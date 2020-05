Eduardo "Chacho" Coudet, DT de Inter de Porto Alegre, que volvió a los entrenamientos Crédito: Inter/oficial

Internacional de Porto Alegre, al que dirige Eduardo "Chacho" Coudet, es uno de los equipos brasileños que reanudó sus entrenamientos y, en el marco de la pandemia, el club tomó medidas estrictas de prevención en un país que es el más afectado de América del Sur, ya con más de 8400 muertos por el coronavirus. El entrenador y los futbolistas, entre ellos Andrés D'Alessandro, siguieron las normas al empezar a ponerse a punto. Barbijos para el DT y ejercicios con alcohol en gel para sus dirigidos.

"Hemos armado un protocolo basado en la seguridad de la salud de los jugadores. Pusimos carpas al aire libre, donde se hace la evaluación médica en búsqueda de posibles síntomas", señaló el comunicado firmado por Luiz Crescente, coordinador médico de la institución. El primer trabajo se dividió en seis grupos, cada uno con horarios diferentes y sin moverse cerca los futbolistas, que fueron además testeados junto a los trabajadores del club.

La primera práctica de Inter de Porto Alegre fue con grupos de seis futbolistas por turno Crédito: Inter/oficial

A Coudet se lo notó inquieto, dando indicaciones mínimas y mostrándose con prudencial distancia de los integrantes del plantel y del resto del cuerpo técnico. En todo momento se lo vio con un barbijo rojo, con el escudo de Inter. A D'Alessandro, por ejemplo, uno de los argentinos que integra el equipo, se lo pudo ver trotando suave alrededor de la cancha, en movimientos individuales con pelota y en ejercicios sobre una colchoneta a la que instantes antes le había arrojado alcohol en gel desde envases que llevaba en ambas manos. También volvieron al trabajo allí Víctor Cuesta, Renzo Saravia y Damián Musto.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) había determinado la suspensión de todas las competencias el pasado 15 de marzo y pretenden volver a jugar de forma oficial lo antes posible, pero todavía no se ha dado ninguna fecha.

Andrés D´Alessandro volvió a los entrenamientos, en el Inter de Porto Alegre Crédito: Inter/oficial

Como sucede en Brasil, está interrumpida la competencia en gran parte del continente, incluyendo todos los afiliados a la Conmebol, que tiene suspendidos sus torneos. En los otros países vecinos, por ejemplo, el regreso del fútbol también está en suspenso.

Casi en simultáneo, en Uruguay se dispuso un cese "hasta nuevo aviso" el 14 de marzo, poco después de haberse anunciado que la cuarta fecha del torneo Apertura se disputaría "a puertas cerradas". No llegó a jugarse y quedó en espera la continuidad. Desde que se expandió la enfermedad, en tierra charrúa se registraron 670 casos positivos y 17 fallecidos. La Asociación Uruguaya de Fútbol trabaja en los detalles de un protocolo para cuando sea posible.

Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte, expresó hace dos semanas que: "El Ministerio de Salud Pública tendrá siempre la última palabra". Gustavo Poyet, un ex jugador de Zaragoza y Chelsea y actual entrenador sin equipo, sostuvo en Radio Sport que "si en Uruguay todo sigue controlado, y más en relación con otros países, el fútbol debería volver pronto. Si de verdad se habla de volver en agosto, es porque están asustados".

En Chile, hay clubes que siguieron trabajando de firme, pese a la suspensión. Al menos, eso asegura Hernán Caputto, DT de Universidad de Chile. "La parte física, y colectiva se pierde, pese a que nunca se ha dejado de entrenar en 47 días. Creemos que no deberíamos tener menos de tres semanas para estar aptos de volver a jugar en competencia, luego del retorno al entrenamiento", mencionó a radio ADN. "Podría haber sido la tercera semana de mayo el retorno a los entrenamientos, pero está bastante complicado el tema de la pandemia y esto puede perjudicar eso, aunque no es una prioridad", amplió. En ese país hay más de 23.000 casos y este miércoles superó la barrera de los 280 muertos. La Federación no se ha pronunciado.

El Consejo Ejecutivo de la Asociación Paraguaya volverá a reunirse el 28 de este mes con los presidentes de los 12 clubes de la primera división para evaluar la continuidad del torneo Apertura. Se llevaban disputadas ocho fechas, con Libertad como puntero, con 19 puntos. "Estamos de acuerdo con el plan de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), que es el de volver a los entrenamientos en junio y seguir el Apertura en julio", indicó Marco Trovato, presidente de Olimpia.

La Federación Boliviana de Fútbol, por su parte, trabaja en la unificación de criterios de protocolos y bioseguridad, sin una fecha en el horizonte. El campeonato se detuvo en la fecha 12, con dos líderes (The Strongest y Always Ready) y los seis primeros equipos separados por un punto. Las cosas están difíciles: jugadores y clubes están en pie de guerra por los salarios, ya que desde la Federación decidieron rebajar un 50% los sueldos de marzo y un 75% los de abril y mayo, algo que desde el sindicato avisaron que no acatarán. Los 14 capitanes de los equipos de Primera firmaron una declaración de rechazo total.