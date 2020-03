Una imagen que se volverá cada día más infrecuente: hinchas en un estadio; Leverkusen ganó en Glasgow, por la Europa League Fuente: AP

Se apaga el fútbol en el continente para acompañar las diferentes medidas que buscan evitar la propagación del coronavirus . De Norte a Sur. Si la Major League Soccer de los Estados Unidos fue suspendida por los próximos 30 días, y también la Liga de Campeones de la Concacaf hasta nuevo aviso, la FIFA finalmente comunicó ese secreto a gritos: se postergó el comienzo de las eliminatorias sudamericanas , previsto para finales de este mes. Las jornadas de apertura, originalmente el 26 y 31 de marzo, se trasladarán a una fecha conveniente, en el segundo semestre del año. La Argentina iba a debutar ante Ecuador, en la Bombonera, y cinco días después tenía marcado escalar hasta los 3650 metros de La Paz para visitar a Bolivia.

El crecimiento de la pandemia, y la imposibilidad de contar con las principales estrellas de todas las federaciones -Messi, Neymar, Vidal, Cavani o el colombiano Cuadrado juegan en Europa en áreas de influencia del virus-, que al llegar a sus países hubiesen tenido que aislarse por dos semanas, impulsó la lógica determinación de la FIFA. Hace algunos días, desde la sede en Zürich se había tomado un idéntico fallo con las eliminatorias asiáticas.

La Conmebol tomó otra resolución en la misma dirección: suspendió los partidos de la Copa Libertadores previstos para la próxima semana. Son 16 en total, cinco que involucraban a clubes argentinos: el martes 17, Defensa y Justicia vs. Delfín, y San Pablo vs. River; el miércoles 18, Racing vs. Nacional y Libertad vs. Boca, y el jueves 19 iban a enfrentarse Guaraní vs. Tigre. Luego, la Copa entraba en un paréntesis por la disputa de las dos primeras jornadas de las eliminatorias, por eso el certamen de clubes recién tiene previsto regresar la semana del 7-8-9 de abril. Para entonces, la Conmebol volverá a evaluar el escenario según las recomendaciones de cada uno de los gobiernos.

Detrás de estos aplazamientos, se extiende una larga sombra que alcanza a la Copa América que coorganizarán la Argentina y Colombia, del 12 de junio al 12 de julio. Desde las autoridades cafeteras llegó la primera advertencia: "La indicación que tenemos es que todo depende de lo que pase con la Eurocopa. Si a la Eurocopa la aplazan, es muy seguro que la Copa América se aplace", alertó ayer el ministro de Deportes, Ernesto Lucena. Y no dudó: "Si vemos que el brote es incontrolable, solicitaríamos a Conmebol el aplazamiento de la Copa América".

¿Y qué sucederá con la Eurocopa? Podría cambiar de fecha. Incluso si se normaliza la situación del coronavirus, porque las diferentes ligas europeas necesitarían fechas para recuperar todos los partidos aplazados. Algunas especulaciones ya señalan que ambas competencias de selecciones podrían trasladarse a 2021.

Un dato añadido, aquí en América del Sur: la Conmebol también trasladó para más adelante la etapa final del Sudamericano Sub 20 femenino. Y los encuentros previstos para hoy y mañana en San Juan, por los grupos, se llevarán adelante a puertas cerradas. Esta noche la Argentina se medirá con Bolivia.

Mientras tanto, la UEFA demora decisiones firmes relacionadas con la Champions. La entidad citó para el próximo martes una reunión por video-conferencia para resolver qué hacer. Si bien hay un fuerte indicio hacia la suspensión, todavía están en pie, aunque a puertas cerradas, los choques Bayern Munich vs. Chelsea, y Barcelona vs. Napoli. Los que sí fueron cancelados son Manchester City vs. Real Madrid, y Juventus vs. Lyon, porque en los planteles de los conjuntos de España e Italia hay futbolistas en cuarentena. Incluso en la Vecchia Signora, el defensor Daniele Rugani dio positivo.

Por otro lado, ayer continuó su marcha la Europa League con seis partidos, varios de ellos sin público y otros con hinchas, como la victoria 3-1 de Bayer Leverkusen sobre Rangers como visitante, en el Ibrox Stadium, de Glasgow. Sí, la UEFA habían postergado los duelos Inter vs. Getafe y Sevilla Roma, luego de que Roma y Getafe se negaran a viajar por temor a contraer el virus.

La Premier, que hasta anoche tenía diagramados sus partidos de este fin de semana con total normalidad, con público en las tribunas, entró en alerta al conocerse que el entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, contrajo coronavirus. Inmediatamente, todo el plantel 'gunner' quedó en cuarentena. Alemania e Inglaterra se diferenciaron y son las únicas grandes ligas europeas que mantiene su actividad, pero a última hora de ayer se especulaba con que la noticia relacionada con Arteta podía torcer la decisión de seguir sin tomar nota de la pandemia. Ya de madrugada, se supo que el plantel de Chelsea entró en cuarentena por el positivo del delantero Callum Hudson. Además, Leicester y Manchester City también tienen algunos integrantes bajo control y seguimiento.

Tokio 2020: una llama sin gente. La llama olímpica para los Juegos Olímpicos fue encendida en Olimpia, en ausencia de espectadores debido al coronavirus en Grecia, que tuvo este mismo día su primer fallecido.

Por primera vez desde 1984, la ceremonia se desarrolló sin espectadores, con solo un centenar de invitados. El Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Olímpico Griego tomaron medidas drásticas debido a la pandemia que contagió a 98 personas en Grecia.

"Para esta ceremonia, lamentamos haber tenido que reducir la participación para proteger la salud pública", declaró el presidente del Comité Olímpico de Grecia, Spyros Capralos.

La NBA estará suspendida al menos un mes Fuente: AP

La NBA, bandera global. El aviso más concluyente en el deporte fue el de la NBA, que postergó la actividad en la liga de básquetbol más importante del mundo hasta nuevo aviso. "La NBA suspende el juego luego de la conclusión de los partidos programados para esta noche hasta un próximo aviso. La NBA utilizará esta pausa para determinar los próximos pasos para avanzar en relación con la pandemia de coronavirus", se leyó en el comunicado emitido por la entidad.

El detonante fue el diagnóstico positivo de Rudy Gobert, pivote francés de Utah Jazz, a quien se le diagnosticó la enfermedad poco antes del partido que su equipo iba a jugar como visitante de Oklahoma City Thunder. Gobert, precisamente, se había hecho el gracioso días atrás y había desafiado al coronavirus tocando ampulosamente varios micrófonos en una conferencia de prensa.

No fue fácil. Tras cierta resistencia inicial, como la que mostró la superestrella LeBron James, pasó a haber aceptación a esa posibilidad, primero, por parte del propio líder de Los Angeles Lakers, y luego, de los dueños de las franquicias.

Córdoba, sin el rally mundial. La tradicional prueba del automovilismo, por la cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA, prevista entre el 23 y el 26 de abril, en Córdoba, también quedó postergada.

"Entendemos que la prioridad de las autoridades de Argentina es evitar que este virus se siga propagando en su país, en particular a través de eventos en los que se reúne un gran número de personas. Lamentamos el aplazamiento y todas las partes trabajarán en estrecha colaboración para identificar una posible nueva fecha para el evento", aseguró Oliver Ciesla, Director de Promoción de Rally Mundial.

"La prioridad es preservar la salud y bienestar de los pilotos, equipos, miembros de la organización y el público que siempre nos acompaña", amplió David Eli, coordinador general del rally.

Las suspensiones en el país. Vale recordar que la Argentina ya había postergado varias disciplinas: la Copa del Mundo de Espada, el Campeonato Sudamericano de Natación, el Gran Prix de Atletismo Internacional y el torneo Preolímpico de Boxeo. Fueron las primeras actividades que cancelaron sus calendarios, según el comunicado del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. También se canceló la carrera de Unicef, prevista para el 15 de marzo.