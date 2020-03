Los consejos de Juan Pablo Sorin para pasar la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Anibal Greco

Cristian Grosso
31 de marzo de 2020 • 15:00

Siempre tuvo un incontenible espíritu de libertad. ¿Que era lateral izquierdo? Mentira, si en todo momento se aparecía por el área rival. Especialista en derribar barreras, en llevar los límites hasta lugares desconocidos, Juan Pablo Sorin respeta la cuarentena, una defensa contra el coronavirus, pero busca que no haya rejas. Intenta que cada hogar no sea una celda. Está decidido a que la gente se sienta más junta que nunca. Que aislamiento no signifique sentirse solo . Ingenio, creatividad, compromiso social y muchos sentimientos se convierten en las aspas que motorizan su desafío. Y las redes sociales son sus cómplices desde hace años.

Como sucedía en la cancha, Sorin está cerca. "Empezamos con los desafíos antes del aislamiento social para concientizar a la gente de la importancia de quedarse en casa y así ayudar al otro. Entonces, a través de los retos, pensamos en pasar un mensaje positivo. El objetivo es entender que hay que quedarse en casa, más allá de las dificultades económica que trae y traerá para la vida cotidiana. Porque todos debemos entender que hubiese sido un desastre si la vida continuaba con su dinámica 'normal. Esta pandemia voraz encierra un riesgo de contagio muy alto, fundamentalmente para los sectores más necesitados", le cuenta a LA NACION el capitán de la selección argentina en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

Sus redes no descansan. No lo hacían antes, mucho menos ahora. Rebalsan de propuestas y actividades. "Uno de los objetivos es entretener, pensando tanto en grandes como en los chicos ya que estamos tanto tiempo juntos en casa. Levantar una pelota, hacer jueguitos, ¡gritar los goles! Con pelotas de fútbol, de tenis o con unas medias convertidas en pelota. Volver un poco a la infancia. Y al mismo tiempo, compartir entre madres, padres, hijas e hijos, todos juntos, estos juegos-desafíos. Y en la búsqueda, sumar a algunos deportistas. Como el caso de Mili Menéndez, jugadora de Racing y de la selección (¿se acuerdan del golazo contra Escocia, en Mundial?), y también del exterior, como Natalia Guitler, nacida en la Argentina, pero que vive en Brasil hace años y es jugadora de fut-voley. Y atención que se vienen más retos...", propone Sorin y abre la expectativa.

Sobran ejemplos que descubren a Sorin sensible, interesado en causas vinculadas con el medio ambiente, la minoridad, la lucha de género y la discriminación. Embajador para América Latina de la campaña global '¿Planeta o Plástico?', de National Geographic, el ex defensor de River y Barcelona vivió en Turín, Belo Horizonte, Roma, Barcelona, París, el pueblo de Benicassim en la comunidad valenciana, Hamburgo, San Pablo... De cada lugar incorporó todo lo que estuvo a su alcance: idiomas, costumbres, fragancias, sabores. Reflexivo, la pandemia por el coronavirus lo atraviesa, como a todos. "Debemos sentirnos orgullosos de las medidas de nuestro presidente. Y aplaudir cada noche a aquellos que están en la primera fila en esta batalla silenciosa. Todas/os los que permiten que esto siga funcionando, como los camioneros, colectiveros, empleados de supermercados y tiendas, los que llevan los pedidos. Y especialmente toda la gente que mueve los hospitales, desde el que limpia hasta el doctor más importante en su cargo", reflexiona.

Sorin tiene miles de seguidores entre Twitter e Instagram [@jpsorin6], además del canal youtube.com/SorinElis. "La gente se va enganchando y yo con ellos. Se arma una red copada, que sigue mis stories de Instagram, donde posteo los videos que me mandan, y también les doy RT en Twitter". Sorin consigue que mucho público se entusiasme con sus iniciativas. Pero los pasatiempos no se resumen a jugar. Obsesivo buceador entre manifestaciones artísticas, cercano a la literatura, a la música y a la pintura, casado hace años con Sol, cantante [@sol_alac], Y así nació #CadenaPositiva. "Es que pensamos en todas las personas mayores que están solas. En aquellos que están lejos de sus seres queridos. Personas que no pueden moverse por alguna dificultad física. Ellos también deben estar bien anímicamente, no pueden caer en la depresión. Y para ellos armamos una cadena positiva de lecturas. Textos cortos. De escritoras y escritores, cracks, todos admirados. Ya leyeron Pablo Aimar; Natalia Gaitán, de la selección de Colombia; Erika, de la selección de Brasil; Estefanía Banini, nuestra número 10 en el Mundial, y se seguirán sumando jugadoras y jugadores. Y también leyeron artistas, como Jean Pierre Noher, y le seguirán otros. La solidaridad no tiene banderas ni fronteras. Entre todos podemos darnos una mano. El maestro Galeano, Leminski o el querido Negro Fontanarrosa, me imagino, estarían contentos si supieran lo que generan sus textos. Y la gente manda sus agradecimientos por las redes, con emojis, con palabras, y así la cadena nunca se interrumpe".

Sorin celebra un gol con la camiseta de la selección. Jugó los mundiales 2002 y 2006 Fuente: LA NACION - Crédito: Anibal Greco

Conductor, periodista, los medios atraparon hace mucho tiempo a Sorin. Tuvo su columna en el suplemento No, de Página/12, y también transmitió su pasión en artículos para LA NACION durante Brasil 2014. Cómo olvidar "Tubo de Ensayo", por FM La Tribu, cada lunes por la noche. Hace cuatro años nació #SeJogaEmCasa #SeJuegaEnCasa, con su pareja; la hija de ambos, la pequeña Betta, y el equipo de la productora de Juan Pablo, ELIS. "Es un programa que mezcla fútbol, música y otras pasiones. Lo hacemos desde nuestra casa o en la casa de los artistas. Arrancó en Brasil, siendo LIVE en Facebook y tuvo mucho suceso. Hicimos hermosos programas con Caetano Veloso, Gilberto Gil y Seu Jorge, entre otros. Luego seguimos en la Argentina y el programa va viajando por donde estemos", cuenta Sorin, que actualmente reside en Uruguay, pero desde antes de la cuarentena eligieron alojarse en Buenos Aires para sentirse más próximos de los familiares.

Vaya si tendrá experiencia Juan Pablo, entonces, en esto de envasar contenido en vivo a través de las redes. Justo, el formato que se volvió furor en días de aislamiento. "Ahora, debido al coronavirus, todo el mundo tiene que hacer transmisiones en vivo porque no queda otra. Y nosotros, que estamos acostumbrados y disfrutamos de las conexiones, adaptamos el formato y ofrecimos charlas lindísimas. La semana pasada fueron protagonistas Emma Horvilleur, Nico Tagliafico, Fabri Oberto, el cantante colombiano Santi Cruz que estuvo muy bueno y Maxi Rodríguez. La gente siempre participa online, acerca sus preguntas, sus comentarios, pide anécdotas, canciones y nunca faltan las sorpresas. Y atención que se vienen más sorpresitas copadas esta semana...", y vuelve a sembrar la incógnita, como un mágico titiritero. "Pensando en darle contenidos de calidad a la gente, pronto lanzaremos una producción especial con perlitas de los mejores capítulos de #SeJuegaEnCasa y también capítulos inéditos. Va a estar buenísimo". No lo puede vender mejor.

Sin partidos de fútbol por el mundo, Sorin propone no perder el estado físico. ¿Cómo? Escuchando a los que saben. "#ClubDeJugadores son charlas de la vida y de fútbol con deportistas, que hago hace años y las quiero compartir con la gente. Durante la Copa Desafío que organizamos en Uruguay, cuando jugaron Nacional y River este verano, junté a dos monstruos y amigos como Enzo y Marcelo Salas para hablar en vivo, sin stress, bien relajados. Ya lo pudieron ver todo en mi IGTV", cuenta, muy atento de las nuevas tecnologías y así apoyarse en la app de Instagram que permite publicar videos de hasta una hora. De la pelota pulpo con lunares, los picados en la placita de Villa del Parque, aquella cinta "¡Bang, Bang, estás liquidado!" cuando descubrió a los Redondos y las páginas por Soriano, Gelman y Charles Bukowski, a estos días de redes sociales universales. Sorin aprendió a volar y no quiere viajar solo. Por eso propone estar más cerca que nunca.