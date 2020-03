Crédito: Pedro Ugarte / AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020 • 11:59

Brasil es el país de Sudamérica más afectado por la pandemia de coronavirus . Al día de hoy, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud , acumula 2247 casos de infectados, 46 de muertos y dos de recuperados. Pero, más allá de eso, ayer el presidente Jair Bolsonaro volvió a bajarle el tono a la situación en un mensaje por cadena de radio y televisión: pidió la reapertura del comercio y las escuelas y el fin del "confinamiento masivo". Frente a esta situación, las críticas se expandieron y hasta Dani Alves , figura de la Selección de Brasil y uno de los grandes ídolos de las últimas décadas, lo criticó.

"Algunas autoridades estatales y locales deben abandonar la prohibición del transporte, el cierre del comercio y el confinamiento masivo. Lo que está sucediendo en el mundo ha demostrado que el grupo de riesgo es el de las personas mayores de 60 años. Entonces, ¿por qué cerrar las escuelas?", preguntó Bolsonaro, mientras se producían cacerolazos en barrios de San Pablo, Río de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte y Brasilia.

"El virus ha llegado y pronto pasará. Nuestra vida tiene que continuar. Los trabajos deben mantenerse. Se debe preservar el sustento de las familias. Debemos, sí, volver a la normalidad. Son raros los casos fatales de personas sanas menores de 40 años. El 90% de nosotros no tendremos manifestación (de la enfermedad) si nos infectamos. Debemos estar extremadamente preocupados por no transmitir el virus a otros, especialmente a nuestros queridos padres y abuelos", señaló el líder ultraderechista y dijo que, si él mismo se contagia, por tener buena salud, "sería una pequeña gripe o un pequeño resfrío" y no esta "histeria y pánico que los medios diseminaron".

Tras su tercera declaración para minimizar lo que ocurre con el coronavirus en menos de 20 días, Dani Alves decidió realizar una publicación en sus redes sociales para criticar su postura e intentar ayudar al pueblo brasilero. "Sr. Presidente, respeto mucho su presidencia, respeto mucho su señoría, pero hay muchas familias y muchas personas trabajando para combatir esta pandemia. Ustedes, como las personas más importantes en Brasil, también deben velar por el bien de nuestro país y nuestra gente", escribió el jugador de San Pablo.

Mientras realiza la cuarentena en Brasil junto con su familia, y diariamente se entrena y publica fotos y videos de su rutina para mantener la forma física, el lateral derecho de 36 años agregó: "Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población, no debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella. Como ciudadano humilde, vengo a expresar mi opinión, porque no quiero vivir sin poder compartir momentos con la gente o tener miedo de ellos".

Con una foto de la última Copa América, en la que se lo ve cantando el himno con su mano en el escudo y el corazón, Dani Alves cerró su texto con la frase "¡Dios bendiga a Brasil y al mundo" y agregó tres hashtags: #MeQuedoEnCasaPorAmorAlProjimo, #QueDiosNosProteja y #Amen". Su publicación generó miles de comentarios para apoyar su postura.