Fuente: AP

La mayoría de los partidos de las selecciones nacionales de fútbol podrían postergarse hasta 2021 debido a las restricciones para viajar por la pandemia de coronavirus y la necesidad de otorgarles, a las competencias de clubes, la oportunidad de reanudar sus calendarios. Así lo expresó un alto dirigente de la FIFA, el canadiense Victor Montagliani, que preside la CONCACAF.

El dirigente encabezó un grupo de trabajo de la FIFA responsable de formular planes para lidiar con los obstáculos por el cierre de actividades del fútbol. La máxima entidad de ese deporte ya suspendió los encuentros entre naciones que estaban programados de marzo a junio próximo. Montagliani entiende que podrían cancelar las fechas de encuentros de selecciones en septiembre, octubre y noviembre.

Fuente: AFP

"En lo personal, creo que podría ser un tanto desafiante, no tanto por los problemas de salud en todo el mundo y los distintos grados de preparación, sino también a comprometerse a realizar viajes internacionales tan pronto como volvamos", reconoció Montagliani en una entrevista con la agencia AP. "Creo que el fútbol local es una prioridad. Septiembre sigue programado, pero me atrevería a decir que no estoy seguro de que se mantenga firme con la dirección que lleva la situación en este momento", añadió.

El formato de clasificación para el Mundial de Qatar podría ser restringido debido al poco tiempo disponible para llevar a cabo los encuentros previos al certamen, que comienza en noviembre de 2022. "Posiblemente tengamos que analizar seriamente un nuevo formato para algunos de nuestros eventos. Tenemos competencias a las que quizá tengamos que cambiar de formato, ya sean algunos de nuestros certámenes juveniles, e incluso las Eliminatorias rumbo al Mundial", reconoció Montagliani.

Roque Santa Cruz muestra el cartel de Argentina, durante el sorteo de las eliminatorias que se hizo en Luque, Paraguay Fuente: AP

El regreso de los hinchas a los estadios podría depender de que se cuente con una vacuna para el COVID-19, y eso podría tomar hasta 2021. "Si recibimos luz verde para jugar al fútbol, dudo mucho que el primer juego sea con aficionados. No lo veo. Creo que eso sería un enorme riesgo. Estoy seguro de que sería algo gradual, al igual que sucederá con el resto de la sociedad en términos de volver a la normalidad'", afirmó el dirigente.

La reanudación total del fútbol en 2020 podría ser imposible en algunas de las regiones más afectadas por la pandemia, incluyendo Europa y Norteamérica. El hexagonal de la CONCACAF, que determina a los tres equipos que se clasifican directamente para el Mundial de Qatar 2022, está programado para iniciarse a finales del año, con dos encuentros por equipos en septiembre, octubre y noviembre. Los Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Honduras y, ya sea El Salvador o Canadá, participarán en el certamen. Pero la programación se debatirá en un grupo de trabajo compuesto por las seis confederaciones.

"Confío en que la ventana de actividades de marzo de 2021 será aceptable", adelantó Montagliani. Y agregó: "La prioridad es ayudar a nuestras ligas nacionales, y luego analizar nuestros eventos".

Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli