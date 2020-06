Homenajes a los fallecidos por coronavirus antes de Rayo Vallecano-Albacete, en el regreso del fútbol español Fuente: AFP

Tras la interrupción de todos los acontecimientos deportivos a raíz del coronavirus, se reanudó la acción en el fútbol de España con un partido muy particular. El regreso fue en Madrid, con un encuentro de la segunda división, sin público en las tribunas pero algunos siguiendo el juego desde balcones linderos al estadio, con homenajes a las víctimas que el país tuvo a causa del Covid-19 y con las medidas protocolares que la pandemia exige.

Un hincha de Rayo Vallecano observa el partido con barbijo desde el balcón de su casa Fuente: AFP

El triunfo de Rayo Vayecano por 1 a 0 frente a Albacete, con el gol convertido por el peruano Luis Advíncula, fue el puntapié inicial a la actividad en España, que tuvo todo tipo de homenajes a los fallecidos por coronavirus en el Campo de Fútbol de Vallecas: leyendas de recuerdo detrás de un arco y sobre una de las tribunas, banderas a media asta, minuto de silencio en la previa del partido y ofrendas florales en algunas plateas del estadio.

El partido, correspondiente a la fecha 20 de la segunda división, había sido suspendido el 15 de diciembre del año pasado debido a que el equipo visitante decidió no salir a jugar el segundo tiempo por los cantos ofensivos de la hinchada local hacia uno de sus jugadores: el delantero Roman Zozulia.

El partido se jugó sin público y respetando todas las medidas protocolares Fuente: Reuters

La historia de los insultos a este futbolista tienen que ver con algo sucedido en 2017. En enero de ese año, el ucraniano que hoy viste la camiseta de Albacete fue cedido de Betis a Rayo Vallecano. Sin haber debutado en el equipo se tuvo que ir porque una parte de los hinchas del club de Vallecas realizaron protestas debido a que en su etapa en Sevilla se reveló que Zozulia apoyaba a organizaciones paramilitares neonazis en su país.

En una conferencia de prensa que dio luego de la suspensión en diciembre Zozulia quiso aclarar la situación con frases particulares: "Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara. Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Ya lo estoy esperando", manifestó días después del partido.

Zozulia (con el 10 en el pantalón) no logra cabecear la pelota. El delantero de Albacete fue eje de una polémica en diciembre, cuando el partido debió suspenderse Fuente: AFP

Hoy Zozulia, con la camiseta 10, fue el único delantero de su equipo. Poco pudo hacer para evitar la derrota de Albacete. Eso sí: sin espectadores, no hubo insultos que lo apuntaran, al menos.

Por su parte, la segunda división de la Liga de España marcha por la jornada 32 y tendrá su regreso de manera completa el próximo viernes. A falta de 11 fechas para su culminación, Cádiz es quien manda con 56 unidades, seguido por Zaragoza que tiene 55: los dos equipos están en las posiciones de ascenso a la primera división. Almería, Huesca, Girona y Elche serían los que se estarían clasificando a un playoff en busca del tercer ascenso que da la categoría.

.Una postal del estadiio de Rayo Vallecano, hoy Crédito: Twitter\Rayo Vallecano