una competencia oficial en octubre, mes fijado para el regreso de las eliminatorias.

"Hay dos países con problemas y uno es Argentina", confirmaron fuentes al tanto de la reunión virtual de este viernes. Las dos federaciones que no tienen ni un equipo entrenándose son la boliviana y AFA. En este sentido, Tapia manifestó su oposición al calendario sugerido, por entender que no estaban dadas las condiciones sanitarias. El resto del continente apoyó la moción de seguir adelante y proponer agosto y octubre para el regreso de la actividad oficial. "Nueve países tienen un calendario tentativo y uno solo no tiene nada", se quejaron desde Luque, Paraguay, donde está emplazada la sede de la Confederación. Ese "uno" es Argentina.

"Estamos dando 65 días de entrenamiento antes de volver a la actividad oficial", explicó uno de los dirigentes que participaron en la reunión a distancia. "Los portugueses volvieron con 15 días. Los españoles, con 21. Los ingleses, con 30 días de entrenamiento. Nosotros estamos dando 65 días", abundó el informante. Para la Argentina, sin embargo, el margen es otro: la actividad está suspendida por decisión del gobierno nacional, que de todas maneras aprobó el protocolo sanitario y el Manual de Operaciones propuesto por la Conmebol y debatido hace unos días en la reunión de bloque de los ministros de Salud del Mercosur.

Incluso se mantiene Río de Janeiro como sede de la final a partido único de la Libertadores, en el Maracanã, y todo apunta a que sea en enero próximo, en virtud del corrimiento en el calendario provocado por la cuarentena. Como lo más probable es que se juegue a puertas cerradas, el hecho de que Brasil sea el país más afectado del continente no modifica ese plan de Conmebol.