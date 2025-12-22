Napoli, campeón de la Supercopa de Italia con una inolvidable actuación de David Neres

RIAD.- Napoli celebró este lunes la conquista de su tercer título de la Supercopa de Italia al vencer por 2-0 al Bologna con un doblete del brasileño David Neres, en la final disputada en Riad.

Neres abrió el marcador a los 39 minutos con un fantástico zurdazo al ángulo que dejó sin chances al arquero Federico Ravaglia. El propio Ravaglia, a los 12 del segundo tiempo, se equivocó al darle un pase en una salida apresurada al colombiano Jhon Lucumí, que la perdió con Neres y el brasileño selló la victoria de Napoli con un tiro cruzado.

De esta manera, el equipo partenopeo del DT Antonio Conte, campeón de la Serie A 2024-25, sumó su tercera corona en la Supercopa de Italia. Vale recordar que la primera la ganó en 1990, cuando goleó por 5-1 a Juventus con Diego Maradona como figura, y repitió en 2014, en Doha, cuando superó por 6-5 al mismo rival por penales, después de igualar 2-2.

Napoli, en lo más alto del podio en el estaido King Al-Awwal Park en Riad (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) FAYEZ NURELDINE - AFP

Napoli también se sacó la espina por las derrotas de 2012 (4-2 frente a Juventus, en suplementario), 2020 (derrota por 2-0, nuevamente frente a la Vecchia Signora) y en 2023 (0-1 frente a Inter, en Riad, en la primera edición con nuevo formato). El conjunto napolitano contó con los brasileños Juan Jesús y David Neres, y se tomó revancha de la derrota por 2-0 que sufrió contra Bologna hace unas semanas en el Renato Dall’Ara por la fecha 11 de la Serie A.

Para esta ocasión, Napoli mostró un inesperado dominio en el partido disputado en el estadio Al-Awwal Park de Riad, ante un Bologna que contó con Lucumí y con el delantero argentino Santiago Castro, reemplazado a los 35 de la segunda mitad, cuando ingresó su compatriota Benjamín Domínguez.

El normacedonio Eljif Elmas remató desviado a los 10, y Ravaglia le atrapó un derechazo de media distancia seis minutos después para evitar la apertura del marcador paraNapoli. Con bastante trabajo, Ravaglia también tuvo una intervención decisiva a los 36, cuando tapó un mano a mano ante Leonardo Spinazzola, tras lo cual el escocés Lewis Ferguson debió esforzarse para rechazar el balón sobre la línea de meta. Sin embargo, nada podría hacer minutos después, ante un remate inalcanzable de Neres.

La mejor ocasión de gol para Bologna llegó recién a los 10 de la segunda parte, cuando el serbio Vanja Milinkovic-Savic atajó un cabezazo de Ferguson, sólo dos minutos antes de que David Neres sellara el triunfo para Napoli, cuya ventaja pudo ser mayor, pero Matteo Politano remató inexplicablemente por encima del travesaño con el arco a su merced.

Napoli, que esta temporada también compite en la Champions League y en la Copa Italia, volverá a enfocarse ahora en la Serie A, en la que completa el podio con 31 puntos, uno menos que Milan, al cual el equipo partenopeo venció también por 2-0 en la primera semifinal de la Copa Italia, y dos menos que Inter.

Santiago Castro en la lucha aérea con Noa Lang; el delantero argentino no pudo anotar en la final de la Supercopa (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto - NurPhoto

El equipo “neroazzurro”, escolta de Napoli en la Serie A de la temporada pasada, cayó por penales en las semifinales contra Bologna (campeón de la Copa Italia pasada); del otro lado, Napoli venía de superar a Milan, también por un holgado 2-0, con goles de Neres y Rasmus Højlund.

De regreso a la Serie A, Napoli visitará a Cremonese por la fecha 17, mientras que Milan, subcampeón de la Copa Italia pasada y segundo en el campeonato, recibirá a Hellas Verona; el puntero Inter jugará en campo de Atalanta, y el Bologna del DT Vincenzo Italiano recibirá al Sassuolo, en duelos previstos para el domingo próximo.

Los cuatro protagonistas de la Supercopa de Italia deberán ponerse al día el año próximo, con la disputa de sus partidos de la fecha 16 de la Serie A: Inter recibirá a Lecce el miércoles 14 de enero, el mismo día en que Napoli será local ante Parma, mientras que Milan visitará el jueves 15 a Como, y Bologna jugará ese mismo día en campo del antepenúltimo Hellas Verona.

Bologna, que había sumado 3 empates y 2 victorias en sus seis duelos más recientes contra Napoli desde 2023, quedó a un paso de ganar por primera vez la Supercopa de Italia, luego de haber conquistado por tercera vez la Copa Italia. La caída ante Napoli, que por coronarse recibió un premio de 11 millones de euros, también fue un duro revés para Italiano, que como DT de Fiorentina ya había perdido con West Ham y Olympiacos las finales de las ediciones 2022-23 y 2023-24 de la Conference League.

Con información de ANSA